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|Advance: Саудовская Аравия унизила Байдена решением по добыче нефти
00:48 09.08.2022
Президент США Джо Байден оказался в унизительном положении после поддержки Саудовской Аравией решения ОПЕК об увеличении добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.
Об этом сообщает издание Advance.
Главный смысл такого решения заключается в том, что названные масштабы увеличения носят символический характер.
Увеличение добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки не может серьезно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке.
Эксперт Мэтт Смит, которого цитирует издание, называет решение ОПЕК пощечиной Белому дому.
Уступка Байдену, который специально прилетал в Саудовскую Аравию, имеет оскорбительный для американских властей характер.
Игорь Мартов