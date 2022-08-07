Россия по-прежнему собирает вокруг себя культурный мир в границах СССР

13:12 09.08.2022 Гендиректор "РОСИЗО" Ольга Галактионова - о выставке к столетию Советского Союза, новых технологиях и страховщиках-безумцах



Сергей Уваров



Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО" будет способствовать работе музеев с NFT, планирует целенаправленно формировать медиаколлекцию и отметит 100-летие образования СССР масштабной выставкой. Об этом "Известиям" рассказала глава "РОСИЗО" Ольга Галактионова. Беседа состоялась после окончания приема заявок на конкурс видеоарта "Миры Тарковского", который одна из старейших государственных арт-институций проводит совместно с "Москино" и Музеем кино.



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Сорок и пять



- Когда я брал интервью у одного из ваших предшественников - Сергея Перова, в составе "РОСИЗО" был Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) и мы говорили в основном о работе в этом направлении. Потом ГЦСИ у вас забрали. Что такое "РОСИЗО" сегодня?



- Сейчас только начинает формироваться точный вектор развития. Но могу сказать, что "РОСИЗО" - это не в чистом виде музей. Это междисциплинарный, межмузейный, межведомственный проектный центр музейно-выставочного типа. В данном направлении мы как раз и развиваемся, даже меняли госзадание - у нас стало больше мероприятий, выставок.



"Роскино", "РОСИЗО", "Росконцерт" - это все организации одного плана, операторы определенной культурной деятельности.



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- Но у "РОСИЗО" по-прежнему огромная коллекция искусства?



- Конечно. Наша коллекция - наша гордость. Одни из базовых задач "РОСИЗО" - популяризация собрания и демонстрация его аудитории. В частности, мы начинаем показывать то, что нам досталось от ГЦСИ - 5 тыс. единиц. Сейчас у нас идет фотовыставка из фонда ГЦСИ. А конкурс видеоарта "Миры Тарковского" - это проявление желания дать новую жизнь нашей медиатеке.



- Она тоже досталась от ГЦСИ? Пять тысяч - это включая медиапроизведения?



- Медиатека от ГЦСИ, но это отдельная история. Говоря о 5 тыс. ед., я имею в виду только физические объекты. В медиатеке же огромное количество файлов.



- Сколько всего материальных объектов включает на сегодняшний день коллекция "РОСИЗО"?



- В целом у нас порядка 45 тыс. ед. хранения, включая те самые 5 тыс. от ГЦСИ.



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Таланты видеоарта



- Планирует ли "РОСИЗО" расширять медиаколлекцию? Например, целенаправленно собирать видеоарт, цифровые изображения и прочие современные форматы.



- Мы идем в этом направлении. Что касается именно видеоарта, конкурс "Миры Тарковского" создан как раз для того, чтобы пополнять и развивать эту коллекцию. Надеемся, что он будет ежегодным и привлечет таланты со всей страны.



Когда мы это только планировали, я была уверена, что нам пришлют много случайного и мы не допустим к финалу большую часть работ. Но получилось совсем иначе: из 78 заявок мы отклонили восемь. Оказалось такое количество талантливых людей, создающих видеоарт! Для меня как для человека, долгое время связанного с медиа, это потрясение. Говорят, что в киноиндустрии дефицит кадров и рук. Я надеюсь, что нашими лауреатами мы пополним кадровый резерв.



- Все это новые имена, среди участников нет никаких художников, которые на слуху?



- Абсолютно никаких, если только они не участвовали анонимно.



- Вы говорите, что уровень высокий, соответственно, помимо произведений-победителей явно будут какие-то вещи, которые вам и членам жюри конкурса понравятся, но не войдут в список лауреатов. Есть шанс, что какие-то из них будут включены в коллекцию "РОСИЗО"?



- Конечно, в этом и смысл. Это основной бонус. Не только лауреаты, но все эти работы могут быть включены в медиатеку "РОСИЗО" как участники первого конкурса видеоарта.



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- Итак, "РОСИЗО" будет расширять коллекцию видеоарта и других новых форматов. Но как ее может увидеть широкая публика?



