Два фронта новой холодной войны. "Украинские угрозы для Пекина", - Юрий Тавровский

06:58 09.08.2022 Два фронта новой холодной войны. "Украинские угрозы для Пекина"

Юрий Тавровский Екатерина Глушик



– Юрий Вадимович, сейчас в мировых СМИ не сходит со страниц тема Китая. Особенно ее разогрели в связи с визитом Пелоси на Тайвань, учениями НОАК. А у вас вышла книга с интригующим названием "Украинские угрозы для Пекина", где освещены очень многие темы китайской повестки. Как вообще возникла идея написать такую книгу? И в чем эта украинская угроза?



– Идея возникла в ходе разговора с руководителем издательства "Книжный мир" Дмитрием Лобановым. Год назад в его же издательстве вышла моя же книга "Америка против Китая". Там отражен трамповский период: начало торговой войны, эпидемия и связанная с этим антикитайская кампания, Гонконг, Синьцзян...



Украина Китаю ничем не угрожает. Это настолько незначительное образование, что оно не может представлять угрозы такой великой державе, как Китай. Но вот те политтехнологии, которые использованы на Украине, они универсальны, и именно они представляют угрозу для Китая.



После начала нашей специальной военной операции на Украине началось резкое обострение ситуации в мире, и Запад надеялся, что Китай подключится к критике, может быть, и к санкциям против нас. Но Китай не хотел этого делать. И у меня возникла идея проанализировать ситуацию: почему в конечном итоге Китай занял взвешенную, принципиальную позицию.



Причину я увидел в том, что Китай исходит из своих национальных интересов, анализирует ситуацию на Украине сквозь призму своего исторического опыта и сквозь призму нынешней ситуации в Гонконге, Синьцзяне, на Тайване, в Тибете. Четыре года продолжается усиленное давление Америки, Запада на Китай. Это давление уже вполне можно назвать холодной войной, и совершенно ясно, что Запада воспринимает Китай как врага. Америка создает вдоль границ Китая такой же фронт холодной войны, какой был создан на границах России. Наш фронт можно назвать "западный", китайский – "восточный". Наш фронт - уже действующий. На китайском фронте полноценная война не идет, потому что он стал отстраиваться сравнительно недавно и еще не готов, но отстраивается очень быстро.



Посмотрите, какими темпами создаются новые военные блоки. Создан АУКУС. Расширяется военно-дипломатический блок КВАД. Реанимируются военные договоры с Японией, с Южной Кореей, с Австралией, НАТО распространяет зону своего действия на Тихий океан. То есть практически идет создание такой же системы подготовки к войне, какая была создана против России.



Итак, налицо два фронта холодной войны, я называю ее "второй мировой холодной войной". На "западном фронте" была самая точка напряжения – Украина. Она прорвалась, началась война. И на "восточном фронте" сейчас создается новая точка, на которую нажимает Запад в надежде, что у китайцев нервы не выдержат, и они начнут "специальную военную операцию" против Тайваня. Это ослабит Китай, ослабит Тайвань, ослабит страны Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку американцы постараются вовлечь их, втянуть в санкции точно так же, как они европейские страны втянули в санкции против нас. И тем самым будет решена задача ослабления Китая, ослабления России и продления существования американской гегемонии.



Американцы хорошо понимают, что время работает против них. Но оттянуть переход к новой архитектуре мирового управления они постараются.



- Первая глава "Украинские разочарования Пекина" дало название книге. А в чем эти разочарования? И было ли очарование?



- Рухнувший Советский Союз оставил большое наследство, и разные страны мира его активно использовали, приватизировали. Не остался в стороне и Китай: скупал заводы, интеллектуальную собственность. Например, первый китайский авианосец "Ляонин" - это авианесущий крейсер "Варяг". Были и другие сделки.



Но у китайцев сорвалась сделка по покупке на Украине моторостроительного завода "Мотор Сич". Она уже была заключена, китайцы деньги заплатили, но американцы сказали Зеленскому: "Если эта сделка пройдет, ты не будешь получать военную помощь". Сделка была отменена. То есть у китайцев накопилось большое недоверие к Киеву. И это один из факторов, которые определяют их отношение к происходящему.



- Известно, что Китай - страна династическая. Глава "Пассионарии свергают и создают династии" звучит интригующе. Это ваше исследование или анализ ситуации?



