 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.08.2022
09:50  Отдаление от медведя и приближение к дракону, или Усиливается ли Китай в ЦАзии? - Рафаэлло Пантуччи
09:35  От археомодерна к империи. Лишь консервативно-революционный сценарий обеспечит нашу победу в СВО, - А.Дугин
09:30  Госдума готовит упрощенное получение гражданства РФ для "неграждан" из Прибалтики
08:58  Америка меняет права человека и ракеты на нефть, - Джемаль Бустани
08:52  Солдаты Ким Чен Ына в СВО на Украине? Почему бы нет, - В.Бурт
08:46  Как Amnesty International выступила… "рупором пропаганды путинского режима"
08:44  Возможности новые, проблемы старые: какие изменения ждут логистику с Китаем в ЦА? - Е.Косенко

08:41  Осенние ожидания казахстанцев. Хорошо бы всех акимов в..., - Данияр Ашимбаев
08:38  Студентам в Казахстане повысят стипендии
07:02  New York Post: ФБР привлекло к обыску дома Трампа не менее 100 сотрудников
06:58  Два фронта новой холодной войны. "Украинские угрозы для Пекина", - Юрий Тавровский
06:55  На глобальное "управление хаосом" у США все меньше сил и средств, - Олег Щукин
06:45  Половину всех трудовых мигрантов, работающих в России, составляют узбекистанцы
06:42  Умер американский историк лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Маккалоу
00:48  Advance: Саудовская Аравия унизила Байдена решением по добыче нефти
00:46  Британцы обсуждают надвигающуюся рецессию и готовятся голодать и мерзнуть, - Джейн Спай
00:45  Ловушка Фукидида: Вашингтон и Пекин движутся к неизбежному столкновению, - Матеуш Пискорский
00:40  Минобороны Казахстана размотал на IT-браслеты от суицида и прочий вздор почти $1 млрд!
Понедельник, 08.08.2022
21:34  В Хельсинки снесли монумент "Мир во всем мире", подаренный СССР
21:21  В Казахстане ликвидирован Нацхолдинг "Зерде" - первый из бессмысленно созданных
20:43  США обложили Зеленского компроматом: когда и на кого будут менять
20:40  Россия вывела свои объекты из-под инспекций США в рамках ДСНВ
15:13  Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
15:05  Скончался Глава Русской общины Казахстана Юрий Бунаков
12:18  Тайваньский триумф Пелоси и американская трагедия, - А.Халдей
12:16  Разгадан план Путина по расколу Европы
12:12  American Conservative: Стоит ли независимость Тайваня войны?
12:11  Почему Израиль и Палестина подошли к перемирию с огнем
12:08  Казус Пелоси: зачем США делают из Китая себе нового врага? - Александр Савельев
12:05  Запад ищет болевой порог Путина, - Амир Тахери
12:02  За что боролись и на что напоролись США на китайском Тайване, - Владимир Павленко
05:53  Новые прокуроры и шефы полиции приступили к работе в Казахстане
05:51  Что изменилось в Казахстане после ухода Назарбаева, - Марат Асипов
01:21  Россия запускает иранский военный спутник "Хайям"
01:03  Китайский Feihong 95 ("Летящий лебедь") сведет с ума технику НАТО, - "СП"
01:00  Сколько стоит родить ребенка в странах Центральной Азии?
00:58  Говорят по-казахски, а сами любят водку и СССР, - Назира Нуртазина
00:16  Названы настоящие владельцы Украины: оглашен весь список, - Валентин Катасонов
00:09  Западом проиграна вторая битва под Эль-Аламейном. Россия построит Египту супер-АЭС
00:06  В Киргизии началось самовыдвижение кандидатов в... послы в Малайзии
00:04  В Туркмении дало газ месторождение Шерепли
00:01  Европа спровоцировала энергетический кризис в развивающихся странах, - Handelsblatt
Воскресенье, 07.08.2022
21:08  Al Jazeera: перемирие между Палестиной и Израилем срывается из-за требований "Исламского джихада"
13:02  Полностью сгорела одна из национальных китайских реликвий - деревянный мост Пиннань Ваньань в провинции Фуцзянь
12:57  Голландская армия продолжает воевать с... своими же фермерами
12:50  6 колонна. ЛГБТ-лобби пытается активизироваться в России
12:06  Казахстану неизбежно придется искать альтернативные "КТК" маршруты для экспорта нефти, - Минэнерго РК
11:11  Огненный "Рассвет" над Газой. Очередная арабо-израильская войнушка, - М.Беленькая
11:05  ЕАЭС не для продажи. Доля внутрисоюзной торговли за десятилетие почти не выросла, - Къ
11:02  Посольство КР в Пакистане опровергло, что глава "Аль-Каиды" был убит ударами с американского беспилотника, запущенного из Кыргызстана
10:07  Доллар, прощай! Путин и Эрдоган переиграли Америку
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
От археомодерна к империи. Лишь консервативно-революционный сценарий обеспечит нашу победу в СВО, - А.Дугин
09:35 09.08.2022

Александр Дугин

Мы живем в России в условиях археомодерна. Совсем недавно вышло второе издание моей книги "Археомодерн", где я достаточно подробно описываю это явление.

