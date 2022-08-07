Русский с китайцем снова братья навек? А с казахом? - Сергей Станкевич

12:51 09.08.2022 Русский с китайцем снова братья навек? А с казахом?



Виктор ШАЦКИХ



Сергей Станкевич – о том, насколько одна пожилая американка перекроила геополитический ландшафт



– Сергей Борисович, некоторые или даже многие эксперты говорят, что теперь-то Китай точно станет союзником России. Вы разделяете эти надежды?



– Если имеется в виду скрепленный договорами военно-политический союз со взаимными обязательствами о коллективной обороне (подобие НАТО), то ответ прежний – безусловно, нет.



В начале 2022 года Китай определял свои связи с Россией как стратегическое партнерство, а отношения между народами и их лидерами как дружбу, в которой "нет границ" и "нет запретных зон". Начало военной "спецоперации" РФ в Украине внесло свои коррективы. Стремясь как можно дольше не попадать под вторичные санкции, сохранить базовые позиции на критичных рынках Америки и ЕС, Китай попытался все же прагматично внести в отношения с РФ "границы и запретные темы".



В рамках азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри Ла" в июне 2022 года китайский министр обороны Вэй Фэнхэ обозначил в отношениях с РФ, так сказать, желтые линии. Партнерство Пекина с Москвой, говорил он, не является альянсом ни в каком смысле. Китай не поставляет России оружие, не оказывает финансовой поддержки, антироссийские санкции Китай осуждает, но не помогает обходить.



Китай сознательно выбрал выжидательную позицию, в которой, впрочем, был важный нюанс. Пекин был готов тянуть стратегическую паузу до тех пор, пока США всерьез не трогают Тайвань. Если будет какое-то движение в сторону независимости Тайваня при поддержке США, говорил тот же Вэй Фэнхэ, это будет "путь к смерти".



И вот под вагнеровскую музыку "Полет валькирий" над Тайванем появляется… самолет ВВС США со спикером Нэнси Пелоси на борту. Десант на Тайвань группы американских конгрессменов во главе с Пелоси 3-4 августа 2022 года, похоже, станет поворотным событием в учебниках истории. 82-летняя спикерша очень хотела сыграть историческую роль. И у нее получилось примерно то же, что в 1914 году получилось у серба Гаврилы Принципа.



– Не слишком ли сильное сравнение?



– Так может показаться, но не надолго. Визит третьей по значимости фигуры в государстве США Нэнси Пелоси на Тайвань 2-3 августа обозначил важный водораздел как в двусторонних отношениях США и КНР, так и в мировой геополитике. Две сверхдержавы, балансировавшие до той поры в стиле "ругаемся, но торгуем", столкнулись теперь уже всерьез и надолго.



Отношения между США и коммунистическим Китаем были нормализованы в 1970-е годы и держались на нескольких документах, в которых закреплялась юридическая (в том числе международно-правовая) принадлежность Тайваня Китаю как государству и столпу ООН.



Формально этот факт США регулярно подтверждают, но в последние годы все откровеннее попирают фактически.



До авантюры Пелоси это противоречие удавалось маскировать под дипломатией "стратегической двусмысленности". Да, мы поставляем Тайваню оружие. Иногда на остров летают разные второстепенные фигуры. Но мы же не отрицаем главного! Мы же в тестовых вопросах всегда за "единый Китай".



Теперь эта маскировка сорвана. Пекин публично решительно возражал против визита Пелоси, заклинал не делать этого и грозил последствиями. А на него демонстративно наплевали. Авантюра Пелоси вылилась в беспрецедентное публичное оскорбление и унижение Китая и его руководства. Важно, что госдепартамент США ни словом не попытался смягчить ситуацию. Невнятные ссылки в стиле "ее личное дело" не работают на фоне активности у Тайваня американских ВВС и ВМС.



Тут надо напомнить, что в октябре 2022 года состоится ХХ съезд КПК, на котором, как многие эксперты ожидают, Си Цзиньпин останется на третий срок на постах главы партии и главы государства. Это может означать переход Си к бессрочному правлению. Китаю и лично Си очень хотелось пройти этот важный политический рубеж без конфликта в партии и без прямого втягивания в международный кризис. Без кризиса теперь не получится. Пекин и правящее Политбюро ЦК КПК не могут без потери лица просто не ответить на выходку Пелоси. Ответ неизбежен.