- Это мое политологическое открытие. Я - поклонник Льва Гумилева: пассионарии, смена цивилизаций. И вот я посмотрел на развитие ситуации в мире с этой точки зрения. Ведь что произошло на Украине? "Западяне" - это пассионарная группа, у них особая идентичность, как бы народ в народе, с особым языком, культурой, а главное - с особой пассионарностью. Они все время подвергались эксплуатации, ими повелевали, их использовали австрияки, поляки, немцы. В итоге они стали воинственными, мстительными, жестокими.



В советское время "лесных братьев" удалось подавить. Но после распада Советского Союза "западяне" почувствовали волю, и в 2014 году практически захватили Украину. "Западянские" люди смогли установить свой контроль и в руководстве страны, и в бизнесе. За исключением Донбасса и Крыма. Потому что там тоже пассионарии, тоже особые – донецкие люди, крепкие, воинственные. То же самое - Крым. Крымчане и донбассцы не пустили в свой дом бандеровцев.



А посмотрите, как было в Китае. В 1644 году Китай завоевали пассионарные люди - маньчжуры. В Китае тогда было 100 миллионов душ. Маньчжуров было всего 500 тысяч, не только воинов, но и женщин, детей, стариков. Но они смогли подкупом и силой преодолеть Великую стену, победить ослабевшую китайскую армию, покорить всю Поднебсную и править ею до 1911 года. Кстати, косички, которые китайцы раньше носили - это знак покорности маньчжурам.



Особая идентичность существует и на Тайване. Тайваньцы – особые люди. Они с 1895 года не были под властью Китая. В 1895 году Империя Цин потерпела поражение в войне с Японской Империей, и по итогам подписанного мира Тайвань и прилегающие острова вошли в состав Страны Восходящего солнца. Были установлены очень жесткие японские порядки: людей заставляли не просто изучать японский язык, а говорить по-японски, давали им японские имена. Тайваньцев принимали в университеты, призывали в армию. Китайские элиты на Тайване сильно японизировались.



В 1949 году провозглашена Китайская Народная Республика. Китайские войска готовились форсировать Тайваньский пролив, но им помешали американцы. К тому времени уже была видна перспектива Корейской войны, и Тайвань уже тогда решили превратить в "непотопляемый авианосец". Тайвань перешел уже под американское управление. Тайваньцы были изолированы от континентального Китая до восьмидесятых годов, когда Дэн Сяопин начал свою "политику реформ и открытости" и стал активно использовать тайваньский опыт – экономический, технологический.



Тайваньцы, надо сказать, очень активно помогали возрождению Китая: туда шли тайваньские капиталы, многие тайваньцы – выходцы из китайских провинций - строили в родных местах больницы, школы, потом - предприятия, потом большие заводы. То есть тайваньцы стали привилегированной группой на материке, и в Китае их порой насчитывалось до миллиона человек из общего населения Тайваня 25.5 миллиона. Тайваньские капиталовложения на материке насчитывают около 200 миллиардов долларов. Ежегодная торговля, например, в 2020 году – тоже около 200 миллиардов долларов. Представляете? Сравним: сейчас вся торговля России с Китаем – 147 миллиардов долларов, а тут - 200 миллиардов.



Эта форма сосуществования всех устраивала. Мудрый Дэн Сяопин придумал политическую формулу: "одна страна, две политические системы". Руководство партии Гоминьдан, которая долго правила Тайванем, это тоже устраивало. Потому что они надеялись вернуться и завоевать Китай! Мол, сейчас руководит Компартия, а потом вернется Гоминьдан, и будет единый Китай, но под нашим руководством.



Однако Запад в стремлении ослабить Китай стал усиливать настроения "тайваньской идентичности". На Тайване – сначала в элитах, а затем среди молодежи – стали возникать такие настроения: мы не китайцы, мы тайваньцы. Как на Украине говорят: Україна – це не Росія. И вот этнические китайцы, говорящие на тех же диалектах, на которых говорят в ближайшей провинции Фуцзянь, других соседних провинциях материка, вдруг стали заявлять, "мы не просто другие, мы лучше, чем континентальные китайцы". И сейчас 80% тайваньской молодежи не хотят в Китайскую Народную Республику. Их обработали и навязали такие настроения.



