 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.08.2022
13:12  Россия по-прежнему собирает вокруг себя культурный мир в границах СССР
13:02  В Бразилии полицейский застрелил 8-кратного чемпиона мира по джиу-джитсу Леандро Ло
12:51  Русский с китайцем снова братья навек? А с казахом? - Сергей Станкевич
12:26  IV Всемирные игры кочевников. "Козлодранцев" разделили на две дисциплины
10:20  КырКадры. Мэром "северной" Чолпон-Аты назначен одиозный ошмяк-полукрим Жапарбек Ормонов
09:57  ТаджСуд дал пожизненное Гуломали Аембекову - сыну арестованного неформального лидера региона Толиба Аембекова
09:50  Отдаление от медведя и приближение к дракону, или Усиливается ли Китай в ЦАзии? - Рафаэлло Пантуччи

09:35  От археомодерна к империи. Лишь консервативно-революционный сценарий обеспечит нашу победу в СВО, - А.Дугин
09:30  Госдума готовит упрощенное получение гражданства РФ для "неграждан" из Прибалтики
08:58  Америка меняет права человека и ракеты на нефть, - Джемаль Бустани
08:52  Солдаты Ким Чен Ына в СВО на Украине? Почему бы нет, - В.Бурт
08:46  Как Amnesty International выступила… "рупором пропаганды путинского режима"
08:44  Возможности новые, проблемы старые: какие изменения ждут логистику с Китаем в ЦА? - Е.Косенко
08:41  Осенние ожидания казахстанцев. Хорошо бы всех акимов в..., - Данияр Ашимбаев
08:38  Студентам в Казахстане повысят стипендии
07:02  New York Post: ФБР привлекло к обыску дома Трампа не менее 100 сотрудников
06:58  Два фронта новой холодной войны. "Украинские угрозы для Пекина", - Юрий Тавровский
06:55  На глобальное "управление хаосом" у США все меньше сил и средств, - Олег Щукин
06:45  Половину всех трудовых мигрантов, работающих в России, составляют узбекистанцы
06:42  Умер американский историк лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Маккалоу
00:48  Advance: Саудовская Аравия унизила Байдена решением по добыче нефти
00:46  Британцы обсуждают надвигающуюся рецессию и готовятся голодать и мерзнуть, - Джейн Спай
00:45  Ловушка Фукидида: Вашингтон и Пекин движутся к неизбежному столкновению, - Матеуш Пискорский
00:40  Минобороны Казахстана размотал на IT-браслеты от суицида и прочий вздор почти $1 млрд!
Понедельник, 08.08.2022
21:34  В Хельсинки снесли монумент "Мир во всем мире", подаренный СССР
21:21  В Казахстане ликвидирован Нацхолдинг "Зерде" - первый из бессмысленно созданных
20:43  США обложили Зеленского компроматом: когда и на кого будут менять
20:40  Россия вывела свои объекты из-под инспекций США в рамках ДСНВ
15:13  Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
15:05  Скончался Глава Русской общины Казахстана Юрий Бунаков
12:18  Тайваньский триумф Пелоси и американская трагедия, - А.Халдей
12:16  Разгадан план Путина по расколу Европы
12:12  American Conservative: Стоит ли независимость Тайваня войны?
12:11  Почему Израиль и Палестина подошли к перемирию с огнем
12:08  Казус Пелоси: зачем США делают из Китая себе нового врага? - Александр Савельев
12:05  Запад ищет болевой порог Путина, - Амир Тахери
12:02  За что боролись и на что напоролись США на китайском Тайване, - Владимир Павленко
05:53  Новые прокуроры и шефы полиции приступили к работе в Казахстане
05:51  Что изменилось в Казахстане после ухода Назарбаева, - Марат Асипов
01:21  Россия запускает иранский военный спутник "Хайям"
01:03  Китайский Feihong 95 ("Летящий лебедь") сведет с ума технику НАТО, - "СП"
01:00  Сколько стоит родить ребенка в странах Центральной Азии?
00:58  Говорят по-казахски, а сами любят водку и СССР, - Назира Нуртазина
00:16  Названы настоящие владельцы Украины: оглашен весь список, - Валентин Катасонов
00:09  Западом проиграна вторая битва под Эль-Аламейном. Россия построит Египту супер-АЭС
00:06  В Киргизии началось самовыдвижение кандидатов в... послы в Малайзии
00:04  В Туркмении дало газ месторождение Шерепли
00:01  Европа спровоцировала энергетический кризис в развивающихся странах, - Handelsblatt
Воскресенье, 07.08.2022
21:08  Al Jazeera: перемирие между Палестиной и Израилем срывается из-за требований "Исламского джихада"
13:02  Полностью сгорела одна из национальных китайских реликвий - деревянный мост Пиннань Ваньань в провинции Фуцзянь
12:57  Голландская армия продолжает воевать с... своими же фермерами
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Бразилии полицейский застрелил 8-кратного чемпиона мира по джиу-джитсу Леандро Ло
13:02 09.08.2022

Обезумевший полицейский в упор застрелил легенду джиу-джитсу.

