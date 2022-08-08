Саммит Чижиков-Кадыркулов. Кыргызстан хочет торговать с Украиной

14:23 09.08.2022

, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Кыргызстан хочет торговать с Украиной. Обсуждаются возможные варианты



Состоялась встреча посла Кыргызстана в Украине Идриса Кадыркулова с президентом Торгово-промышленной палаты Украины Геннадием Чижиковым. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.



Обсуждали вопрос активизации работы, направленной на расширение торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.



Идрис Кадыркулов рассказал о преференциях, льготах и возможностях для иностранных инвесторов в Кыргызстане.



Были озвучены проекты в приоритетных отраслях экономики, которые могли бы быть интересны для зарубежных и украинских инвесторов - строительство малых и средних ГЭС, переработка сельскохозяйственной продукции, пищевая и легкая промышленность, туризм и IT-технологии.



"Для достижения практических результатов украинской стороне было предложено организовать совместный бизнес-форум в Кыргызстане для ознакомления с туристическими и инвестиционными возможностями. Украинская сторона проинформировала о том, что бизнес страны заинтересован в поиске новых благоприятных мест и направлений для его развития", - говорится в сообщении.