Используя эти настроения, к власти пришла другая партия - не Гоминьдан, который по-прежнему считает, что Китай един, а Партия демократического действия во главе с Цай Инвэнь, которая все время подталкивает к независимости: а давайте провозгласим независимость, а давайте суверенитет провозгласим. Хорошо при этом зная, что за этим последует война. Ведь в Китае в 2005 году был принят "Закон о борьбе с сепаратизмом", который предусматривает такую ситуацию. Это хорошо знают и американцы, поэтому всячески подталкивают Цай Инвэнь к тому, чтобы она провозгласила независимость.



Кстати. Вот Пелоси побывала на Тайване, а рассказала ли она этой Цай Инвэнь о том, как дела обстоят в Америке? Ведь Америка - это United States of America – соединенные государства Америки. Каждый штат по Конституции является суверенным образованием – sovereign entity, – у которого есть свой герб, законы, есть вооруженные силы - "национальная гвардия". Но ни один штат не имеет права выйти из единого государства. Когда группа штатов попыталась в конце XIX века выйти, была гражданская война (1861-1865), которая как раз и была попыткой сепаратистского мятежа. Так что сейчас американцы сознательно навязывают китайской нации гражданскую войну!



В моей книге отдельной главой идет "Гонконгская идентичность". Интересное совпадение: примерно одновременно с торговой войной Трампа против КНР вдруг в Гонконге начались студенческие волнения. И там студенты выражали такие же настроения: мы не китайцы, мы лучше, чем материковые китайцы. Почему лучше? Потому что мы говорим по-английски, потому что мы христиане, у нас манеры изысканные, мы на улице не кричим и не плюем на тротуары…



Откуда все это пошло? В 1842 году после победы в первой "Опиумной войне" англичане получили Гонконг, создали колонию. Колонизаторам потребовалась местная прислуга, местные чиновники. Китайцы стали челядью при англичанах. Образовалась компрадорская буржуазия, то есть посредники в торговле. Стали рождаться дети от колонизаторов, были созданы специальные школы и училища для этих полукровок. Собственно, эти потомки и являются той частью населения Гонконга, которая считает, что она лучше, чем материковые китайцы. Когда Гонконг вошел в состав КНР в 1997 году, туда хлынули люди из Китая, действительно зачастую плохо воспитанные, но с толстыми кошельками (потому что китайцы уже разбогатели). Они стали скупать недвижимость и бизнесы, места в университетах. У местных возникло недовольство в стиле: "понаехали тут". Только "понаехали" не бедные и несчастные, которые на стройке горбатятся, а нагловатые богатые люди. Недовольство стало выплескиваться в волнения. Первый звонок прозвучал в 2014 году. В 2019 году прошли массовые демонстрации, дело подошло к опасной черте. И только благодаря выдержке Си Цзиньпина, – это называется "стратегическое терпение", – удалось без кровопролития решить проблему за счет принятия специального закона о национальной безопасности Гонконга. То есть актуальное досье удалось закрыть, но проблема идентичности остается.



Эта проблема никуда не делась и не денется. Она еще может сработать в разных частях Китая: в Синьцзяне, в Тибете... Например, рядом с Тайванем провинция Гуандун, где живет больше 100 миллионов человек и ВВП которой ненамного меньше, чем ВВП России (1.6 трлн. долл. и 1.78 трлн. долл. в 2020 году).. Они говорят на особом языке - кантонский диалект, который пекинцы не понимают, который без переводчика не понять. У них есть традиция политической самостоятельности: Сунь Ятсен, руководитель Китайской революции, которая свергла маньчжурскую власть в 1911 году, был из Кантона. Россия, Советский Союз помогали ему создавать свою армию в Кантоне, командующим которой стал его свояк Чан Кайши (они были женаты на сестрах). Сунь Ятсен говорил, что китайским языком должен стать кантонский язык. То есть провинция Гуандун, по сути – это готовое государство. На его территории находится Гонконг, Макао, и если бы американцам дозволили стимулировать там "идентичность", то не известно, чем это закончится. Технология стимулирования и применения "идентичности", которую американцы создали и использовали на Украине, опасны и для других стран. Это можно считать разновидностью "цветной революции".



Мы все – особые люди: москвичи, ленинградцы, тверяки, сибиряки… Это же идентичности. Но мы не противостоим друг другу, и тем более не используем экономические, военные меры друг против друга. А на Украине, Тайване, в Гонконге эти формы были использованы.



