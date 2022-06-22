Минобороны Казахстана размотал на IT-браслеты от суицида и прочий вздор почти $1 млрд!

00:40 09.08.2022 Уйдет ли министр обороны в отставку до того, как потратит миллиард долларов?



После серии публикаций exclusive.kz (см. ниже) о проблемах военного ведомства, общество в большей мере стало обращать внимание на его деятельность. Минобороны грозится перейти от защиты в контрнаступление, но при этом упорно не признает ничего, на что указывают журналисты и общество. А ведь речь идет об оборононеспособности нашей страны в условиях, когда вокруг нас все чаще рвутся бомбы.



IT-браслеты от суицида в армии



Новость с таким заголовком легко и не без оснований могла бы показаться фейковой, но на прошлой неделе об этом официально заявил на брифинге замминистра обороны Дархан Ахмедиев. По его словам, "нужно оснащать видеокамерами, чтобы наблюдать передвижение солдат", а что касается браслетов, то они "будут показывать местонахождение служащего и измерять его пульс, то есть, если датчик отключился, командиры могут оперативно выехать на место". Заметим, это слова не какого-нибудь "солдафона", а сравнительно молодого (42 года) чиновника-болашаковца, который до этого был директором Департамента развития IТ Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Исходя из этого, возникает вопрос – они браслеты собрались на всех солдат и офицеров надевать, а камеры устанавливать на всех военных базах? Если это так или хотя бы примерно так, то можно только представить, во сколько обойдется сие удовольствие налогоплательщику.



Но дело даже не в этом, а в том, что эти "современные технологии" в большей степени направлены на борьбу последствиями, а не причины: почему военнослужащие сводят счеты с жизнью?



Да, господин Ахмедиев заметил, что "нужно проводить психологические тесты, чтобы определять склонность к суициду", дав понять, что это не проблема его ведомства, а национальная трагическая забава всего общества в целом. Таким образом, минобороны открыто заявляет, что не признает свою вину за подобные факты, даже не задумываясь над тем, что гибель военнослужащих в мирное время – это уже нонсенс, который в первую очередь должен волновать этих самых командиров.



Примерно в том же духе его заявление относительно закредитованности молодых людей. Да, эта широкая и достаточно большая проблема, но, опять-таки, в данном случае идет манипуляция – ведь солдаты говорят о том, что им угрожают не коллекторы из БВУ на "гражданке", а старшие сослуживцы, которые попросту "доят" новобранцев. Это мы еще не говорим о других проявлениях "дедовщины" как наследия советской армии. В общем, новыми технологиями со старыми проблемами не поборешься.



Другой наиболее обсуждаемой темой является роль и место отечественной "оборонки". Казалось бы, все очень просто – нужно руководствоваться здравым смыслом, поддержкой Made in Qazaqstan и, если уж разучился думать сам, следовать поручениям президента, который уже несколько раз обращал внимание на казахстанского производителя. Но тут разгораются такие страсти, что это становится похоже на преднамеренное отвлечение внимания от всех других проблем армии. Недоумение вызывает открытое противостояние министерства обороны с Ассоциацией предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана – как будто это не партнеры, а настоящие враги. Впрочем, примерно такая же ситуация и вокруг других сфер деятельности правительства – например, уже ставшая привычной откровенная вражда между минсельхозом и фермерами.



Что мы видим на данный момент? Представители "оборонки" говорят о проблемах, с которыми они сталкиваются, что МО не торопится выполнять указания президента, даже не признавая сам факт существования комплекса проблем, которые нужно решать незамедлительно. Оборонное ведомство рассылает по редакциям свои комментарии, при этом "забывая" обращать внимание на некоторые аспекты. Потом производители дают свой ответ, разоблачая некоторые доводы генералов-чиновников, ну а СМИ просто выступают рупорами, пытаясь осветить ту и другую стороны (хотя некоторые почему-то упорно слышат только одних).



Все бы ничего, но, судя по всему, скандал только разрастается, превращаясь в перепалку, а сам вопрос так и остается не решенным.



