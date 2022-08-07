В Бразилии полицейский застрелил 8-кратного чемпиона мира по джиу-джитсу Леандро Ло

13:02 09.08.2022

Обезумевший полицейский в упор застрелил легенду джиу-джитсу.



Иван Орехов

Корреспондент РИА Новости Спорт



Накануне мир боевых единоборств потрясла жуткая новость из Бразилии. Местные СМИ сообщили о смерти титулованного джиу-джитсера Леандро Ло, который был убит стражем правопорядка прямо во время веселья в ночном клубе.



Что известно о трагедии

Итак, в ночь на воскресенье 33-летний Ло с компанией отдыхал в одном из развлекательных заведений Сан-Паулу (Бразилия). Ближе к утру у спортсмена произошел конфликт с полицейским Энрике Отавио Оливейра Велосо - в момент ссоры офицер был в нетрезвом состоянии. Отмечается, что Велосо взял со стола компании Ло бутылку, что не понравилось именитому атлету - в разгар вечеринки Леандро повалил дебошира и, почти не применяя ударов, в лучших традициях джиу-джитсу обездвижил соперника и попросил его в дальнейшем вести себя тише.







Казалось бы, инциденту конец. Однако, когда спортсмен отпустил Велосо, полицейский вовсе не успокоился, а напротив, обезумел от ярости. Достав пистолет, офицер (по иронии судьбы - синий пояс по джиу-джитсу) навел ствол на Ло и выстрелил. Пуля попала в голову Леандро. Учитывая расстояние, с которого был произведен выстрел, и точность убийцы, посетители заведения поняли, что шансов выжить у пострадавшего нет. Пациент был доставлен в муниципальную больницу, но из-за поражения мозга смерть наступила еще до того, как врачи успели склониться над телом Леандро (по другой информации, спортсмен умер не в дороге, а во время операции).



На гибель Леандро Ло сразу отреагировали в Федерации джиу-джитсу Бразилии, подтвердив смерть спортсмена 7 августа 2022 года:

"Кумир джиу-джитсеров покинул нас. Выражаем наше почтение тому, кто помогал и вдохновлял многих людей по всему миру носить кимоно".



По факту убийства известного спортсмена проводится расследование. Изначально дело было зарегистрировано как "покушение на убийство", но после смерти Ло его, очевидно, переквалифицируют на "убийство".



Что касается места нахождения Велосо, то о нем пока ничего не известно.



Пять фактов о Леандро Ло

1Восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу.

2Многократный победитель Панамериканского первенства и Национального чемпионата Бразилии.

3Ему принадлежит рекорд по количеству титулов чемпиона мира с черным поясом в разных весовых категориях (5) - в легком, среднем, полутяжелом, тяжелом и открытом весах.

4Среди побежденных им бойцов - топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс и скандально известный Диллон Дэнис. Именно на него прыгнул из октагона Хабиб Нурмагомедов после победы над Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

5В 2015 году Леандро основал ассоциацию "Новое школьное братство". На официальном сайте спортсмена указано: "Основываясь на убеждении, что связи, которые мы формируем на ковре, выходят за рамки джиу-джитсу, Леандро создает следующее поколение легенд".

Восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу Леандро Ло

© Соцсети атлета

Восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу Леандро Ло



Комментарии звезд спорта



Соболезнование родным и близким легенды в соцсетях выразили известные бойцы ММА, соотечественники Ло.



-Бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра, готовящийся к октябрьскому "титульнику" против россиянина Ислама Махачева:

"Какая потеря для нашего джиу-джитсу. Траур".



-Уже упомянутый экс-претендент на пояс UFC Бернс, последний соперник Хамзата Чимаева:

"Это безумие, я до сих пор не могу поверить в эту новость".



-Бразильский ветеран смешанных единоборств Джуниор дос Сантос, в настоящий момент выступающий в лиге Хабиба Eagle FC:

"Покойся с миром, чемпион".