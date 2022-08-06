В Казахстане ликвидирован Нацхолдинг "Зерде" - первый из бессмысленно созданных

21:21 08.08.2022

Нацхолдинг "Зерде" ликвидировали после критики со стороны Токаева



Правительство ликвидировало АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", передает корреспондент агентства.



"Ликвидировать АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", - говорится в постановлении правительства, копию которого на своем Telegram-канале в понедельник опубликовал известный казахстанский журналист Михаил Козачков.



Отметим, что на сайтах информационно-правовой системы нормативных правовых актов, а также Единой системы правовой информации и правительства текста постановления еще нет.



Холдинг "Зерде" был крупнейшей казахстанской государственной компанией, созданной в июле 2008 года для развития современных инфокоммуникационных технологий. Целью холдинга было содействие развитию рынка инфокоммуникационных технологий и реализации прорывных проектов, формированию единой инфокоммуникационной среды.



Напомним, 14 июля президент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что поручал улучшить работу холдинга "Зерде", который подвергся критике Счетного комитета. Как отметил глава государства, премьер-министру, как куратору цифровизации, следует обратить особое внимание на этот вопрос. Работу министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина президент тогда оценил как неудовлетворительную.