Упрямые факты говорят о том, что цена в отношении тех же броневиков – это предпоследний аргумент, которым можно апеллировать, хотя чиновники МО именно его ставят во главу угла. Кстати, одним из главных источников коррупции является именно "цена вопроса". Во-вторых, пресловутая геополитическая обстановка диктует простое правило – не надо увлекаться импортом вооружений. Хотя бы потому, что в случае войны ты по разным причинам можешь лишиться запчастей, технического или программного обеспечения. А в-третьих, когда генералы занимаются бизнесом (ну или тендерами и конкурсами) – это уж точно неправильно и изначально вызывает недоверие.



Миллиард на что? Не все так однозначно



Некоторые новости по военно-стратегической теме вышли за пределы страны. Западная пресса обратила внимание на то, что оборонный бюджет Казахстана внезапно пополнился почти миллиардом долларов, а украинские СМИ сделали однозначный вывод, что мы стали усиленно готовиться к войне. Причем, назывался очевидный потенциальный противник – Российская Федерация. Вроде бы такой вывод лежит на поверхности, однако тут, как говорят в телевизоре, "не все так однозначно".



Отметим, что российская пропагандистская машина не обратила особого внимание на этот момент, а значит, он не очень сильно беспокоит Кремль. Безусловно, власти, вполне возможно, тоже не исключают варианта агрессии с севера, но тут надо подходить к такому развитию событий комплексно. Данная тема достойна отдельного и детального разбора, но пока скажем, что Россия вряд ли станет для Казахстана "вероятным противником" как в рамках военной доктрины (которую нам обещали изменить до конца года), так и в соответствующей подготовке действующей армии (особенно учитывая настроения и привычки высшего и среднего офицерского состава, о чем мы говорили в первых материалах на заданную тему). В целом же, как нам видится, Астана больше предпочитает дипломатические и политические способы, по большей части основанные на принципе "не нарваться на конфликт".



С другой стороны, с южной, существует определенные риски выхода "афганского противостояния" за пределы самого Афганистана. Об этом на "сходках" лидеров центрально-азиатских государств говорилось постоянно, заострялось внимание на последней встрече в Чолпан-Ате, а также будет обсуждаться в ноябре в Самарканде – в формате "5+1" вместе с представителями Евросоюза. Однако слишком надеяться друг на друга, на ОДКБ, ШОС и Россию, не приходится, поэтому нужно усиливать военный потенциал, проводить учения (в августе, кстати, в наших горах они пройдут совместно с белорусами), а также наращивать современное вооружение, начиная с беспилотников и заканчивая бронетехникой (хорошо бы отечественного производства). Но, опять-таки, как-то не сильно веришь, что при нынешнем руководстве МО, его упорном игнорировании поручений президента и откровенной дезинформации по поводу закупа отечественного вооружения, все выделенные деньги могут пойти по прямому назначению.



Однако тут надо напомнить, что для "национальной безопасности" есть и другие угрозы – не только с севера и юга. Вспомним поправки в ряд законов, в том числе и о чрезвычайном положении, подписанные президентом 11 июля. Там, кроме прочего, речь шла о новых полномочиях вооруженных сил при наведении порядка во время массовых беспорядков в условиях "кризисной ситуации". За прошедшие с "кровавого января" полгода много говорилось и о переоснащении армии, а также увеличении денежного довольствия и других благ для военнослужащих. Понятно, что власти по максимуму засекретят данные, куда и на что собираются потратить дополнительный миллиард долларов, но нам, как налогоплательщикам и гражданам, которых армия призвана защищать от внешнего (и, как оказалось, внутреннего) врага, хотелось бы знать некоторые подробности.



"Отставка оптом или точечно?"