Суть его в том, что в одном и том же обществе сложилась двухуровневая модель интерпретации практически всех явлений и принципов – в политике, культуре, быту и т.д. Ядро народа остается довольно архаичным и продолжает жить в условиях традиционного общества, а официально государство является современным, по сути западническим. Так наша Конституция, организация политической жизни и правящий слой представляют собой вполне либеральные западно-европейские системы Модерна. Но функционирует все это совершенно не так, как в странах современного Запада, поскольку перетолковывается архаичным обществом на свой лад.

Это и образует археомодерн, систему, где внешне все вполне по-модернистски, а внутренне - глубоко архаично.

Прежде всего это видно в отношении к верховной власти. Европейский Модерн – как минимум с Монтескье, а в Англии и того раньше, - давно поставил перед собой цель лишить власть любого намека на сакральность. Разделение властей и постоянная ротация правящего класса служит именно этому – рассредоточению высшего центра принятия решений по разным и регулярно сменяющим свой состав правящим инстанциям. Конечно, поставленных целей такая демократия не достигла и на самом Западе, остановив распыление власти на уровне олигархического класса, внутри которого и происходит ротация, время от времени включающая в себя "новую кровь" – но только тех, кто готов играть по правилам существующей элиты. Но в России олигархия всякий раз оказывается неустойчивой и уступает место авторитаризму и самодержавию в той или иной его форме. Причем это происходит не столько в силу узурпации высшей власти каким-то одним лицом, сколько в силу требования самого общества, которое в своем ядре остается патриархальным, традиционным и видит в Верховном Правителе отеческую, почти мистическую фигуру. До 1917 года такая сакрализация опиралась на теорию Катехона, Удерживающего, заимствованную из Византийской Империи и в конце XV века перенесенная на Русь (Москва-Третий Рим). Но и после 1917 года, видоизменившись, эта традиция никуда не исчезла, а распространилась на новых коммунистических правителей – "красных монархов", что привело к почти "религиозному" культу Ленина и прославлению личности Сталина.

При всей слабости и зависимости от олигархов даже Ельцин был чем-то вроде "либерального царя". А с приходом Путина и в силу его действительно решительных патриотических реформ и - заметим, совершенно против его воли – автократический принцип развернулся во всю силу. Народ хочет только Путина и никого другого, и для этого готов менять Конституцию и все остальное. Путин – это Верховный правитель, спаситель России. Именно так его и воспринимает архаическое ядро. И это распространяется и на СВО, которая оправдана именно на уровне народа (а на уровне элит явно вызывает отторжение и как минимум недоумение).

Архаическое ядро остается монархическим, и самое важное, что это монархизм снизу. Правящий класс – то самое государство, которое Пушкин называл "единственным европейцем в России" - пытается придать формальной и вполне современной внешне демократии реальное содержание (а на самом деле, установить олигархию, подчиненную глобалистской мировой власти либеральных элит), но всякий раз терпит поражение.

Однако западнический и модернистский фасад не меняется, не подстраивается под волю архаического и глубоко консервативного ядра. Он остается неизменным, и элита, тот самый "единственный европеец", коллективный российский олигарх-западник, делает все возможное, чтобы сохранить эту внешнюю "современность", рассчитывая на то, что в будущем при слабом правителе или в ходе каких-то катаклизмов ей удастся все же раздавить русскую – евразийскую – идентичность окончательно. В 90-е годы ХХ века такая попытка предпринималась весьма настойчиво, и сама Российская Федерация, возникшая в 1991 года на развалинах Большой России (СССР, Российской Империи), и была основана как инструмент решительной модернизации и глобализации. Ценой настоящей пытки и дикого насилия над народом – не только физическим, но и духовным, над его глубинным самосознанием, остающимся в целом неизменным.

Археомодерн - это болезнь, своего рода социальная шизофрения. Одно и тоже общество осознает себя диаметрально противоположным образом. Внешне и сверху – это современная либеральная демократия западного образца, изнутри и снизу – это мировая держава с волей к возрождению Империи, с сакральным Верховным Правителем во главе, с традиционными ценностями и с консервативной психологией, отвергающей "прогрессивные" западные установки (ЛГБТ+, ультрафеминизм и т.д.) как извращения.

