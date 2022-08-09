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Солдаты Ким Чен Ына в СВО на Украине? Почему бы нет, - В.Бурт
08:52 09.08.2022

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 09.08.2022 |

Дело за политическим решением

Несколько дней назад телеграм-каналы сообщили, что председатель Государственного совета КНДР, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын предложил России в качестве военной помощи отправить в зону действия специальной военной операции (СВО) на Украине до 100 тысяч корейских добровольцев.

Кажется невероятным. Однако…

После того как независимость ДНР и ЛНР была признана Россией (21 февраля 2022 г.) и Сирией (29 июня 2022 г.), признала государственную независимость Донецкой и Луганской народных республик и Корейская Народно-Демократическая Республика. Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР.

Мы очень мало знаем о северокорейцах, об их стране, и в частности, об их армии, но известно, что КНДР располагает современным вооружением, в арсенал которого входят в том числе реактивные системы залпового огня большого калибра собственной разработки, а также ядерные заряды и средства их доставки. Недавно прошли успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-17", которая заслужила высокие оценки специалистов.

Армия КНДР состоит из прекрасно обученных, бесстрашных бойцов. По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, корейские части могли бы действовать в координации с армиями ДНР и ЛНР. "Создается воздушный мост, – говорит, И. Коротченко, – и самолетами военно-транспортной авиации обеспечивается доставка этих частей в район боевых действий. Подобную переброску своих сил на такие расстояния мы довольно часто отрабатывали на различных учениях. Так что с практической точки зрения тут все легко. Дело за политическим решением".

В современных международных отношениях все строится на прагматизме, но в контактах между Пхеньяном и Москвой может присутствовать и нечто иное. Например, историческая благодарность, которую не смыло время. Имеется в виду помощь – военная и экономическая, которую Советский Союз оказывал КНДР во время Корейской войны 50-х годов. Благодаря советской военной помощи американцы, участвовавшие в тех боях, были изрядно потрепаны, что сами потом признавали.

Во главе Северной Кореи года стоял дед Ким Чен Ына – бывший офицер Красной армии Ким Ир Сен. Он служил в 88-й интернациональной стрелковой бригаде Дальневосточного фронта, командовал 1-м батальоном этого соединения. В 1945 году, после освобождения Кореи, Ким Ир Сен вернулся на родину.

История отношений СССР и КНДР насчитывает много лет и густо насыщена событиями. На некоторых их них есть смысл остановиться.

…Впервые Ким Ир Сен приехал в Москву в 1949 году для переговоров со Сталиным. После их встречи советский вождь подарил гостю бронированный вагон, который ныне украшает один из музеев Пхеньяна. С тех пор руководители КНДР отправлялись в зарубежные поездки в бронепоездах, которые должны были символизировать стальной характер северокорейского руководства. Северокорейская сталь вновь показала себя при встрече внука Ким Ир Сена – Ким Чен Ына с действующим президентом США Дональдом Трампом 12 июня 2019 года в Сингапуре…

Ким Ир Сен приезжал в Советский Союз и в последующие годы, несколько раз встречался с Хрущевым. В 1959 году лидер КНДР взял в поездку своего сына –18-летнего сын Ким Чен Ира, будущего руководителя страны.

Дважды – в 1966 и 1968 годах – Ким Ир Сен встречался с Брежневым. В 1984 году Ким Ир Сена принимал Черненко. В ходе того визита были достигнуты договоренности о строительстве атомной электростанции в КНДР при техническом содействии советских специалистов. Однако задуманное не удалось претворить в жизнь. В 1990-х годах, после развала СССР, Москва дистанцировалась от Пхеньяна...

А многолетняя экономическая помощь Советского Союза Северной Корее остается внушительной. СССР поставлял в страну машины и оборудование, приборы, продукцию радиоэлектронной промышленности, транспортные средства, нефть и нефтепродукты, прокат черных и цветных металлов, другие товары, оказывал безвозмездную помощь, списывал кредиты, помогал в строительстве промышленных объектов, передал тысячи комплектов технической документации на многие виды промышленных изделий, материалы по возделыванию сельскохозяйственных культур и лекарственных растений.

Много лет лидеры КНДР наносили визиты в Москву, но ни разу советские руководители не ступали на землю КНДР. Впервые в Северной Корее побывал президент России Владимир Путин. В июле 2000 года его восторженно встречали тысячи пхеньянцев. Путин прибыл в Страну утренней свежести по приглашению ее руководителя Ким Чен Ира, вставшего у руля северокорейского руководства после смерти своего отца Ким Ир Сена.

Контакты на высшем уровне высших представителей обеих стран продолжились и после смерти Ким Чен Ира, когда страну возглавил Ким Чен Ын. Его первая встреча с Путиным состоялась в апреле 2019 года в России, куда гость прибыл по традиции предков в бронированном поезде. В ходе переговоров Ким Чен Ын пригласил Путина в гости, и это приглашение было с благодарностью принято. Северокорейский лидер выразил надежду, что будущая встреча в Пхеньяне ознаменует "новый расцвет" в отношениях между Пхеньяном и Москвой.

Источник - fondsk.ru
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