Сравнительно недавно была организована петиция с призывом отправить министра Жаксылыкова в отставку. Поводом для этого стала череда смертей в армии. Однако сбор голосов не дал желательного результата – напротив, число проголосовавших "против" несколько превысило тех, кто поддержал петицию. Но, как бы там ни было, господин Жаксылыков может лишиться поста вместе с другими коллегами-министрами. На прошлом расширенном заседании правительства президент Токаев со свойственной ему дипломатичностью, но на этот раз достаточно четко дал понять, что кабмин Смаилова может быть отправлен в отставку, если не исправит ухудшающуюся социально-экономическую обстановку. Мы, граждане страны, каждый день видим, что улучшений нет. Напротив – инфляция растет, несмотря на урожай и строгие указания акиматов. Кроме этого, мы постоянно становимся свидетелями критики в адрес других министерств и ведомств, включая "наше" минобороны. То есть, обновление правительства – это только вопрос времени. Когда и каким образом – поговорим отдельно, но думается, что это будет в самом начале надвигающегося нового политического сезона, который открывается с совместного заседания палат парламента.



Но тут встает другой вопрос – какова в предстоящей "экзекуции" роль нашего героя, генерал-полковника Жаксылыкова? При всем негативном отношении общества к его фигуре, он может сохранить свое кресло. Во-первых, надо вспомнить, что он получил пост после январских событий как офицер, "проявивший инициативу" (напомним, он возглавлял Нацгвардию, которой приписывают агрессивные действия против мирных митингующих). Во-вторых, Токаеву будет как-то неудобно менять сравнительно недавно назначенного министра, да и еще доподлинно не известно, кто и по каким причинам пролоббировал это назначение. Также настораживает то, что Руслан Жаксылыков и его команда уж очень вольготно себя ведут, терпеливо выслушивая поручения президента, а потом действуя по-своему. Вот только за всем этим, за скандалами, смертями в армии, спорами между турецкими и отечественными бронемашинами, пока министерство обороны "воюет" с производителями и журналистами, мы все забываем о главном – об обороноспособности наших вооруженных сил.



Или все же об обороноНЕспособности?



Мирас Нурмуханбетов

8 августа, 2022



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Казахстанская армия продолжает быть подразделением российского минобороны?



Во всем мире служба в армии – одно из ключевых условий для успешной карьеры политиков и управленцев. Бывшие военные составляют элиты многих развитых государств. Есть ли у нашей армии шанс стать гордостью Казахстана?



Похоже, министерство обороны РК становится одним из главных ньюсмейкеров. И речь не только о необходимости новой военной доктрины, но и идеологии, которая сегодня стала иметь решающее значение. Пришли времена, когда народ и армия стали, как никогда, едиными.



Действительно, информационные ленты, аналитические порталы и социальные сети заполнила негативная информация о казахстанской армии и ее непосредственных (а нередко и весьма посредственных) руководителям. Если даже появляется что-то обнадеживающее, то и там находятся некоторые подводные течения, которые, как минимум, вызывают подозрения. В том числе, подозрения в коррупционной составляющей. Так, мы довольно подробно рассказали о том, как фактически саботируются поручения президента страны, а по совместительству Верховного главнокомандующего относительно развития отечественной оборонки.



Так, в частности, стало выясняться, что любовь отечественных генералов к турецким вооружениям строится не на единых корнях и латентном противостоянии Российской Федерации, а вполне может иметь коррупционный интерес. Увы, косвенно или даже прямо это подтверждают постоянные коррупционные скандалы в оборонном ведомстве. При этом, касаются они чаще всего среднего командного состава, начальников, отвечающих за снабжение на разном уровне или, максимум, какого-то замминистра.



Об этом можно встретить достаточное количество материалов, в том числе, в официальной прессе, а вот на тему идеологической составляющей добротную информацию встретить трудно, не говоря уже об какой бы то ни было аналитике. Мы попытаемся восполнить этот пробел, но сразу же отметим, что на этот раз эта тема касается не только отцов-генералов, но и гражданских дядек из Администрации президента, а также тех, кого принято называть "широкими слоями гражданского общества".



