Как Amnesty International выступила… "рупором пропаганды путинского режима"

08:46 09.08.2022

ПЕТР ДМИТРИЕВ | 08.08.2022 |



Для пополнения ВСУ киевские власти освобождают из тюрем педофилов, убийц, садистов, мародеров…



Громкий доклад международной организации Amnesty International (AI) о преступлениях киевского режима стал поводом для международного скандала. Amnesty International опубликовала 4 августа факты, подтверждающие, что украинские военные в ходе боевых действий используют в качестве прикрытия школы, другие учреждения образования, детcкие сады, больницы, здания гражданских администраций.



"Такая тактика нарушает международное гуманитарное право и подвергает опасности мирных жителей, поскольку превращает гражданские объекты в военные цели… – говорится в докладе. – Украинские силы наносили удары из населенных пунктов, а также базировались в жилых домах в 19 городах и селах".



И все это давно известно. О превращении гражданских объектов в военные цели неоднократно сообщалось. AI раскрыла секрет Полишинеля.



Реакцию офиса украинского президента на публикацию доклада AI легко представить. Авторов доклада обвинили в попытке "амнистировать" Россию и "переложить ответственность на жертву". Самым вульгарным образом высказался по этому поводу Арестович: "Идите на... простыми словами я могу сказать". В его словах – сущность киевского режима.



Директор украинского офиса AI (оказалось, что все эти годы был такой) Оксана Покальчук после выхода доклада заявила о решении уволиться. Учитывая, что только в Киеве с начала года появились десятки узников совести и политзаключенных и в отчетах AI о них нет ни слова, сожалеть не приходится. Уволившаяся дама обслуживала режим Зеленского.



"Сама того не желая, организация создала материал, прозвучавший как поддержка российских нарративов", – заявила Покальчук. Если называть черное черным и считать использование учреждений образования и здравоохранения в военных целях военным преступлением, это действительно российский нарратив.



Затем "хозяева дискурса" подтянули тяжелую медийную артиллерию. Ярким примером классического рогульского "наезда" на Amnesty International стала редакционная статья в лондонской The Times, перепечатанная многими западными изданиями.



The Times обвинила авторов доклада в "тупости". Мол, выступили "рупором пропаганды путинского режима", принявшись "клеветать на жертв агрессии". Не на ту мельницу воду льете! Самой Amnesty International газетчики из Лондона предложили "самоликвидироваться".



Между тем еще доклад AI по Украине за прошлый год начинался с такой констатации: "В 2021 году безнаказанность пыток носила системный характер". Основатель британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс только что обвинил президента США Джозефа Байдена в разжигании конфликта на Украине и назвал его военным преступником. О том же твердит американский военный эксперт Скотт Риттер. Ни для кого в Пентагоне или в Белом доме, в Брюсселе или в Женеве эти западные критики киевского режима Америку не открывают, но все же…



30 июля американское издание The Grayzone сообщило, что киевские власти освобождают из тюрем педофилов, убийц, садистов, мародеров и прочих подобных персонажей для пополнения ВСУ. В своем объемном расследовании журналистка Эша Кришнасвами написала о "безнаказанности украинских батальонов, кишащих закоренелыми преступниками и неонацистами". Она напомнила, что еще в 2015 году тогдашний украинский главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказывал о преступной деятельности батальона "Торнадо". Напомнила Кришнасвами и о показаниях 111 свидетелей на процессе по "делу "Торнадо"", где, в частности, фигурируют видеозаписи изнасилования 10-летней девочки, похищенной ради выкупа. Ребенок погиб.



Жестокие убийства, совершенные украинскими "добробатовцами", групповые изнасилования мужчин, женщин, включая несовершеннолетних, подтверждены показаниями свидетелей, фото- и видеоматериалами. Один из преступников – прибывший из Белоруссии Дании Ляшук по кличке Моджахед – на следствии подтвердил свои приказы насиловать мужчин в извращенной форме. Командир этого подразделения Руслан Онищенко и другие причастные к убийствам жителей Луганщины освобождены по приказу Зеленского. "Наряду с беззаветной преданностью фашизму, Онищенко известен как неуравновешенный психопат, причастный к сексуальным домогательствам к детям, жестоким пыткам заключенных и убийствам… Хотя члены "Торнадо" представляют собой одни из самых диких зверей, которые преследовали общественность, 58 других таких же батальонов продолжают действовать по всей Украине", – пишет Эша Кришнасвами.



И все это не плоды воспаленного воображения Людмилы Денисовой. The Grayzone, Amnesty International и многие другие сообщают факты. А в Лондоне… Что ж, в Лондоне будут продолжать писать, что это "пропаганда путинского режима".