Сценарии реагирования на обострение тайваньского вопроса готовились Пекином не один год. И они не предполагают нервных показных импровизаций. В истории уже было три военных кризиса в Тайваньском проливе. Похоже, мы наблюдаем зарождение четвертого.



Давайте попробуем представить, каких действий со стороны Китая можно ожидать.



1. КНР вводит "полетную зону" над Тайванем.



В настоящее время существует "воздушное пространство Тайваня", которое Пекин не признает, но в основном соблюдает. Теперь КНР может заявить о полном открытии для себя неба над своим островом и начать его патрулировать. Так сказать, восстановить воздушный суверенитет. Если Тайбэй попытается сбивать "чужие" самолеты, вероятен удар НОАК по островным системам ПВО/ПРО.



Свободное пересечение неба над Тайванем китайскими самолетами и ракетами уже сейчас наблюдается в ходе масштабных военных учений. Временное может стать постоянным.



2. КНР вводит контроль над Тайваньским проливом.



Пекин регулярно напоминает, что этот пролив – не "международные воды", а внутренние воды Китая, движение по которым он вправе контролировать. На основе Конвенции ООН по морскому праву (1982 год) Китай вправе запретить свободный проход через свой "внутренний" пролив любых иностранных военных судов. Тут вероятно прямое столкновение с ВМС США, которые регулярно демонстрируют флаг и "свободу мореплавания" в Тайваньском проливе.



3. КНР перехватывает у Тайваня контроль над важными малыми островами.



Это самая сильная из возможных близких реакций. В 1954-1955 годах ("первый кризис") КНР штурмом отобрала у Тайбэя острова Дачэнь и Ицзяньшань. США тогда всерьез грозили ядерным оружием, но обошлось.



В 1958 году ("второй кризис") попытки НОАК взять штурмом ряд островов были отбиты. Сейчас, при гораздо более сильном Китае, вероятны новые попытки.



Самая уязвимая точка – группа островов Цзиньмэнь (сейчас провинция Тайбэя), которая находится всего в 10 километрах от города Сямынь – крупнейшего стратегического порта КНР в Тайваньском проливе. Их разделяет всего-то небольшая бухта. А с другой стороны от островов до побережья Тайваня 187 километров.



Вполне очевидно, что мини-архипелаг Цзиньмэнь имеет для Китая критически важное значение, это ключ к контролю над проливом. НОАК атаковала Цзиньмэнь в 1958 году, но взять тогда не смогла. При новой попытке шансов у КНР гораздо больше.



Эти и другие острова вблизи Тайваня – вполне вероятные объекты для возможного ответа Китая на авантюру Пелоси. Поскольку операция по "восстановлению суверенитета" не будет атакой на основной Тайвань и его столицу, Вашингтону придется крайне сложно оправдывать какую-либо попытку прямого вмешательства.



– Хорошо, военного союза между КНР и РФ так и не случится. Но что-то же должно теперь измениться в их отношениях?



– Несомненно. Изменения без лишнего шума уже начались. Кремль вряд ли будет добиваться от Китая поставок оружия. Скорее он постарается увеличить поставки в Китай угля, нефти, СПГ, металлов, а также зерна. Все это Китай у России и так закупает, но масштабы торговли можно при желании сторон удваивать по всем упомянутым товарным группам. В том числе и для последующего экспорта далее в Азию после малых или глубоких переделов.



Сейчас для Москвы важнее всего, пожалуй, финансовое сотрудничество. Отсечение российских производителей и банков от расчетов в долларах США и в евро становится постепенно самым болезненным тормозом для экономики РФ. Товары расходятся по миру, но как получать за них оплату? И как закупать необходимое, когда складские запасы кончаются?



Выход может быть найден в форсированном наращивании расчетов в национальных валютах. А также в создании евразийской системы обслуживания платежей, альтернативной уже печально знаменитому бельгийскому кооперативу SWIFT. Китайская система платежных карт UnionPay могла бы открыться, наконец, для клиентов из России.



Технологические компании Oppo, Huawei и Xiaomi, сократившие в последнее время поставки в РФ, вполне могут получить команду на возврат к активной работе в России.



Словом, российские СМИ действительно могут отряхнуть пыль со старого советского лозунга "Русский с китайцем – братья навек". Изначально это было начало из припева к песне, написанной в 1949 году композитором Мурадели на стихи Вершинина. Тогда в Москву в гости к Сталину приехал новый глава Китая Мао Цзедун. Его и приветствовал хор Александрова словами:



Русский с китайцем братья вовек.

