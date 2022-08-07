|13:12 Россия по-прежнему собирает вокруг себя культурный мир в границах СССР
13:02 В Бразилии полицейский застрелил 8-кратного чемпиона мира по джиу-джитсу Леандро Ло
12:51 Русский с китайцем снова братья навек? А с казахом? - Сергей Станкевич
12:26 IV Всемирные игры кочевников. "Козлодранцев" разделили на две дисциплины
10:20 КырКадры. Мэром "северной" Чолпон-Аты назначен одиозный ошмяк-полукрим Жапарбек Ормонов
09:57 ТаджСуд дал пожизненное Гуломали Аембекову - сыну арестованного неформального лидера региона Толиба Аембекова
09:50 Отдаление от медведя и приближение к дракону, или Усиливается ли Китай в ЦАзии? - Рафаэлло Пантуччи
09:35 От археомодерна к империи. Лишь консервативно-революционный сценарий обеспечит нашу победу в СВО, - А.Дугин
09:30 Госдума готовит упрощенное получение гражданства РФ для "неграждан" из Прибалтики
08:58 Америка меняет права человека и ракеты на нефть, - Джемаль Бустани
08:52 Солдаты Ким Чен Ына в СВО на Украине? Почему бы нет, - В.Бурт
08:46 Как Amnesty International выступила… "рупором пропаганды путинского режима"
08:44 Возможности новые, проблемы старые: какие изменения ждут логистику с Китаем в ЦА? - Е.Косенко
08:41 Осенние ожидания казахстанцев. Хорошо бы всех акимов в..., - Данияр Ашимбаев
08:38 Студентам в Казахстане повысят стипендии
07:02 New York Post: ФБР привлекло к обыску дома Трампа не менее 100 сотрудников
06:58 Два фронта новой холодной войны. "Украинские угрозы для Пекина", - Юрий Тавровский
06:55 На глобальное "управление хаосом" у США все меньше сил и средств, - Олег Щукин
06:45 Половину всех трудовых мигрантов, работающих в России, составляют узбекистанцы
06:42 Умер американский историк лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Маккалоу
00:48 Advance: Саудовская Аравия унизила Байдена решением по добыче нефти
00:46 Британцы обсуждают надвигающуюся рецессию и готовятся голодать и мерзнуть, - Джейн Спай
00:45 Ловушка Фукидида: Вашингтон и Пекин движутся к неизбежному столкновению, - Матеуш Пискорский
00:40 Минобороны Казахстана размотал на IT-браслеты от суицида и прочий вздор почти $1 млрд!
|21:34 В Хельсинки снесли монумент "Мир во всем мире", подаренный СССР
21:21 В Казахстане ликвидирован Нацхолдинг "Зерде" - первый из бессмысленно созданных
20:43 США обложили Зеленского компроматом: когда и на кого будут менять
20:40 Россия вывела свои объекты из-под инспекций США в рамках ДСНВ
15:13 Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
15:05 Скончался Глава Русской общины Казахстана Юрий Бунаков
12:18 Тайваньский триумф Пелоси и американская трагедия, - А.Халдей
12:16 Разгадан план Путина по расколу Европы
12:12 American Conservative: Стоит ли независимость Тайваня войны?
12:11 Почему Израиль и Палестина подошли к перемирию с огнем
12:08 Казус Пелоси: зачем США делают из Китая себе нового врага? - Александр Савельев
12:05 Запад ищет болевой порог Путина, - Амир Тахери
12:02 За что боролись и на что напоролись США на китайском Тайване, - Владимир Павленко
05:53 Новые прокуроры и шефы полиции приступили к работе в Казахстане
05:51 Что изменилось в Казахстане после ухода Назарбаева, - Марат Асипов
01:21 Россия запускает иранский военный спутник "Хайям"
01:03 Китайский Feihong 95 ("Летящий лебедь") сведет с ума технику НАТО, - "СП"
01:00 Сколько стоит родить ребенка в странах Центральной Азии?
00:58 Говорят по-казахски, а сами любят водку и СССР, - Назира Нуртазина
00:16 Названы настоящие владельцы Украины: оглашен весь список, - Валентин Катасонов
00:09 Западом проиграна вторая битва под Эль-Аламейном. Россия построит Египту супер-АЭС
00:06 В Киргизии началось самовыдвижение кандидатов в... послы в Малайзии
00:04 В Туркмении дало газ месторождение Шерепли
00:01 Европа спровоцировала энергетический кризис в развивающихся странах, - Handelsblatt
|КырКадры. Мэром "северной" Чолпон-Аты назначен одиозный ошмяк-полукрим Жапарбек Ормонов
10:20 09.08.2022
Бывший председатель Ошского горкенеша стал мэром Чолпон-Аты. Соответствующее решение подписал аким Иссык-Кульского района Калыбек Жумадылов.
Другим распоряжением Бердибек Иманбеков освбожден от этой должности.
Жапарбека Ормонова коллективу представили сегодня. Ему 49 лет. Он родом из села Лангар Кара-Суйского района Ошской области.
Ранее занимал должность вице-мэра Оша, главы Ошского городского кенеша (СДПК). В октябре 2020 года баллотировался в депутаты ЖК от партии, которую связывали с именем Райымбека Матраимова, "Мекеним Кыргызстан".
В марте 2021 года он баллотировался в депутаты Ошского горкенеша уже от другой политической партии - "Ишеним".