- Что касается видеоарта, наш партнер "Москино" покажет в "Ночь кино" произведения лауреатов конкурса. Кроме того, мы будем показывать в сети "Москино" и в некоторых кинотеатрах страны альманах из работ победителей. Мы будем это популяризировать. Что касается демонстрации инсталляций и видеоарта на площадке "РОСИЗО" в Петроверигском переулке, мы думаем над формой, как это сделать, как лучше проводить подобные выставочные истории. У нас есть летний кинотеатр во дворе "РОСИЗО", там мы тоже будем показывать работы лауреатов после 27 августа. Но понятно, что это сезонная история.



NFT как новый интернет



- На Санкт-Петербургском экономическом форуме "РОСИЗО" участвовал в мероприятии, посвященном NFT. Эта тема вызывает много споров. К тому же после бурного роста 2021 года мы видим некоторый спад. Можете сформулировать позицию "РОСИЗО" в отношении NFT?



- Мое глубокое убеждение, что NFT - это как интернет на первом этапе своего существования. Вспомните, когда появился интернет, никто не понимал, как это работает, считали, что это ерунда. С NFT абсолютно такая же история. Цифровизация искусства позволяет преодолеть отмену русской культуры, как, впрочем, и любой другой, потому что делает это искусство доступным во всем мире.



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- Когда я спрашиваю директоров крупнейших российских музеев об отношении к NFT, они говорят примерно одно: их интересует эта тема и с точки зрения коллекционирования, и с точки зрения выпуска своих NFT на базе музейных собраний, но все упирается в недостаточную юридическую проработанность этой сферы на государственном уровне. Криптовалюты у нас по-прежнему в серой зоне, и это только верхушка айсберга. "РОСИЗО" как оператор музейно-выставочной деятельности может делать в этом направлении какие-то шаги, чтобы музеи наконец смогли полноценно работать с NFT?



- Мы с радостью готовы включиться в этот процесс. Сейчас для представления в Госдуму готовится законопроект по NFT, и "РОСИЗО" со своей стороны готовы всячески поддержать его реализацию. Но пока закон не принят, что мы можем сделать со своей стороны? Только информировать и просвещать. У нас есть проект для профессионального сообщества "Единая модель продвижения музеев". Первый модуль был в мае, второй состоится 22–23 сентября. Мы хотя бы попытаемся объяснить нашим коллегам, как в правовом поле работать с NFT, потому что пока люди не понимают, что с этим делать. Как это проводить по документам? Как работать юристам с цифровыми объектами? Здесь очень много химер, непонимания в принципе процесса как такового.



- Проще говоря, проблема не только в том, что государство не поспевает за арт-процессом, но и в музейной консервативности?



- Не забывайте, что у нас огромная страна, огромное количество музеев. И с музейным сообществом надо работать. Вот появится закон, будет все урегулировано, но музейные сотрудники просто так не научатся. Когда-то мы осваивали электронную почту, а сейчас нам надо учиться пользоваться всеми возможностями NFT. И это не произойдет в один момент. Процесс будет поступательный и небыстрый. Но мы со своей стороны готовы всячески в этом участвовать.



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- Рассматриваете ли вы пополнение коллекции "РОСИЗО" за счет NFT-работ? Допустим, крупный современный художник или арт-группа предложит "РОСИЗО" свой NFT в качестве подарка. Возьмете?



- Здесь как раз встает вопрос урегулирования. Должен быть четкий регламент, как принимать и затем включать в собрание такое произведение. Мало сказать "давайте в "РОСИЗО" купим NFT". Надо разработать, как именно это делать. Пока "РОСИЗО" не может приобрести NFT, но мы можем помочь в разработке правил, механизмов.



200 стран вместо 20



- Вы уже затронули тему популяризации русского искусства за рубежом. В этой связи вопрос: как стратегия "РОСИЗО" в этом направлении изменилась после 24 февраля? Вы сохраняете международные проекты?



