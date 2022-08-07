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IV Всемирные игры кочевников. "Козлодранцев" разделили на две дисциплины
12:26 09.08.2022

9 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Нуркыз САБЫРОВА
IV Всемирные игры кочевников. Глава Минкультуры о готовности Кыргызстана

IV Всемирные игры кочевников пройдут с 29 сентября по 2 октября в Турции. По официальным данным, в них ожидается участие свыше 3 тысяч спортсменов из 102 стран. Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов рассказал 24.kg о готовности Кыргызстана к соревнованиям.

- Официальное приглашение на участие мы получили на прошлой неделе. Игры пройдут в Изнике провинции Бурса.

Это место выбрано не случайно. Во времена османских завоеваний Малой Азии кыргызы помогли туркам взять этот город.

Тогда он назывался Никея и являлся столицей провинции. Осада крепости турками не смогла увенчаться успехом, пока на помощь не прибыл отряд кыргызских воинов, которые пошли на штурм впереди войска. Все погибли, но Изник был взят, а императорская рать Византии разбита. При осаде города были убиты десятки тысяч воинов армии Османа Гази, но он поставил мемориал только воинам-кыргызам. Он стоит там по сей день и называется "Кыргызлар тюрбеси".

- Сколько спортсменов от Кыргызстана будет участвовать в Играх?

- Турция объявила, что все дисциплины, которые были на III Всемирных играх кочевников, включены в предстоящие соревнования. Мы готовим 400 спортсменов по 37 видам состязаний.

- В каких дисциплинах нам ждать побед?

- Мы рассчитываем на медали по разновидностям борьбы, в интеллектуальной игре тогуз коргоол, комплексным охотничьим играм с ловчими птицами, собаками и стрельбой из лука, а также по конным состязаниям кѳк-бѳрү, аламан улак и ат чабыш.

- Точка в споре между кѳк-бѳрү и кокпаром поставлена. Обе дисциплины включены в спортивную повестку. Известно ли вам, на какую из них больше заявок от участников?

- По последней информации, заявок от национальных команд на кѳк-бѳру больше, чем на кокпар. Многие государства за время трех прошедших ВИК привыкли играть именно в кѳк-бѳру, поэтому интереса к нему больше.

- Сборная Кыргызстана повезет своих лошадей или их предоставят организаторы?

- Мы думаем совместно с Казахстаном над транспортировкой своих лошадей.

- Сколько потребуется денег для участия Кыргызстана в спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях?

- Мы берем на себя расходы только на перелет в обе стороны. Все остальное принимающая сторона возлагает на себя. Для участников культурной и спортивной программ заложено по 50 миллионов сомов. Этой суммы должно хватить.

- Какую культурную программу готовит Кыргызстан?

- На открытии каждая из стран-участниц представит свой номер. Вне этого мы запросили у организаторов место для возведения юрточного городка. Этот вопрос обсуждается.

- Будет ли у спортсменов единая экипировка для парада и соревнований?

- Да, она будет. Департамент спорта объявил конкурс среди дизайнеров. Победители уже определены. В скором времени мы объявим общественности, какой будет экипировка спортсменов. Она в современном стиле с национальными элементами.

- Есть ли вероятность, что Игры вернутся в Кыргызстан?

- Окончательно точка в этом вопросе не поставлена. Ближе к сентябрю станет ясно, кому перейдет эстафета.

- Следующим большим событием в спортивной жизни Кыргызстана ожидается участие национальной сборной по футболу в чемпионате на Кубок Азии. Как обстоят дела с финансированием?

-Финансирование на участие в Кубке Азии уже началось. Команда запросила около 60 миллионов сомов. У футболистов проходят сборы и игры в разных странах. Деньги выделяются частями.

Источник - 24.kg
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