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ТаджСуд дал пожизненное Гуломали Аембекову - сыну арестованного неформального лидера региона Толиба Аембекова
09:57 09.08.2022

Трое жителей Хорога приговорены к пожизненному заключению по делу об убийстве генерала Абдулло Назарова
Август 08, 2022
Мирзонаби Холикзод

Суд Горно-Бадахшанской автономной области приговорил трех жителей Хорога к пожизненному заключению по обвинению в причастности к убийству генерала Абдулло Назарова в 2012 году.

Суд признал виновными в причастности к преступлению, совершенному 10 лет назад, Гуломали Аембекова, сына арестованного неформального лидера региона Толиба Аембекова, Хайримамада Дустмамадова и Аслана Гулобова.

Два источника в Хороге сообщили Радио Озоди, что приговор был вынесен 5 августа. Аембеков, Дустмамадов и Гулобов осуждены по четырем статьям УК РТ, в том числе "убийство", "незаконное хранение оружия" и "хулиганство".

Власти приговор жителям Хорога не комментируют. Соцсети отмечают, что один из осужденных к пожизненному заключению Гуломали Аембеков был задержан сотрудниками местного управления ГКНБ Таджикистана всего две недели назад - 23 июля.

Напомним, в 2013 году суд в городе Хорог приговорил двух человек к длительным срокам тюрьмы по обвинению в убийстве председателя управления ГКНБ Таджикистана по ГБАО генерала Абдулло Назарова. Тогда Одила Аембекова приговорили к 17 годам, а Хамзу Муродова, водителя Толиба Аембекова, к 16 годам колонии строгого режима.

56-летний Абдулло Назаров был убит вечером 21 июля 2012 года в пригороде Хорога, когда возвращался на служебной машине из райцентра Ишкашим. Его автомобиль был остановлен двумя десятками неизвестных людей, которые вытащили генерала из автомобиля и нанесли ему несколько ударов ножом, после чего скрылись. По другой версии, Назаров вышел из машины, чтобы переговорить с преследователями.

Генерал Абдулло Назаров
Генерал Абдулло Назаров
Убийство генерала ГКНБ стало поводом для проведения 24 июля 2012 года масштабной военной операции в Хороге с привлечением армейских подразделений. По оценкам официальных источников, в ходе спецоперации погибли 18 таджикских военных, десятки ранены. Таджикские правозащитники называют на порядок большее число жертв. Число погибших среди так называемых повстанцев до сих пор неизвестно.

Толиб Аембеков неоднократно отрицал свою причастность к убийству генерала Назарова.

11 июня 2022 года Аембеков был задержан в результате проведения "спецоперации" и помещен под стражу вместе с другими местными лидерами Мунавваром Шанбиевым и Ниезшо Гулобовым. В официальном сообщении говорилось, что все трое "причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений таких как убийство, хулиганство, грабеж, контрабанда и незаконный оборот наркотических средств, оружия, боеприпасов и драгоценных камней, создание преступного сообщества, бандитизм, массовые беспорядки, возбуждение местнической розни".

16 мая в в Хороге прошла акция протеста с требованием привлечь к ответственности тех, кто по словам жителей без всякой вины убили Зиебекова и остались без наказания. Спустя два дня МВД Таджикистана заявило, что проводят "антитеррористическую операцию", так как "организованные преступные группы, состоящие из 200 человек, с применением всех видов оружия в центре Рушанского района в 3 точках перекрыли автотрассу Душанбе – Хорог и дорогу на пограничную комендатуру". В ходе операции силовиков десятки человек были убиты, более 100 участников акции протеста задержаны.

Власти Таджикистана заявляют, что акции протеста были незаконными и что демонстранты были членами незаконных группировок, которые, по их данным, получали денежные средства из-за границы и инструкции по дестабилизации обстановки в стране.

Местные жители заявляют, что вышли на улицу для защиты своих прав, поскольку уже несколько месяцев находятся под жестким давлением со стороны властей.

Мирзонаби Холикзод
KholikovM@rferl.org

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660028220


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