- А как же, это наша ДНК. "РОСИЗО" был создан для пропаганды современного отечественного искусства в СССР и за рубежом, так что мы и сейчас этим будем заниматься. Недавно услышала прекрасную фразу: "С нами разорвали отношения 20 стран, а их больше 200". Естественно, международное направление у нас есть. Существует огромное количество государств, с которыми можно и нужно работать. Понятно, что это ближнее зарубежье, мы сейчас готовим проект с Узбекистаном, планируем поработать и с Белоруссией. У нас мысли про Китай, Иран. Мы это прорабатываем.



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- Но можно говорить о резком развороте? Или же европейские страны и раньше не занимали существенной части в ваших планах?



- Понятно, что в целом изменение курса музейной сферы произошло, но что касается "РОСИЗО", резкого разворота не было, потому что, к сожалению или к счастью, у нас не готовилось почти никаких проектов. Разве что должен был состояться один проект в Лондоне, но он отменился, причем абсолютно корректно. Но никаких грандиозных международных выставок мы не успели запланировать.



- Если говорить о выставках за рубежом, возможна ли сейчас хотя бы теоретически выдача каких-то работ из собрания "РОСИЗО"? Может быть, в дружественные страны.



- Это зависит в первую очередь от безопасности, потому что главная наша задача - и моя, и моих коллег-директоров музеев - сохранить коллекции. Если безопасность будет обеспечена, то почему нет.



- Кто будет оценивать безопасность?



- Есть специальные комиссии, Министерство культуры, да, в конце концов, страховая компания. Спросите, кто будет страховать выезд за рубеж, есть такой безумец? Здесь уже включаются простые, очень практические соображения, без эмоций. Но, кстати, это вопрос общемировой. У зарубежных музеев сейчас тоже проблемы.



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- Тоже риски повысились?



- Конечно.



Дом культур



- По вашей оценке, насколько для российской музейной, выставочной сферы оказалось болезненным прекращение партнерства с западными институциями?



- Прекращение любого партнерства всегда болезненно, по каким бы причинам оно ни происходило. Поживем - увидим, как дальше будет. Но во всем надо видеть и позитивные моменты. Например, сейчас очень многие работы не только "РОСИЗО", но и других музеев вернулись в страну, и мы можем видеть их, потому что прекратился долгий гастрольный тур по миру.



Любая экстремальная ситуация - время возможностей. Сейчас есть возможность придумать такие замечательные проекты, найти такие шедевры в наших хранилищах! Думаю, что нас ждет огромное количество интересных выставок.



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- Тогда расскажите, что нам ждать в этом направлении от "РОСИЗО". Какой ваш главный выставочный проект на остаток этого года?



- Это, конечно, выставка "Дом культуры СССР" к 100-летию образования Советского Союза. Она будет идти в Московском Манеже с 26 декабря. Это масштабное размышление о наследии, которое нам оставил советский период, аутентичный срез культуры. Мы затронем все сферы: театр, кино, изобразительное и монументальное искусство, скульптура, литература... Получится история про большую единую страну, которая породила огромный художественный мир.



- Кто выступает куратором?



- У каждого направления свои кураторы. Елизавета Лихачева, глава Музея архитектуры, отвечает за архитектуру, Наталья Мокрицкая ("Москино") - за кино, Зельфира Трегулова (Третьяковская галерея) - за изобразительное искусство. Участвует огромное количество музеев, в том числе из стран СНГ. Это будет большой проект про то, что нас объединяло и будет объединять всегда, ведь Россия по-прежнему собирает вокруг себя этот культурный мир в тех границах, как и раньше. Думаю, это очень важная история и для России, и для всего постсоветского пространства.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"



Ольга Галактионова в 1995 году окончила факультет истории искусств Российской академии живописи, ваяния и зодчества И.С. Глазунова, в 1999-м - режиссерский факультет ГИТИС (мастерская Марка Захарова). Автор и продюсер около 50 документальных фильмов. Работала на телевидении. С 2009 года - гендиректор кинокомпании "Галактика", советник председателя правления в Фонде А.Л. Кудрина по поддержке гражданских инициатив". С 2021-го - гендиректор "РОСИЗО". Источник - Известия

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