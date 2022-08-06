Россия вывела свои объекты из-под инспекций США в рамках ДСНВ

20:40 08.08.2022

МИД РФ распространил заявление, в котором говорится, что Россия 8 августа уведомила США о временном выводе своих объектов из-под инспекций в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).



Российское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Москва вынужденно идет на такой шаг из-за действий США, которые фактически лишили РФ права на инспекции на подобных объектах в Штатах.



В заявлении обращается внимание, что Россия поднимала перед США вопрос о том, что введенные санкции нарушают паритет при инспекциями в рамках ДСНВ, но ответа так и не получила.



МИД РФ подчеркивает, что Москва выступает за рассмотрение проблемы возобновления инспекций с максимально реалистичных позиций и обещает незамедлительно отменить решение о приостановке инспекций после решения всех проблем.



Остап Жуков