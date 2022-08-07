Умер американский историк лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Маккалоу

06:42 09.08.2022

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Автор бестселлеров историк Дэвид Маккалоу умер в возрасте 89 лет, сообщается на его странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Причина смерти не уточняется. Историк умер в своем доме в штате Массачусетс.



Дэвид Маккалоу дважды был лауреатом Пулитцеровской премии - за биографии президентов Джона Адамса и Гарри Трумэна. Он известен своими исследовательскими и популярными работами о важных американских деятелях и моментах в истории, таких как строительство Бруклинского моста и первый полет братьев Райт, передает Reuters.



Леонид Уварчев