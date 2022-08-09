 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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New York Post: ФБР привлекло к обыску дома Трампа не менее 100 сотрудников
07:02 09.08.2022

09 августа 2022
Федеральное бюро расследований отправило не менее ста агентов на обыск имения предыдущего хозяина Белого дома Дональда Трампа во Флориде. Об этом со ссылкой на очевидца событий написало издание New York Post.

Предположительно, спецслужбы искали правительственные документы, которые 45-й президент США несанкционированно забрал домой. По словам свидетеля, к зданию подъехало несколько бронированных автомобилей.

"Место было по большей части закрыто, поэтому единственные люди, которые там были, являются близкими друзьями Трампа. Персонал был в ужасе", - цитировало издание слова источника.
При этом подобная ситуация повторяется второй раз с начала года. В феврале в имение Трампа наведались сотрудники Национального управления архивов и документации. По данным The Washington Post, специалисты конфисковали несколько ящиков с важными бумагами.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Белый дом не был в курсе происходящего. Власти США якобы не знали об обысках у Дональда Трампа, хотя ФБР предположительно пришли за их документами.

Источник - riafan.ru
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