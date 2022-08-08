|Заявившая о домогательствах военнослужащая Айганым Ельчибаева выступила перед СМИ на видео
15:51 09.08.2022
Заявившая о домогательствах военнослужащая выступила перед СМИ на видео
Шокан Алхабаев
корреспондент-редактор
Святослав Антонов
Корреспондент
Бывшая военнослужащая Айганым Ельчибаева, которая ранее заявила об унижениях и домогательствах в армии, выступила перед журналистами, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На встрече с представителями СМИ девушка перед камерами рассказала, с какими еще проблемами столкнулась во время службы в Вооруженных силах. Волнуясь и сдерживая слезы, девушка рассказала, что с детства мечтала поступить в военную академию и служить в армии. В декабре 2019 года она призвалась в войсковую часть 54179, которая расположена в поселке Шенгелды Алматинской области. Поначалу она была этому рада, но позже со стороны командира батальона в ее сторону начались домогательства.
Айганым не уверена, что ее обидчики понесут заслуженное наказание, но надеется, что ее пример станет назиданием для других. Ей хотелось, чтобы все знали, что происходит в этой войсковой части. Она решили открыто заявить о своем положении, чтобы другие девушки-военнослужащие не испытывали того, что пришлось пережить ей.
Ранее Айганым Ельчибаева обратилась в общественный фонд "НеМолчиKz" и рассказала подробности своего вынужденного увольнения из рядов Вооруженных сил.