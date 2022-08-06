Британцы обсуждают надвигающуюся рецессию и готовятся голодать и мерзнуть, - Джейн Спай

00:46 09.08.2022

Джейн Спай



Британцы обсуждают надвигающуюся рецессию и готовятся голодать и мерзнуть



Британцы обсудили в Twitter приближающуюся рецессию и отсутствие лидера, который помог бы стране из нее выкарабкаться.



После того как 4 августа Банк Англии объявил о приближающейся рецессии и повысил ключевую ставку до 1,75 процента, британцы не перестают обсуждать, как с ней бороться. Помимо экономического кризиса страна погрузилась и в политический кризис, после заявления Бориса Джонсона об уходе в отставку страной фактически никто не управляет. Многие британцы негативно относятся к кандидатам на должность нового премьер-министра и требуют провести всеобщие выборы. Бывшего канцлера казначейства Риши Сунака они видят как "человека, который испортил британскую экономику", а министра иностранных дел Лиз Трасс как "идиотку, которая живет иллюзиями".



Бывший премьер-министр от Лейбористской партии Гордон Браун в интервью Sky News сказал: "Я заинтересован в том, что входит в круг интересов людей этой страны, я могу помочь, и я работаю с местными благотворительными организациями для этого. Но самое важное, должны действовать те, кто был избран для этого. Просто смешно, что в период этого кризиса и премьер-министр, и канцлер казначейства в отпуске, министр иностранных дел и бывший канцлер Риши Сунак оба веселятся со своими предвыборными кампаниями, и, кажется, ответственных вообще нет. Конечно, я могу завтра прийти и сказать, что должен делать комитет кабинета министров, и я сказал, что он должен делать, но я реалист, и я понимаю, что власть у консерваторов и пришла их очередь осуществлять необходимые действия. И если они с этим не справляются, им стоит отойти в сторону и уступить место Киру Стармеру (лидер Лейбористской партии - прим. Д. С.)".



Многие пользователи согласились с Гордоном Брауном, они считают, что стране необходим лидер, который не будет убегать от проблем, а будет их решать.



"Бывший премьер Гордон Браун прав, он сказал, что никто не отвечает за страну. И это так, потому что министры уехали по отпускам в тот самый момент, когда самому уязвимому населению страны грозит "экзистенциальный кризис", - написал @JoePajak.



"Я не могу поверить в то, что люди пытаются негативно смотреть на его комментарии и не соглашаются с ним. Учитывая, что страна уже в таком беспорядке, будет еще хуже. Люди, очнитесь", - отметила @tigertaylor1967.



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"Никто не руководит страной. Борис просто ушел, кажется, что он в отпуске до того момента, пока очередной консервативный отброс не займет его место в кабинете", - прокомментировал @farhadesmaeili4.



Некоторые комментаторы считают, что Гордон Браун может стать лучшим премьер-министром в данный момент, потому что консерваторам вообще нет дела до британцев.



"Позвоните королеве. Гордон Браун может стать премьер-министром, пока Джонсон уехал в медовый месяц, оплаченный налогоплательщиками, Захави на каникулах, а Трасс и Сунак устраивают бесконечные беседы о чепухе с теми, кто устал играть в гольф?" - поинтересовался @campbellclaret.



"Мне это понравилось бы! Моя жизнь и жизнь моих детей были намного лучше, когда Гордон Браун был премьер-министром. Его твиты в последнее время очень подробные, он показывает, что ему не наплевать и он борется за права населения. Он хочет помочь людям в приближающуюся зиму. Тем временем где наши консерваторы, которые поддерживают население?" - ответил @ellenieanna.



Ряд пользователей напомнил, что Гордон Браун был премьер-министром с 2007 по 2010 год, а в 2008 году случился мировой экономический кризис, и Браун справился с ним не слишком хорошо. Поэтому не все пользователи считают бывшего премьера лучшим советчиком в этом кризисе.



"Этот самый Гордон Браун продал большую часть наших запасов золота за копейки, оскорбил избирателей, которые голосуют за лейбористов, и был во главе государства в период крупного финансового кризиса", - написал @fozzy1069.



Также бывший премьер считает, что к октябрю люди будут "голодать и мерзнуть", если в ближайшее время комитет кабинета министров не соберется на экстренное заседание и не решит, какой политики правительство будет придерживаться приближающейся зимой.



В комментариях уверены, что голодать никто не будет, при этом повысится уровень преступности, но и с этим вряд ли будут разбираться. В целом пользователи ожидают "тотальную деградацию" среди части населения.



"Люди может быть и замерзнут, но мы не будем голодать, будут устраиваться рейды на магазины, чтобы никто не остался без еды, и компаниям это придется не по душе", - прокомментировала @jamma_k_n.



Некоторые пользователи считают, что "хуже" уже наступило, потому что с марта уровень инфляции поднимается все выше, населению не хватает денег на еду, а о ценах на электричество и бензин и говорить нечего.



"Люди уже голодают. Родители не едят, чтобы у их детей могла быть возможность поесть. Пенсионеры едят холодную еду, чтобы сэкономить на энергии", - отметил @downwithcheese.