В отдельной главе я рассматриваю тему "Сепаратизм – это беда Поднебесной". Китай часто делился на части, воюющие друг с другом. В обозримом прошлом Китай впервые объединился в своей территории в 1945 году: после того как Советская армия разбила Квантунскую армию в Маньчжурии, Китай стал единым. Потом была гражданская война между коммунистами и гоминьдановцами, а с 1949 года Китайская Народная Республика контролирует единую территорию Китая - за исключением Тайваня.



Сепаратизм очень опасен для Китая, потому что страна делится на экономические районы типа Гуандуна, Сычуани, Шанхая, Чжэцзяна, а также на разные диалектные группы. Немало регионов могут сказать: "А мы в таком-то веке были ого-го! Мы сами рулили".



- Против России введены небывалые в истории санкции. Но и Китай - под санкциями, однако его экономика растет.



Об этом говорится в главе "Китаю к санкциям не привыкать". Запад пугает Китай: если вы что-то не так сделаете, мы вам устроим санкции такие, от которых вы будете себя плохо чувствовать. Например, министр финансов Америки Йеллен сказала: "Мы те же самые санкции, что в отношении России применяем, примерим в отношении Китая. Даже не в случае начала военной операции против Тайваня, а если просто Китай не присоединится к нашим санкциям против России". Но ничего не вышло. Орешек оказался не по зубам. Китайская экономика примерно в 10 раз больше нашей, соответственно и возможность ответных действий гораздо убедительнее.



Кстати, заключительная глава книги - "Сегодня ты, а завтра я" показывает, что китайцы понимают игру Запада. Эти слова произнес мой коллега, китайский русист, сказав: мы понимаем, что есть параллелизм ситуации на Украине с ситуацией на Тайване, и мы понимаем, что прорыв на этих двух линиях фронта холодной войны мог начаться и на нашей стороне.



Недавно на конференции по Zoom мне было сказано даже так: "Китаю важна победа России". Естественно, что в официальных мероприятия формулы, типа "Китаю важна победа России" или "Сегодня ты, а завтра я", не используются. Зато используется другая формула. Это формула Си Цзиньпина: "Россия и Китай стоят спина к спине". Мы осознаем, что наши национальные интересы на данном этапе полностью совпадают. Неизвестно, что будет потом, у нас были плохие времена, и не исключено, что когда-то наступит охлаждение отношений. Но сейчас они в оптимальном состоянии и полностью отвечают нашим национальным интересам.



– Несколько лет назад вышла ваша книга о Си Цзиньпине. Вы хотели ознакомить россиян с его биографией или с его политическим стилем?



- Я считаю, что Си Цзиньпин является вождем китайской нации. Вождь в моем понимании - это политический деятель, который выдвигает перед своей нацией долгосрочную цель и реализует ее на практике. Не так, как у нас декларировали в 1961 году: "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме". А Си Цзиньпин в 2012 году выдвинул идею "Китайской мечты о великом возрождении китайской нации". И это был не воздушный замок, а конкретный поэтапный план, рассчитанный до 2049 года - столетия создания КНР.



Первый этап – 2021 год. Все, что было намечено сделать на этом этапе, уже выполнено. ВВП Китая за 10 лет увеличился в два раза, доходы на душу населения выросли до 10 тысяч долларов – тоже в два раза, полностью уничтожена нищета. Это единственная страна в мире, где нет нищеты, хотя в 2012 году было 99 миллионов нищих. А в России 11% населения живет ниже уровня бедности.



Следующий этап – 2034 год, когда Китай должен стать "модернизированной социалистической державой". И ни у кого нет сомнения в том, что это будет выполнено.