Крепнет единство народов и рас.

Плечи расправил простой человек,

С песней шагает простой человек,

Сталин и Мао слушают вас.



Вероятно, скоро с экранов прозвучит что-то вроде "Путин и Си снова слушают вас".



– Изменится ли ход спецоперации на Украине? Прокомментируйте, пожалуйста, прогнозы о том, что помощь режиму Зеленского со стороны США, теперь, с обострением американо-китайских отношений, резко сократится.



– Боевые действия в Украине в любом случае начнут выдыхаться в октябре, а в ноябре после вполне вероятного поражения Демократической партии на выборах в Конгресс США наступит фаза сворачивания военной активности. В США неизбежно возобладают усталость от внешнего интервенционизма и ставка на приоритет внутренних нужд. Перспектива "битвы за Тайвань" станет для президента Байдена политической "кощеевой иглой".



Мне тут попалась яркая статья Дуга Бэндоу, в прошлом советника Рональда Рейгана, а ныне эксперта Института Катона. Он предрекает поражение курсу Джо Байдена, превратившегося во "внешнеполитический эквивалент алкоголика, который никогда не сможет насытиться вмешательствами Америки в дела разных стран по всему миру" и потому "ведет США к национальному банкротству". Бэндоу ссылается на данные Минфина США, по которым Америка не в состоянии дальше тащить на себе бремя непомерного, но бесконечно распухающего долга. В такой обстановке еще и ввязываться в конфликт одновременно с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей смерти подобно. "У надвигающегося долгового кризиса будет как минимум одна положительная сторона: он заставит американцев, наконец, переосмыслить внешнюю политику Соединенных Штатов", – пишет Бэндоу. Подобное переосмысление активно обещает американцам и Дональд Трамп, прочно сохраняющий за собой контроль над Республиканской партией, поймавшей восходящий тренд.



– Чего в этой ситуации ждать Казахстану? Ссора "больших парней", США и Китая, наверное, создает для него новые сложности и новые перспективы.



– Если коротко, то надо присматриваться и прислушиваться к опыту Китая и Турции, а также к урокам России и Украины. Избегать повторения ошибок, мотать на ус все положительное.



Будучи недавно в Турции, я наблюдал любопытный эпизод. В провинции Мерсин Росатом полным ходом ведет строительство АЭС "Аккую" – строятся уже все четыре блока по 1200 МВт каждый. Впечатляющая картина – на площадке трудятся 25 тысяч строителей. В следующем году (к перевыборам президента Эрдогана) намечено торжественно пустить в строй первый энергоблок.



АЭС строится полностью на деньги Росатома по модели "строй – владей – управляй". То есть, Росатом по окончании строительства останется главным совладельцем АЭС пока не окупит вложения, а затем передаст объект во владение Турции, оставаясь техническим оператором на контракте.



Так вот, 4 августа стройку посетила большая (22 человека) делегация из Казахстана – представители парламента и правительства, а также члены общественных организаций, озабоченных экологической безопасностью. Им все показали, ответили на все вопросы. Кстати, это в нынешнем году уже второй визит из Казахстана. В мае приезжал министр энергетики Болат Акгулаков с представителями бизнеса.



Казахстанским братьям есть над чем подумать. Планам строительства в Казахстане современной безопасной АЭС уже скоро 20 лет, а воз и ныне там. Глядя на то, как мощно и энергично взялись за дело турки, может, и новое правительство Казахстана решится засучить рукава. Раз уж судьба подарила Казахстану крупнейшие в мире запасы урана, было бы попросту дико этим не воспользоваться во благо народа. На мой взгляд, надо строить крупную "экспортную" АЭС с возможностью продажи электроэнергии в Центральную Азию и Китай. То есть, проект с Россией может включать сразу и АЭС, и экспортирующие сети.



Надо бы, пожалуй, объявить в Казахстане конкурс на песню с припевом "орыс және қазақ бауырлар мәңгі!". То есть "казах и русский – братья навек". Готов лично внести вклад в премиальный фонд. С тем, чтобы одновременно на одну мелодию были тексты про братание русских и с индийцами, и с турками. Там тоже ситуация вполне созрела.



Важно только, чтобы начинающийся новый исторический цикл "братания навек" был не конъюнктурным, а искренним и долговечным. Источник - zonakz.net

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