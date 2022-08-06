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Ловушка Фукидида: Вашингтон и Пекин движутся к неизбежному столкновению
00:45 09.08.2022

Матеуш Пискорский

Тезис о неизбежности конфликта между США и Китаем широко обсуждается уже несколько лет. Профессор Грэм Эллисон представил текущую ситуацию с точки зрения знаменитой ловушки Фукидида.

По его мнению, конфликт между Вашингтоном и Пекином неизбежен и является лишь вопросом времени.

Ссылка на знаменитого древнегреческого стратега и историка Фукидида очень уместна. Именно он описал обстоятельства начала войны между Афинским морским союзом и Пелопоннесским союзом, в котором доминировали спартанцы, в последние десятилетия V века до нашей эры. Конфликт был предопределен, поскольку оба центра претендовали на гегемонистский статус в Греции и Средиземноморье в то время.

Мы можем рассматривать это столкновение с точки зрения совершенно разных областей знания, которых, конечно, в древности еще не существовало, поэтому кто-то может заподозрить нас в ошибке презентизма, отвергающего возможность объективной исторической истины.

С точки зрения геополитики, это было противостояние между сухопутной (Спарта) и морской (Афины) державами, хотя, конечно, это некоторое упрощение. С точки зрения науки о цивилизации, мы можем говорить о столкновении двух альтернативных видений социальной системы, скажем – обращаясь к сегодняшним категориям – более консервативного (Спарта) и более либерального (Афины).

Но, тем не менее, согласно Фукидиду (цитируемому Эллисоном), осью событий того времени была жестокая игра в гегемонию, которая велась военными средствами.

Мало кто помнит ход Пелопоннесской войны, описанный афинским полководцем, одним из предшественников исторической науки. Между тем, поддержка третьего, внешнего для Спарты игрока должна была сыграть в ней решающую роль. Этим третьим игроком была Персия, на деньги которой был построен внушительный спартанский флот под командованием Лисандра.

Давайте проведем аналогию. Современный мир раздирают многочисленные конфликты и противоречия, но на протяжении многих лет наиболее предсказуемым является противостояние между действующим гегемоном, влияние которого неумолимо снижается (что можно наблюдать, например, в Ираке, Афганистане и на украинском фронте), и претендентом на гегемонию.

Гегемоном, уходящим со сцены истории, хотя и очень медленно, являются Соединенные Штаты. Претендентом на гегемонию может стать Китай, который уже держит пальму первенства в мире во многих сферах. Возможно, их столкновение действительно неизбежно.

Недавние попытки Вашингтона обострить ситуацию вокруг Тайваня (территория КНР, контролируемая сепаратистами и антикоммунистами) представляют собой попытку американской стороны ускорить определенные процессы. С их точки зрения, это может быть отчасти рациональным действием.

Если предположить, что Китай будет все больше усиливаться, а США неизбежно ослабевать, то кажется очевидным, что Белый дом должен стремиться к столкновению сегодня, а не завтра, когда китайский потенциал будет еще больше, чем сегодня.

Когда 24 февраля 2022 года российские войска вошли на Украину, я полагал, что китайцы вскоре предпримут операцию по восстановлению контроля над Тайванем. Это был бы лучший момент, самый подходящий момент для пересмотра глобального порядка, основанного на атлантической гегемонии.

Тем временем Пекин внимательно следил за ситуацией, занимая выжидательную позицию. Почему он не решил в то время вернуть себе принадлежащий остров – мы не знаем.

Однако в контексте последующих событий мы можем предположить, что китайская тактика заключалась в том, чтобы медленно, экономически, технологически и научно обескровить американцев и их тайваньских вассалов. Поэтому открытый вооруженный конфликт маловероятен, хотя именно это больше всего волнует Вашингтон.

В условиях ослабления международных позиций доллара и нулевой привлекательности мягкой силы США за пределами так называемого западного мира, хвататься за оружие или провоцировать других на стрельбу – единственный доступный американцам способ ответить.

Борьба между гегемоном и претендентом вовсе не обязательно должна быть вооруженной. Это может быть так называемая прокси-война, экономическая, технологическая, демографическая, психологическая или комбинация арсеналов всех этих факторов.

Возвращаясь к историческим параллелям из Фукидида. Ключевой вопрос сегодня – кто будет Лисандром, а кто – персами, оказывающими ему помощь? Я ставлю на то, что Лисандром (индивидуальным или коллективным) будет председатель Си Цзиньпин и его фракция в КПК, а новыми персами будут русские.

Конечно, существуют и другие возможные конфигурации, но нынешняя политика Вашингтона делает именно этот сценарий наиболее вероятным на сегодняшний день.

И как Польша должна реагировать на эти глобальные, тектонические движения? Говорите со всеми, но держитесь ближе к реальным и потенциальным партнерам – современной Спарте (Пекин) и современной Персии (Москва).

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659995100


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