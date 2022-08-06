США обложили Зеленского компроматом: когда и на кого будут менять

20:43 08.08.2022

Между Вашингтоном и Киевом растет недоверие



Как-то слишком много разоблачений киевской власти случилось в последнее время. И не со стороны России, что было бы вполне объяснимо, а со стороны западных партнеров. То международная правозащитная организация Amnesty International (AI) выпускает доклад о террористических методах ведения военных действий украинской армией, рассказывая об артиллерийских батареях ВСУ и штаб-квартирах националистов в зданиях школ и больниц. То телеканал CBS выпускает телерасследование о поставках вооружения на Украину, обвиняя Незалежную в мошеннических схемах, а американские конгрессмены требуют проверить, куда уходит дорогостоящее оружие. То известный обозреватель Томас Фридман, близкий к Байдену, пишет в своей еженедельной колонке, что в США Зеленским очень недовольны. Как говаривал наш мультяшный Винни-Пух: "Это жу-у-у - неспроста"...



"Существует глубокое недоверие между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским – значительно больше, чем сообщалось", – пишет в своем обозрении Фридман. Спрашивается, с чего вдруг американские СМИ и правозащитные организации взялись "кошмарить" президента Украины, который "верой и правдой" выполняет все указания, данные ему свыше - из США и Великобритании? Или все же - не все?



В своем последнем традиционном ночном обращении к народу Владимир Зеленский опять попробовал пристыдить "коллективный Запад", заявив, что задержка материальной помощи в размере 8 млрд.долларов для Украины - это "больше, чем ошибка". Поскольку эти "истребования алиментов" с украинской стороны уже стали навязчивыми, руководству Незалежной, возможно, решили напомнить, что денежки выделяются не просто так, за "красивые глаза", а под что-то. Например, под обещанное контрнаступление на Херсонском направлении. О нем трубят уже почти месяц, причем так громко и демонстративно, что союзные силы ЛДНР и России уже успели укрепить это направление, не сбавляя при этом темпов наступления на Донбассе. Украина же за эти три недели не смогла даже полностью раздолбать Антоновский мост под Херсоном, о бомбежках которого сообщается ежедневно, но он все еще стоит. Теперь в Офисе президента Зеленского заявляют, что на Херсонскую область наступать нецелесообразно: там, мол, все уже давно укреплено. А потому "мы пойдем в Харьковскую область, ударив по Изюму, и зайдя российским войскам на Донбассе в тыл". Вот так вот прямо взяли и изложили весь новый "тайный план" в открытых соцсетях.



Для кого весь этот цирк? Для западных кураторов, вестимо. Мол, "Денежки давайте, а вот мы ужо зайдем не с востока, так с запада". Однако и там, похоже, уже раскусили характер украинской власти, подсаженной на шоу и пиар. Да, жизнь мирного населения территорий, перешедших под контроль союзных сил, превратить в кошмар обстрелами запрещенного вооружения, ВСУ могут. А вот реально вернуть хоть одну "кочку" уже не в состоянии. И что имеют США, доверившие украинской власти "историческую миссию" - пошатнуть российские устои? Непомерные расходы, много завышенных требований со стороны Украины, которой следует сражаться, а не ныть. Ну и еще нескончаемый поток шоу и пиара. Пока Amnesty International и CBS трудятся над расследованиями, Офис президента Зеленского выкладывает отчет об очередной громкой "победе": Киев посетила голливудская актриса Джессика Честейн. Фотоподборка с изображением оскароносной героини "Большой игры" рядом с Зеленским, в набившей оскомину зеленой маечке, почему-то вызвала всплеск негодования у американских обывателей. "Скажите мне еще раз: почему мы посылаем Зеленскому миллиарды наших налогов, пока он занят развлечением актрис посреди зоны боевых действий?", "Разве у него нет более важных дел, чем встречи с известными людьми?", "Я перехожу на другую сторону. Снять все санкции с России и заставить Украину сесть за стол переговоров". - пишут читатели издания New York Post, где появилась информация о встрече Честейн и Зеленского. Все это президенту США Байдену надо как-то объяснить своим избирателям. Вот и пытаются американцы с помощью всяких расследований донести до главы Украины мысль, что ему "пора заняться делом". Версия же украинских СМИ, что Зеленскому срочно ищут замену, может быть и льет кому-то на Украине "бальзам на душу", но вряд ли реальна. Коней на переправе не меняют, даже если этот конь - цирковой.



Авторы: ЕЛЕНА ГАМАЮН