Я очень не люблю Мао Цзэдуна, но признаю, что он был вождем китайского народа. Второй вождь – Дэн Сяопин, который выдвинул "программу реформ и открытости" и реализовал ее. Он поднял Китай не только за счет того, что придумал правильную формулу "социализм с китайской спецификой", то есть сосуществование плановой экономики и рыночной экономики под управлением коммунистической партии. Он использовал еще один метод, о котором редко говорят: обменял помощь со стороны Запада (капиталы, технологии, снятие санкций) на превращение Китая в противника Советского Союза. В 1978 году на пленуме ЦК он становится китайским лидером, через две недели летит в Америку и предлагает создать "единый антигегемонистский фронт" борьбы против Советского Союза. Американцы (тогда Картер был президентом) даже не поверили такому щедрому предложению. Вернувшись в Пекин, Дэн Сяопин в доказательство готовности бороться с миром социализма приказал напасть на Вьетнам. Уже через несколько недель началась первая в истории война одной социалистической страны против другой. Благодаря своим стратегическим планам Дэн Сяопин он обеспечил своей нации на 30-40 лет статус наибольшего благоприятствования -- финансы, технологии, рынки. Вот почему он считается в Китае великим вождем. Теперь уже можно говорить и о третьем вожде китайской нации. Его имя – Си Цзиньпин.



Думаю, что есть два лидера мирового уровня: это Си Цзиньпин и Путин. Я считаю, что Путин тоже вождь нашей нации. Америка - великая держава, но язык не поворачивается назвать Байдена вождем американской нации. Кто еще? Индусы – им надо дать время подрасти, они наверняка вырастят своего вождя. На сегодняшний день – двое.



- Юрий Вадимович, в США большая китайская диаспора. Насколько она влиятельна в области народной дипломатии? Насколько они могут там создавать правильный образ Китая, чтобы противостоять китаефобии? Ведь мы наблюдаем буквально организованную русофобию в западных странах.



- Китайцы еще в ХIХ веке появились в Америке. Их десятками тысяч завозили, когда была золотая лихорадка в Калифорнии, на приисках использовали. Когда лихорадка кончилась, начали строить железные дороги. Это китайские "кули", черноорабочие. построили железные дороги с Востока на Запад и с Запада на Восток. Их было очень много, они жили компактно в "чайна-таунах", соблюдали свои обычаи, и это рождало синофобию или китаефобию. Китайцам запрещалось, например, вступать в половые сношения с белыми женщинами. А они вступали. Это вызывало возмущение у расистов. Начались погромы, убийства. Настроения синофобии через систему американской демократии быстро дошли до Конгресса, который в 1892 году принял "Закон об исключении китайцев". Запретили по этому закону приезд новых эмигрантов и натурализацию уже прибывших. Это единственный закон в истории Америки, направленный против конкретной нации. И эта "славная традиция" – синофобия – продолжается. Хотя в Америке примерно 3 миллиона китайцев, действуют землячества, лобби и иные организации. Но они не уберегают китайцев от преследований, дискриминации, от уличной преступности. Особенно это проявилось во время эпидемии КОВИДАа, когда пустили слух, что китайцы и есть разносчики. Были избиения на улицах, погромы китайских фирм...



Не думаю, что американские китайцы могут создавать положительный облик Китаю. Хотя они представлены на разных уровнях власти. В правительстве Байдена есть госпожа Кэтрин Тай, торговый представитель Америки. Китайцев много в Силиконовой долине, в университетах, в банках. Но американские власти, начиная с Трампа, ведут визовую войну: не дают визы студентам, ученым, выживают тех, кто уже находятся в США. Дэн Сяопина, когда он приехал первый раз в Америку, спросили: "Почему вы запрещаете выезд из своей страны?" Дэн Сяопин сказал: "Да какие проблемы? Вы скажите, сколько миллионов и куда доставить". После этого предложения вопросов больше не задавали. Но так оно и вышло – сотни тысяч, миллионы китайцев после Дэн Сяопина прибыли в США.



- Насколько сейчас устойчива экономика Китая, экономическая система в свете последних событий с банками, когда вкладчики устроили волнения?



- В нескольких провинциях, особенно Хубэй и Аньхуэй, прошли волнения обманутых вкладчиков – частные банки заморозили вклады, и народ вышел на улицы. Но центр не мог допустить разрастания волнений, приняты меры по защите интересов вкладчиков, ситуация рассасывается.



Что касается экономики в целом, то сейчас у китайцев сложный момент, вызванный последствиями омикрона. Как известно, китайцы пошли на очень резкие локдауны, что привело к сокращению производства. По итогам I квартала у них 2,5% прироста ВВП – это мало, потому что на год планируется 5,5%. Но они рассчитывают, что выйдут на плановую задачу. Они справятся.



- Спасибо, Юрий Вадимович.



Беседовала Екатерина Глушик Источник - zavtra.ru

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