Все это порождает конфликт интерпретаций (П.Рикер). Отсюда тотальная ложь. Лгут все и относительно всего. И те кто во власти, и те кто не во власти имеют дело с болезненной искаженной нестабильной ментальностью, заведомо заключающей в себе неснимаемое противоречие. При этом никаких попыток согласовать между собой Модерн и архаику не предпринимается. Вернее, либеральные элиты время от времени пытаются атаковать архаическое ядро, но в этом им препятствует как раз верховная власть, которая стоит над элитами, а опирается на архаико-монархическую волю народа. И вся система археомодерна снова застывает.

С точки зрения элит, решение проблемы археомодерна может лежать лишь в "модернизации", "прогрессе" и интеграции России в глобальный Запад. Но что интересно, археомодерн подчас ломает и убежденных элитных западников-модернизаторов. Показательный случай экс-президента и экс-премьера РФ Дмитрия Медведева. На высоких постах он оставался убежденным либералом-западником, опирался на советников-глобалистов, провозглашал модернизацию и демократизацию, осторожно пытался вернуться в 90-е, получил поддержку от американских глобалистов – того же Байдена и атлантиста Бжезинского, активно лоббировавших его "второй срок". Теперь же он неустанно строчит ультрапатриотические и вполне имперские посты в социальные сети, которые высшая власть вынуждена даже цензурировать. Элиты удивляются: "наверное взломали аккаунт". Нет, ничего личного - это просто археомодерн.

Конечно, нельзя исключить политического расчета, стратегии. Но и это лишь подтверждает диагноз: хочешь быть Верховным Правителем в России, апеллируй к народному архаическому ядру, к сильной власти и социальной справедливости. Либо так, либо никак. Теорема археомодерна доказана.

Но следует рассмотреть и другой сценарий, который, увы, пока отсутствует даже в теории. Все предлагаемые (осознанно предлагаемые) решения тупика археомодерна сводятся к модернизации или к циничному эксплуатированию этой ментальной трагедии, народа, обреченного на ложное самосознание.

Однако есть и иной выход: а не подчинить ли либеральные западнические – модернистские – элиты народу, архаике? Не признать ли самодержавие, патриархальность, авторитарную систему не просто de facto, но и de jure? Не вернуть Церкви и институтам традиционного общества их доминирующих позиций в обществе (при полноценном возрождении именно традиционалистских тенденций и окончательного освобождения от церковного либерализма – Ларик, bye-bye, как там Будапешт)? Не осуществить ли масштабную Консервативную Революции в эпистемологии – науке, образовании, просвещении? Не призвать ли элиты к верности народу, а не абстрактным глобалистским принципам? Не нанести ли удар по олигархату, ослабленному, но вполне еще влиятельному?

Это тоже решение, и именно к нему склонялись многие политики как в царской России, так и в советской. Вначале это были славянофилы, русские религиозные философы, гении Серебряного века. Они и в Романовской России видели археомодерн (по крайней мере начиная с Петра) и обосновывали необходимость возврата к Московскому сакральному укладу и народным истокам.

В советское время эту линию отстаивали национал-большевики (Устрялов, Лежнев), а в эмиграции развивали евразийцы. Советский археомодерн предлагалось излечить обращением к русской стихии.

У этого сценария есть, таким образом, основательная история в отечественной культурной традиции. На сторону народа перешли в свое время многочисленные представители именно элиты, только не западнической и олигархической, а духовной и державной, глубинно патриотической.

Лишь такой консервативный, а точнее, консервативно-революционный (просто консервативного недостаточно) сценарий обеспечит нашу победу в СВО. Археомодерн должен быть преодолен. И именно в направлении полноценной реставрации сакрального – народного и державного одновременно - порядка.

Публикация: Geoполитика.ru

Источник - geopolitika.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660026900


Новости Казахстана
- При формировании новой экономической политики Правительство учтет все предложения бизнеса - Алихан Смаилов
- Партия "AMANAT" усилит работу по защите интересов граждан
- Алихан Смаилов призвал деловые круги стран Персидского залива к реализации совместных проектов с Казахстаном
- Об исторической преемственности
- Меры по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания обсудили в Правительстве
- Агашки были, есть и будут
- Казахстан расширяет сотрудничество со странами ССАГПЗ
- Парадипломатия
- Российские, белорусские и казахстанские железные дороги намерены увеличить объемы контейнерных перевозок в направлении Китая
- Доходный Казахстан. Новая программа и старые проблемы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  