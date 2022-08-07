Осенние ожидания казахстанцев. Хорошо бы всех акимов в..., - Данияр Ашимбаев

08:41 09.08.2022

Осенние ожидания

Коллеги составили актуальный список заявленных новых партийных проектов. Нужно заметить, что даже с учетом того, что абсолютное большинство пытается оформиться не вокруг идей, а вокруг личностей, шансов стать полноценной структурой и претендовать на прохождение в Мажилис и маслихаты из них практически никто не имеет. И это плохо.



В обществе толком не созрело альтернативных идей и не появилось фигур, способных претендовать на национальное лидерство.



То есть, желающие есть, но именно способных катастрофически не хватает.



Понятно, что президент и его команда интеллектуально стоят намного выше своих возможных оппонентов, но альтернативных концепций того же экономического развития страны мы не видим. Ни во власти, ни в обществе.



Последнее время появилось множество публикаций об угрозе "реванша", но они, по сути, являются попыткой дискредитировать некоторые мини-проекты.



Ушедшая в I квартале старая гвардия никогда не была монолитом и не имеет единой политической позиции, которая могла бы ее консолидировать. Безусловно, со временем проявятся элементы ностальгии, на которых могут играть представители ушедшего истеблишмента. Не нужно забывать, что среди таковых есть сильные и достаточно популярные политики, такие как Нурлан Нигматулин, не говоря уже о вечном "претенденте" Имангали Тасмагамбетове. Первому 59, второму - 65, что для политика - очень хороший возраст. Другое дело, что их уход из публичной политики сопровождался определенными договоренностями.



Но в любом случае, электоральный сезон 2023 года пройдет скорее всего без сюрпризов.



Пропрезидентский "Аманат" сейчас практически безальтернативен и легко выиграет досрочные выборы, создавая задел на будущие президентские выборы, которые можно ждать как минимум через год.



Вместе с тем, экономическая ситуация никакого оптимизма не внушает, что безусловно отразится на социальном самочувствии и политических настроениях. На последнее также оказывает значительное влияние внешний фактор. Запад откровенно играет на либеральной и националистической повестке. Растет влияние религиозных настроений. Россия апеллирует к языковым и национальным проблемам, которые и без того являются проблемной зоной.



В этих условиях власти будет намного тяжелее сохранить контроль над ситуацией. Достаточно очевидно, что правительство скорее всего должно будет уйти, но есть ли адекватные кадровые вариации?



Государство не может сейчас "сдать" поле, даже его часть, но пространство для маневра намного уже, чем было весной.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Ашимбаев Данияр