 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На глобальное "управление хаосом" у США все меньше сил и средств, - Олег Щукин
06:55 09.08.2022

На глобальное "управление хаосом" у США все меньше сил и средств
ресурсы "альянса демократий" для поддержания и расширения конфликтной зоны сокращаются
Олег Щукин
8 авг. 22

Тайвань, Косово, Палестина, Нагорный Карабах, Ливия - количество заново оживших и грозящих всерьез полыхнуть "горячих точек" на карте нашей планеты впечатляет. Разумеется, в каждом конкретном из перечисленных выше случаев налицо свой собственный комплекс обстоятельств, причин, сценариев и целей повышения конфликтного потенциала. Но тот факт, что все, словно в известном романе Михаила Булгакова, "загорелось как-то необыкновенно, быстро и сильно, как не бывает даже при бензине", вызывает неизбежные вопросы: случайность ли это и не связано ли каким-то образом с проведением Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины?

Наверное, самым ярким и показательным примером здесь можно считать обострение ситуации вокруг Тайваня, вызванное визитом на этот остров спикера Палаты представителей конгресса, формально третьего лица в политической иерархии США Нэнси Пелоси. Прежде всего, потому что он напрямую коснулся все более проблемных отношений двух сверхдержав современности: Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики. То, что сам этот визит состоялся, и то, каким образом он состоялся, говорит о многом.

Конечно, официальному Пекину и лично председателю КНР Си Цзиньпину была нанесена публичная, на весь мир, пощечина. Но с явной опаской и вроде бы даже не всерьез, чуть ли не по личной инициативе уже стоящей на пороге отставки 82-летней демократки, которую, тем не менее не смогли или не захотели остановить ни ее партия, ни администрация Джо Байдена, ни кто-либо еще. Можно также упомянуть про сопровождение этого визита авианосной ударной группой US.Navy, которое, в отличие от названных Вашингтоном "несоразмерными" военных маневров НОАК, видимо, было и "соразмерным", и уместным.

Нэнси, конечно, молодец, поскольку сумела поставить, причем не за бесплатно, минимум запятую в мировой истории, но подобная демонстрация американцами того, "кто в доме по-прежнему хозяин", нагляднее всего доказала, что "по-прежнему" уже нет и больше не будет, что из "дяди Сэма" сейчас супермен примерно такой же, как жених из товарища Саахова в кинофильме "Кавказская пленница", или из Нэнси Пелоси - невеста на выданье. Конечно, какой-то порох в пороховницах еще наличествует, но вот положить всю обойму точно "в яблочко" или даже попасть по мишени - это уже нет. Объем внешней торговли КНР в нынешнем июле достиг 564,66 млрд долл. (рост год к году на 11%, при этом экспорт вырос на 18%, до 332,96 млрд долл., импорт - на 2%, до 231,7 млрд долл., профицит составил рекордные 101,26 млрд долл. за месяц).

Конечно, можно сказать, что китайцы продают реальные товары за "пустые" доллары, напечатать которые в любом количестве американцам ничего не стоит, но если посмотреть на то, чем обернулись для стран коллективного Запада "адские санкции" против России, то рекомендация жителям стеклянных домов не бросаться камнями приобретет новый смысл. Кстати, от того, что США и их союзники сейчас бросаются не камнями, а использованными памперсами, в данном отношении ничего не меняется. И по-настоящему в "управление хаосом", как это было в эпоху однополярного мира Pax Americana 1989–2014 годов, вплоть до Арабской весны и победы Евромайдана в Киеве, официальный Вашингтон уже не может…

Все перечисленные в начале этой статьи "горячие точки" - не новые захваты США и коллективного Запада, а наследие их прошлого, давнего и недавнего, которое сейчас демонстрируется миру в качестве "фишек", годных для того, чтобы сделать на них следующие политические ставки и продолжить игру. Но стоит заметить, что все это, опять же, как-то не всерьез. В Косово ситуацию по команде тех же США "подморозили" минимум до сентября, Израиль очень быстро заявил, что цели операции "Рассвет" уже достигнуты, и продолжения массированных ударов по целям на территориях Палестинской автономии не последует, в Нагорном Карабахе азербайджанские военные также почти мгновенно свернули начатые было боевые действия. Впрочем, здесь определяющей является позиция Турции, активно взаимодействующей сейчас как с Россией, так и с Ираном, а также выступающей (при все более явной британской поддержке) фактором противодействия политике США, в том числе в рамках НАТО.

О том, что испытанный "центрами принятия решений" механизм управления коллективным Западом посредством полностью подконтрольных масс-медиа и подготовки/скупки местных политических элит в рамках "открытого общества" начал давать сбои, говорят не только эти особенности наблюдаемых сейчас в "горячих точках" процессов, но и все более явное желание США и их союзников выйти из ситуации на Украине с минимальными для себя потерями. Реальные ресурсы "альянса демократий" для поддержания и расширения конфликтной зоны сокращаются, а риски выхода этих конфликтов из-под западного контроля растут. И данный политический тренд уже явно учитывается всеми странами мира, как "западными", так и "не-западными" - с видами на предстоящий раздел "американского наследства". И, возможно, не только американского.

Источник - riafan.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660017300


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