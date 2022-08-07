|Половину всех трудовых мигрантов, работающих в России, составляют узбекистанцы
06:45 09.08.2022
Почти половина всех трудовых мигрантов, работающих в России, – это узбекистанцы. Эти данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании миграционной статистики МВД РФ.
В Россию на заработки во втором квартале этого года приехало порядка 3,12 миллиона мигрантов, что на треть больше прошлогоднего показателя и является рекордным квартальным значением как минимум за последние шесть лет. Больше всего мигрантов в Россию приезжают из Узбекистана (49,6%) и Таджикистана (30,5%). При этом около 40% мигрантов остаются в Москве и Подмосковье.
Страны, граждане которых приезжали в Россию на заработки:
Узбекистан – 1 миллион 544 тысячи 900 человек
Таджикистан – 953 тыс. человек,
Армения – 108,2 тыс. человек,
Азербайджан – 79 тыс. человек,
Белоруссия – 42,4 тыс. человек,
Казахстан – 34,9 тыс. человек,
Китай – 32,2 тыс. человек,
Украина (без ДНР и ЛНР) – 28,2 тыс. человек,
Молдавия – 17,2 тыс. человек,
остальные страны (в том числе страны ЕС, США, Сербия, Канада, Бразилия и др.) – 54,2 тыс. человек.
Регионы России, в которые приезжали мигранты:
Москва – 841,9 тыс. человек,
Московская область – 399,5 тыс. человек,
Санкт-Петербург и Ленинградская область – 385,7 тыс. человек,
Краснодарский край – 86,2 тыс. человек,
Иркутская область – 75,2 тыс. человек,
Свердловская область – 69,3 тыс. человек,
Приморский край – 57,4 тыс. человек,
Амурская область – 54 тыс. человек,
Самарская область – 51,8 тыс. человек,
Красноярский край – 50,6 тыс. человек,
остальные регионы – 1 миллион 44 тысячи человек.