 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.08.2022
09:50  Отдаление от медведя и приближение к дракону, или Усиливается ли Китай в ЦАзии? - Рафаэлло Пантуччи
09:35  От археомодерна к империи. Лишь консервативно-революционный сценарий обеспечит нашу победу в СВО, - А.Дугин
09:30  Госдума готовит упрощенное получение гражданства РФ для "неграждан" из Прибалтики
08:58  Америка меняет права человека и ракеты на нефть, - Джемаль Бустани
08:52  Солдаты Ким Чен Ына в СВО на Украине? Почему бы нет, - В.Бурт
08:46  Как Amnesty International выступила… "рупором пропаганды путинского режима"
08:44  Возможности новые, проблемы старые: какие изменения ждут логистику с Китаем в ЦА? - Е.Косенко

08:41  Осенние ожидания казахстанцев. Хорошо бы всех акимов в..., - Данияр Ашимбаев
08:38  Студентам в Казахстане повысят стипендии
07:02  New York Post: ФБР привлекло к обыску дома Трампа не менее 100 сотрудников
06:58  Два фронта новой холодной войны. "Украинские угрозы для Пекина", - Юрий Тавровский
06:55  На глобальное "управление хаосом" у США все меньше сил и средств, - Олег Щукин
06:45  Половину всех трудовых мигрантов, работающих в России, составляют узбекистанцы
06:42  Умер американский историк лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Маккалоу
00:48  Advance: Саудовская Аравия унизила Байдена решением по добыче нефти
00:46  Британцы обсуждают надвигающуюся рецессию и готовятся голодать и мерзнуть, - Джейн Спай
00:45  Ловушка Фукидида: Вашингтон и Пекин движутся к неизбежному столкновению, - Матеуш Пискорский
00:40  Минобороны Казахстана размотал на IT-браслеты от суицида и прочий вздор почти $1 млрд!
Понедельник, 08.08.2022
21:34  В Хельсинки снесли монумент "Мир во всем мире", подаренный СССР
21:21  В Казахстане ликвидирован Нацхолдинг "Зерде" - первый из бессмысленно созданных
20:43  США обложили Зеленского компроматом: когда и на кого будут менять
20:40  Россия вывела свои объекты из-под инспекций США в рамках ДСНВ
15:13  Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
15:05  Скончался Глава Русской общины Казахстана Юрий Бунаков
12:18  Тайваньский триумф Пелоси и американская трагедия, - А.Халдей
12:16  Разгадан план Путина по расколу Европы
12:12  American Conservative: Стоит ли независимость Тайваня войны?
12:11  Почему Израиль и Палестина подошли к перемирию с огнем
12:08  Казус Пелоси: зачем США делают из Китая себе нового врага? - Александр Савельев
12:05  Запад ищет болевой порог Путина, - Амир Тахери
12:02  За что боролись и на что напоролись США на китайском Тайване, - Владимир Павленко
05:53  Новые прокуроры и шефы полиции приступили к работе в Казахстане
05:51  Что изменилось в Казахстане после ухода Назарбаева, - Марат Асипов
01:21  Россия запускает иранский военный спутник "Хайям"
01:03  Китайский Feihong 95 ("Летящий лебедь") сведет с ума технику НАТО, - "СП"
01:00  Сколько стоит родить ребенка в странах Центральной Азии?
00:58  Говорят по-казахски, а сами любят водку и СССР, - Назира Нуртазина
00:16  Названы настоящие владельцы Украины: оглашен весь список, - Валентин Катасонов
00:09  Западом проиграна вторая битва под Эль-Аламейном. Россия построит Египту супер-АЭС
00:06  В Киргизии началось самовыдвижение кандидатов в... послы в Малайзии
00:04  В Туркмении дало газ месторождение Шерепли
00:01  Европа спровоцировала энергетический кризис в развивающихся странах, - Handelsblatt
Воскресенье, 07.08.2022
21:08  Al Jazeera: перемирие между Палестиной и Израилем срывается из-за требований "Исламского джихада"
13:02  Полностью сгорела одна из национальных китайских реликвий - деревянный мост Пиннань Ваньань в провинции Фуцзянь
12:57  Голландская армия продолжает воевать с... своими же фермерами
12:50  6 колонна. ЛГБТ-лобби пытается активизироваться в России
12:06  Казахстану неизбежно придется искать альтернативные "КТК" маршруты для экспорта нефти, - Минэнерго РК
11:11  Огненный "Рассвет" над Газой. Очередная арабо-израильская войнушка, - М.Беленькая
11:05  ЕАЭС не для продажи. Доля внутрисоюзной торговли за десятилетие почти не выросла, - Къ
11:02  Посольство КР в Пакистане опровергло, что глава "Аль-Каиды" был убит ударами с американского беспилотника, запущенного из Кыргызстана
10:07  Доллар, прощай! Путин и Эрдоган переиграли Америку
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Половину всех трудовых мигрантов, работающих в России, составляют узбекистанцы
06:45 09.08.2022

Почти половина всех трудовых мигрантов, работающих в России, – это узбекистанцы. Эти данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании миграционной статистики МВД РФ.

В Россию на заработки во втором квартале этого года приехало порядка 3,12 миллиона мигрантов, что на треть больше прошлогоднего показателя и является рекордным квартальным значением как минимум за последние шесть лет. Больше всего мигрантов в Россию приезжают из Узбекистана (49,6%) и Таджикистана (30,5%). При этом около 40% мигрантов остаются в Москве и Подмосковье.

Страны, граждане которых приезжали в Россию на заработки:

Узбекистан – 1 миллион 544 тысячи 900 человек
Таджикистан – 953 тыс. человек,
Армения – 108,2 тыс. человек,
Азербайджан – 79 тыс. человек,
Белоруссия – 42,4 тыс. человек,
Казахстан – 34,9 тыс. человек,
Китай – 32,2 тыс. человек,
Украина (без ДНР и ЛНР) – 28,2 тыс. человек,
Молдавия – 17,2 тыс. человек,
остальные страны (в том числе страны ЕС, США, Сербия, Канада, Бразилия и др.) – 54,2 тыс. человек.
Регионы России, в которые приезжали мигранты:

Москва – 841,9 тыс. человек,
Московская область – 399,5 тыс. человек,
Санкт-Петербург и Ленинградская область – 385,7 тыс. человек,
Краснодарский край – 86,2 тыс. человек,
Иркутская область – 75,2 тыс. человек,
Свердловская область – 69,3 тыс. человек,
Приморский край – 57,4 тыс. человек,
Амурская область – 54 тыс. человек,
Самарская область – 51,8 тыс. человек,
Красноярский край – 50,6 тыс. человек,
остальные регионы – 1 миллион 44 тысячи человек.

Источник - CentralAsia
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660016700


Новости Казахстана
- При формировании новой экономической политики Правительство учтет все предложения бизнеса - Алихан Смаилов
- Партия "AMANAT" усилит работу по защите интересов граждан
- Алихан Смаилов призвал деловые круги стран Персидского залива к реализации совместных проектов с Казахстаном
- Об исторической преемственности
- Меры по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания обсудили в Правительстве
- Агашки были, есть и будут
- Казахстан расширяет сотрудничество со странами ССАГПЗ
- Парадипломатия
- Российские, белорусские и казахстанские железные дороги намерены увеличить объемы контейнерных перевозок в направлении Китая
- Доходный Казахстан. Новая программа и старые проблемы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  