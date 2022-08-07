Госдума готовит упрощенное получение гражданства РФ для "неграждан" из Прибалтики

09:30 09.08.2022

Госдума обсудит получение гражданства РФ для "неграждан" из Прибалтики



Госдума в осеннюю сессию обсудит упрощение визового режима и получения гражданства РФ для соотечественников из Латвии, Литвы и Эстонии, заверил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



"Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Обязательно обсудим ее в ходе осенней сессии", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.



Главный редактор Baltnews Андрей Стариков в эфире "Дума ТВ" обратился к Володину с инициативой об упрощении визового режима и получении гражданства РФ для соотечественников из стран Прибалтики - тех, кто находится в статусе неграждан.



Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект об упрощении процедуры приема в гражданство России внесли в Госдуму депутаты от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым и Геннадием Семигиным.



В 2020 году Госдума упростила получение гражданства РФ для населения Украины и Молдавии. Граждане этих стран получили право обратиться с заявлением при наличии действительного вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в РФ.