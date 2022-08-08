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Журналист Аян Атыгаев разоблачен как инстранный агент, готовивший покушение на К.Токаева
14:27 09.08.2022

Покушение на Токаева: КНБ дал первый комментарий
Эльдар НУРУЛЛИН

В ответе на официальный запрос редакции новостного портала Экспресс К Комитет национальной безопасности РК раскрыл личность задержанного, а также сообщил, в каких именно преступлениях его подозревают.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что иностранным агентом, готовившим покушение на Президента и ряд высокопоставленных государственных служащих, является бывший журналист Аян АТЫГАЕВ. Как следует из ответа КНБ, это действительно он.

Сообщаем, что КНБ проводится расследование уголовного дела в отношении АТЫГАЕВА Аяна по признакам преступлений, предусмотренных ст. 24, ч. 1, и ст. 255, ч. 4, Уголовного кодекса РК,

- сказано в ответе на запрос Экспресс К.

Отметим, что ст. 24, ч. 1, - это приготовление к преступлению, тогда как ст. 255, ч. 4, - это посягательство на жизнь человека, совершенное в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие решений государственными органами РК, иностранным государством или международной организацией, провокации войны либо осложнения международных отношений, а равно посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в тех же целях, а также в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность.

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с лишением гражданства РК или без такового, с конфискацией имущества.

Иную информацию в КНБ не предоставили, сославшись на то, что данные досудебного расследования разглашению не подлежат.

Напомним, что о готовившемся на Президента покушении агентом иностранной разведки КНБ сообщил 3 апреля. Позже в СМИ появилась информация о личности предполагаемого киллера.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - exk.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660044420


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