По старым лекалам



А начнем с официального сайта минобороны. На главной странице вы найдете сообщение о том, что на этой неделе в Карагандинской области проходит VIII республиканский военно-патриотический сбор молодежи "Айбын". На фото все те же построения, соревнования, некоторые творческие конкурсы. Если бы не бирюзовое знамя, немного измененная, но все так же неудобная форма и слегка отредактированные лозунги, то можно было подумать, что мы находимся в 70-80-ые годы на каком-нибудь выездном уроке НВП или расширенных играх-учениях типа "Зарница".



Но тут нужно отметить, что раньше для многих детей попасть на "Зарницу" было предметом гордости на пару лет вперед, но сегодня это уже далеко не так. Кроме этого, надо учитывать, что практически до заката Советского Союза за "Начальную военную подготовку" отмечало Министерство обороны СССР, а после (как и сейчас) – Министерство образования.



Нет, мы ни в коем случае не хотим сказать, что нужно все подчинить минобороне и построить всех по образу нашей армии, которую никак "современной" не назовешь. Скорее, наоборот. Есть аксиома – чувство патриотизма нужно впитывать в маленького гражданина нужно с детства. Именно впитывать, а не приучать. И тут армейская сторона вопроса должна быть второстепенной, как бы прилагающейся к основной (мы, все-таки, не милитаризированная страна). К слову, военную доктрину, как ни странно, не должны писать военные – это прерогатива социологов, аналитиков, независимых экспертов и, в конце концов, Администрации президента вместе с верховным главнокомандующим.



Патриотизм или интернационализм?



В упомянутых играх "Айбын", по большей части, принимали участие различные военно-патриотические кружки. Мы не станем обобщать или уточнять, но их основная часть строится по образу и подобию казахстанской армии. Безусловно, среди руководителей и преподавателей могут быть настоящие патриоты страны, которые разбираются не только в военном деле, но и во политике (как внутренней, так и геополитике). Но много ли их? И насколько они способны противостоять ханжеству и "советскости"?



Но дело не только в этом. За последние годы мы стали свидетелями серии скандалов с так называемыми "интернациональными" военными кружками и секциями для детей и молодежи. Вроде бы, хорошее начинание, но когда активисты стали узнавать насчет учредителей и учителей в таких кружках, то выяснялось, что некоторые из них носители практически сепаратистских идей, а кое-кто даже принимал участие в войне на Донбассе – причем, со стороны этих самых сепаратистов, которых умиленно называют "ополченцами".



Власти и органы нацбезопасности на такие вещи попросту закрывали глаза, предпочитая не замечать их. Возможно, как раз потому, что их формальной "крышей" являются различные ветеранские организации, в том числе, так называемые "афганцы". Они уже давно переросли из просто НПО и стали влиять на внутреннюю политику, причем, практически открыто отражая пророссийскую направленность. Достаточно взглянуть на профайлы руководителей таких организаций в соцсетях – сплошные георгиевские ленточки, а иногда и неприкрытая поддержка "спецоперации на Украине". Не говоря уже об открытой антиНАТОвской риторике.



И это при том, что официальная позиция Казахстана, как и его Военная доктрина носит сугубо оборонительный характер и строится на стремлении решить любой конфликт политическим и дипломатическим путями. Так же следует напомнить, что Уголовный кодекс у нас предусматривает наказание за пропаганду войны, чем может считаться и поддержка страны-агрессора. По крайней мере, теоретически.



Язык вражды и язык команд



И вот такие "интернациональные" кружки у нас отвечают за патриотическое воспитание. И чаще всего – на русском языке. Более того, как говорят, существуют секции рукопашного боя, в которых на занятия привлекают "только лиц славянской национальности". Примерно такая же картина по всей стране – большинство "военторгов" и оружейных магазинов принадлежат "не титульным". Конечно, это может быть просто совпадением и касаться сугубо вопросов бизнеса, но все равно как-то странно. Впрочем, это так, к слову.



