Половину всех трудовых мигрантов, работающих в России, составляют узбекистанцы

06:45 09.08.2022

Почти половина всех трудовых мигрантов, работающих в России, – это узбекистанцы. Эти данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании миграционной статистики МВД РФ.



В Россию на заработки во втором квартале этого года приехало порядка 3,12 миллиона мигрантов, что на треть больше прошлогоднего показателя и является рекордным квартальным значением как минимум за последние шесть лет. Больше всего мигрантов в Россию приезжают из Узбекистана (49,6%) и Таджикистана (30,5%). При этом около 40% мигрантов остаются в Москве и Подмосковье.



Страны, граждане которых приезжали в Россию на заработки:



Узбекистан – 1 миллион 544 тысячи 900 человек

Таджикистан – 953 тыс. человек,

Армения – 108,2 тыс. человек,

Азербайджан – 79 тыс. человек,

Белоруссия – 42,4 тыс. человек,

Казахстан – 34,9 тыс. человек,

Китай – 32,2 тыс. человек,

Украина (без ДНР и ЛНР) – 28,2 тыс. человек,

Молдавия – 17,2 тыс. человек,

остальные страны (в том числе страны ЕС, США, Сербия, Канада, Бразилия и др.) – 54,2 тыс. человек.

Регионы России, в которые приезжали мигранты:



Москва – 841,9 тыс. человек,

Московская область – 399,5 тыс. человек,

Санкт-Петербург и Ленинградская область – 385,7 тыс. человек,

Краснодарский край – 86,2 тыс. человек,

Иркутская область – 75,2 тыс. человек,

Свердловская область – 69,3 тыс. человек,

Приморский край – 57,4 тыс. человек,

Амурская область – 54 тыс. человек,

Самарская область – 51,8 тыс. человек,

Красноярский край – 50,6 тыс. человек,

остальные регионы – 1 миллион 44 тысячи человек.