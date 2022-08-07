Америка меняет права человека и ракеты на нефть, - Джемаль Бустани

08:58 09.08.2022

Haqqin.az

Азербайджан

08 августа



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Саудовская Аравия и ОАЭ добились от США поставок ракет Patriot и снарядов для системы ПРО THAAD, пишет Haqqin. Взамен арабы пообещали увеличить добычу нефти. Однако торопиться с этим они не будут, считает автор статьи.

Джемаль Бустани



Государственный департамент США одобрил продажу Саудовской Аравии 300 ракет Patriot в рамках сделки на сумму 3,05 миллиарда долларов и еще одну сделку на сумму 2,25 миллиарда долларов с ОАЭ на 96 ракетных снарядов для системы ПРО THAAD.

Увещевания и просьбы Байдена увеличить добычу нефти на правящие элиты монархий Залива не произвели никакого впечатления. Выслушали – и на том спасибо. И тогда Вашингтон выкинул на стол свой последний козырь – ракетные системы Patriot и THAAD, которые для саудитов и Эмиратов критически важны.



О намерениях превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" в Белом доме теперь не вспоминают. Дело Хашогги (журналист из Саудовской Аравии. Был убит 2 октября 2018 года на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. - Прим. ИноСМИ.) предано забвению. Претензии к "соблюдению прав человека" сняты. О войне в Йемене говорят глухо и неопределенно: "Что-то такое, действительно, есть, но это не так уж и важно". И все это ради того, чтобы получить на мировые рынки дополнительные 2-2,5 миллиона баррелей ежесуточно.



Молодые лидеры Залива, два Мохаммеда, бин Салман в Саудовской Аравии и бин Заид в ОАЭ, преподали Байдену и его окружению наглядный урок того, как в новой реальности Вашингтону следует разговаривать со своими союзниками и партнерами. Никакого давления и шантажа, а учет их интересов и взаимовыгодные предложения, вызывающие интерес в стране, к которой обращается Вашингтон.



День, когда Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии и ОАЭ ракетных комплексов, по праву можно назвать Днем международной педагогики, поскольку принятие Белым домом условий монархий Залива и откат американцев от их же претензий несомненно повлечет за собою цепную реакцию. Остальные союзники и партнеры США соответствующие выводы для себя сделали.



Но, может быть, эти репутационные издержки внешнеполитической линии Байдена были не напрасны, и теперь нефть из Залива хлынет потоком на мировые рынки? А вот это пока не точно. Во всяком случае, и саудиты, и Эмираты заявили, что "могут нарастить объемы добычи нефти только в случае возникновения грядущей зимой серьезного кризиса нефтяного снабжения".



Да, свободные производственные мощности от 2 до 2,5 миллиона баррелей в день у них есть, но именно сейчас, одномоментно, они не хотели бы наращивать добычу. Что с технической точки зрения вполне объяснимо. Ее рост – это не кран побольше приоткрыть, это сложный технологический процесс, к которому нужно приготовиться.

Так что продать сделку "нефть в обмен на ракеты" как однозначную американскую победу у администрации Байдена не получится. Ракетам в монархиях Залива, конечно, рады. Больше нефти на мировой рынок они, конечно, дадут. Но не будут сильно с этим торопиться, стараясь выторговать у США все больше уступок по тем или иным вопросам.



Удивляться этому не следует. В нелегком поединке с Байденом они вышли победителями. И если не случится чего-то совсем уж экстраординарного, то постараются объяснить Белому дому, что в действительности означает принцип "горе побежденным".

И уж тем более Вашингтону не удастся предотвратить сближение монархий Залива с Китаем. Скорее уж прошлые ошибки Белого дома этот процесс ускорят. Ведь не случайно в дни, когда формировалась сделка "ракеты в обмен на нефть", МИД ОАЭ выступил со следующим заявлением: "ОАЭ подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Китая, а также важность соблюдения принципа „одного Китая", призывая к соблюдению соответствующих резолюций ООН".