Мы уже как-то упоминали про странное отношение нынешнего министра обороны Руслана Жаксылыкова к родному языку (точнее, к государственному). Причем, генерал, когда его попросили ответить на казахском, почему-то сослался на прошлого Верховного главнокомандующего (того, который первый президент), а не на действующего – хотя именно он сделал его министром.



Повторимся, мы не против русского языка (хотя бы потому, что именно на нем написан данный материал). Тем не менее считаем, что приказы в армии – причем, не только от лейтенантов солдатам, но и от генералов – полковникам или по чиновничьей линии, должны отдаваться на государственном языке. В противном случае это один из показательным маркеров, который на практике демонстрирует приверженность старым мотивам советской армии и идеологическую зависимость от "второй армии в мире".



Особенно это важно с учетом общественного мнения, которое попыталось на прошедшем референдуме внести поправки в Конституцию, убрав особый статус русского языка. Тем более, что львиная доля наших военнослужащих все же говорит на казахском.



Народ и армия едины?



Еще одна свежая новость с сайта министерства обороны опубликована под названием "Свыше тысячи новобранцев приведены к военной присяге". Вместе с тем, в соцсетях стали рассказывать о том, как студентов вылавливают около вузов, а потом они звонят уже из какой-то воинской части. Перепроверить эту информацию не удалось, но налицо сам факт отношения общества к "исполнению воинского долга". Конечно, это не вылавливание мужчин на улицах оккупированного Донецка, о чем говорят телеграм-каналы, но все же.



Почему так происходит? Опять-таки, не обобщая, скажем, что в армию сейчас идут в основном по двум причинам – от безысходности и для того, чтобы потом получить профессию, где воинский билет обязателен (начиная от силовых органов и заканчивая простым охранником). Увы, но служба в армии остается досадной повинностью, в то время, как во многих странах военное прошлое всегда являлось пропуском в высшее общество и условием для успешной политической карьеры.



У нас же солдатики ассоциируются с какими-то "байгушами", вечно голодными, в форме не по размеру, а кровавые события января придали армии ярко выраженный негативный оттенок. В любом случае, вряд ли большинство казахстанцев, если провести честный опрос, выразят уверенность в том, что чувствуют себя защищенными с такой армией.



Конечно, в ее рядах есть немало настоящих патриотов, хороших профессионалов, надевших погоны для того, чтобы "родину защищать". Но создается стойкое ощущение, что их мало. Можно было, в качестве "модного" примера, привести опыт Украины, а точнее – принятую ею прошлом году новую военную доктрину, но это было бы слишком банально. Тем более, что в ней четко прописаны в виде основных угроз территориальные претензии со стороны России, активизация российских спецслужб и незаконных вооруженных формирований на востоке страны, развертывание сил потенциального противника в непризнанном Приднестровье и в оккупированном Крыму.



Хотя стоит отметить, что в этой доктрине четко говорится об участии гражданского населения в случае агрессии извне и подрывной деятельности изнутри. Речь, в том числе, о деятельности территориальной самообороны, которая, кстати, уже показала свою действенность. Кстати, в Казахстане уже пять лет как существуют войска территориальной обороны, в задачу которых входит "защита населения, объектов и коммуникаций от действий противника, диверсионных актов или актов терроризма". Но это, наверное, тема для отдельного разговора.



А пока можем сказать, что на данном этапе само общество должно самоорганизовываться, а потом диктовать свое видение через парламент, СМИ, неправительственные организации и так далее. На первых порах можно организовать общественные слушания на заданную тему, выводы которых могут стать одним из основных компонентов новой (а не обновленной!) военной доктрины Республики Казахстан. Но зацикливаться и останавливаться только на ней не стоит – ведь, как мы отмечали выше, идеология защиты отечества, как бы не высокопарно это ни звучало, касается не только казахстанской армии. Более того, министерство обороны должно очень чутко реагировать на общественный запрос, способный реализовать классический принцип любого сильного государства: "Народ и армия едины!".



Мирас Нурмуханбетов

22 июня, 2022 Источник - exclusive.kz

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