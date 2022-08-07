КырКадры. Мэром "северной" Чолпон-Аты назначен одиозный ошмяк-полукрим Жапарбек Ормонов

10:20 09.08.2022

Бывший председатель Ошского горкенеша стал мэром Чолпон-Аты. Соответствующее решение подписал аким Иссык-Кульского района Калыбек Жумадылов.



Другим распоряжением Бердибек Иманбеков освбожден от этой должности.



Жапарбека Ормонова коллективу представили сегодня. Ему 49 лет. Он родом из села Лангар Кара-Суйского района Ошской области.



Ранее занимал должность вице-мэра Оша, главы Ошского городского кенеша (СДПК). В октябре 2020 года баллотировался в депутаты ЖК от партии, которую связывали с именем Райымбека Матраимова, "Мекеним Кыргызстан".



В марте 2021 года он баллотировался в депутаты Ошского горкенеша уже от другой политической партии - "Ишеним".