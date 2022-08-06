Advance: Саудовская Аравия унизила Байдена решением по добыче нефти

00:48 09.08.2022

Президент США Джо Байден оказался в унизительном положении после поддержки Саудовской Аравией решения ОПЕК об увеличении добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.



Об этом сообщает издание Advance.



Главный смысл такого решения заключается в том, что названные масштабы увеличения носят символический характер.



Увеличение добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки не может серьезно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке.



Эксперт Мэтт Смит, которого цитирует издание, называет решение ОПЕК пощечиной Белому дому.



Уступка Байдену, который специально прилетал в Саудовскую Аравию, имеет оскорбительный для американских властей характер.



Игорь Мартов