Иван Орехов
Корреспондент РИА Новости Спорт

Накануне мир боевых единоборств потрясла жуткая новость из Бразилии. Местные СМИ сообщили о смерти титулованного джиу-джитсера Леандро Ло, который был убит стражем правопорядка прямо во время веселья в ночном клубе.

Что известно о трагедии
Итак, в ночь на воскресенье 33-летний Ло с компанией отдыхал в одном из развлекательных заведений Сан-Паулу (Бразилия). Ближе к утру у спортсмена произошел конфликт с полицейским Энрике Отавио Оливейра Велосо - в момент ссоры офицер был в нетрезвом состоянии. Отмечается, что Велосо взял со стола компании Ло бутылку, что не понравилось именитому атлету - в разгар вечеринки Леандро повалил дебошира и, почти не применяя ударов, в лучших традициях джиу-джитсу обездвижил соперника и попросил его в дальнейшем вести себя тише.



Казалось бы, инциденту конец. Однако, когда спортсмен отпустил Велосо, полицейский вовсе не успокоился, а напротив, обезумел от ярости. Достав пистолет, офицер (по иронии судьбы - синий пояс по джиу-джитсу) навел ствол на Ло и выстрелил. Пуля попала в голову Леандро. Учитывая расстояние, с которого был произведен выстрел, и точность убийцы, посетители заведения поняли, что шансов выжить у пострадавшего нет. Пациент был доставлен в муниципальную больницу, но из-за поражения мозга смерть наступила еще до того, как врачи успели склониться над телом Леандро (по другой информации, спортсмен умер не в дороге, а во время операции).

На гибель Леандро Ло сразу отреагировали в Федерации джиу-джитсу Бразилии, подтвердив смерть спортсмена 7 августа 2022 года:
"Кумир джиу-джитсеров покинул нас. Выражаем наше почтение тому, кто помогал и вдохновлял многих людей по всему миру носить кимоно".

По факту убийства известного спортсмена проводится расследование. Изначально дело было зарегистрировано как "покушение на убийство", но после смерти Ло его, очевидно, переквалифицируют на "убийство".

Что касается места нахождения Велосо, то о нем пока ничего не известно.

Пять фактов о Леандро Ло
1Восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу.
2Многократный победитель Панамериканского первенства и Национального чемпионата Бразилии.
3Ему принадлежит рекорд по количеству титулов чемпиона мира с черным поясом в разных весовых категориях (5) - в легком, среднем, полутяжелом, тяжелом и открытом весах.
4Среди побежденных им бойцов - топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс и скандально известный Диллон Дэнис. Именно на него прыгнул из октагона Хабиб Нурмагомедов после победы над Конором Макгрегором в октябре 2018 года.
5В 2015 году Леандро основал ассоциацию "Новое школьное братство". На официальном сайте спортсмена указано: "Основываясь на убеждении, что связи, которые мы формируем на ковре, выходят за рамки джиу-джитсу, Леандро создает следующее поколение легенд".
Восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу Леандро Ло
© Соцсети атлета
Восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу Леандро Ло

Комментарии звезд спорта

Соболезнование родным и близким легенды в соцсетях выразили известные бойцы ММА, соотечественники Ло.

-Бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра, готовящийся к октябрьскому "титульнику" против россиянина Ислама Махачева:
"Какая потеря для нашего джиу-джитсу. Траур".

-Уже упомянутый экс-претендент на пояс UFC Бернс, последний соперник Хамзата Чимаева:
"Это безумие, я до сих пор не могу поверить в эту новость".

-Бразильский ветеран смешанных единоборств Джуниор дос Сантос, в настоящий момент выступающий в лиге Хабиба Eagle FC:
"Покойся с миром, чемпион".

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660039320


Новости Казахстана
- При формировании новой экономической политики Правительство учтет все предложения бизнеса - Алихан Смаилов
- Партия "AMANAT" усилит работу по защите интересов граждан
- Алихан Смаилов призвал деловые круги стран Персидского залива к реализации совместных проектов с Казахстаном
- Об исторической преемственности
- Меры по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания обсудили в Правительстве
- Агашки были, есть и будут
- Казахстан расширяет сотрудничество со странами ССАГПЗ
- Парадипломатия
- Российские, белорусские и казахстанские железные дороги намерены увеличить объемы контейнерных перевозок в направлении Китая
- Доходный Казахстан. Новая программа и старые проблемы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  