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Заявившая о домогательствах военнослужащая Айганым Ельчибаева выступила перед СМИ на видео
15:51 09.08.2022

Заявившая о домогательствах военнослужащая выступила перед СМИ на видео

Шокан Алхабаев
корреспондент-редактор
Святослав Антонов
Корреспондент

Бывшая военнослужащая Айганым Ельчибаева, которая ранее заявила об унижениях и домогательствах в армии, выступила перед журналистами, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На встрече с представителями СМИ девушка перед камерами рассказала, с какими еще проблемами столкнулась во время службы в Вооруженных силах. Волнуясь и сдерживая слезы, девушка рассказала, что с детства мечтала поступить в военную академию и служить в армии. В декабре 2019 года она призвалась в войсковую часть 54179, которая расположена в поселке Шенгелды Алматинской области. Поначалу она была этому рада, но позже со стороны командира батальона в ее сторону начались домогательства.

Айганым не уверена, что ее обидчики понесут заслуженное наказание, но надеется, что ее пример станет назиданием для других. Ей хотелось, чтобы все знали, что происходит в этой войсковой части. Она решили открыто заявить о своем положении, чтобы другие девушки-военнослужащие не испытывали того, что пришлось пережить ей.

Ранее Айганым Ельчибаева обратилась в общественный фонд "НеМолчиKz" и рассказала подробности своего вынужденного увольнения из рядов Вооруженных сил.

Источник - Tengrinews.kz
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