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Белоруссия прорубает окно на Восток, а ШОС - форточку на ЗападБелоруссия прорубает "окно" на Восток, а ШОС - "форточку" на Запад
15:54 09.08.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Шанхайская организация получит определенные плюсы от вступления в нее новых стран, но "вторым НАТО" не станет.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) вряд ли будет долго мурыжить Белоруссию, подавшую заявку на вступление в блок, в своем предбаннике: ожидается, что положительное решение Минску озвучат на сентябрьском саммите ШОС в Самарканде. Во всяком случае, получив заявку, генеральный секретарь организации Чжан Мин обмолвился о "совпадении" ценностей и принципов Белоруссии с ШОС, отметив при этом, что установленные законом процедуры, касающиеся процесса вступления, начнутся в ближайшее время.

Сейчас в организацию входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Афганистан, Беларусь, Монголия, Иран имеют статус наблюдателей, и последний тоже подал заявку на полноценное членство в ШОС. Как заявил недавно глава МИД России Сергей Лавров, в преддверии Самаркандского саммита выстроилась своего рода очередь из желающих вступить в организацию, а также присоединиться к ней в качестве наблюдателей или партнеров по диалогу.

Почему Белоруссия стремится в ШОС?

Начнем с официального разъяснения - посла РБ в КНР Юрия Сенько. По словам дипломата, вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию в качестве полноправного члена открывает для страны широкие перспективы: "Это большой рынок, … прекрасные возможности участия во многих проектах, которые сегодня есть в ШОС".

Но только ли? Членство в ШОС, в условиях санкций Запада, ударивших по России и Белоруссии, укрепит международное сотрудничество республики в восточном направлении и, что особенно важно, с Китаем, не поддерживающим "меры воздействия" и готовым помогать деньгами и технологиями.

Ну, а если идея создания единого рынка и зоны свободной торговли в ареале ШОС воплотится в жизнь, то противодействовать санкциям Минску, равно как и Москве, будет гораздо проще - как в торгово-экономическом, так и в логистическом плане. И, что не менее важно - в политическом и в сфере безопасности. То есть Минск сейчас рассчитывает прорубить для себя "окно" в Азию, на Восток, поскольку Запад воздвиг перед ним непробиваемую стену, которая, впрочем, может пасть в том случае, если Белоруссия "покажет спину" России, что видится крайне сомнительным в заданных условиях.

Во-вторых, ведущей страной организации является Китай, и с ним, конечно, можно сотрудничать на двухсторонней основе, однако две эти страны имеют несопоставимые возможности, а взаимодействие в многостороннем формате смягчает дисбалансы между неравными субъектами и помогает "слабому" приблизиться к сильному, чтобы донести до него свои запросы и получить некоторые дивиденды.

В-третьих, сближение с Китаем в рамках блока позволит Белоруссии несколько ослабить свою зависимость от России. В-четвертых, если со вступлением в ШОС РБ и не попадет в "ядерный клуб" (организация представлена четырьмя ядерными державами - Россией, Китаем, Индией, Пакистаном), то, во всяком случае, приблизится к ним. Причем в условиях идеологической близости с последними, и не проведения ими дискриминационной политики в отношении Минска.

Заметим также, что ШОС в обозримой перспективе имеет все шансы стать одним из центров нового миропорядка, и участие в нем Белоруссии придаст республике дополнительный политический вес: она станет, своего рода, одним из "столпов" меняющейся архитектуры безопасности в Европе и Азии.

Нужна ли Белоруссия организации, и что она изменит в ней для России?

Если Минск прорубает себе "окно" в Азию и на Восток посредством ШОС, то, с некоторой натяжкой, можно сказать, что блок пробивает "окошечко" в Европу через Белоруссию, как первую "чисто" европейскую страну в его составе (понятно, что в условиях действиях санкций об этом можно говорить лишь как о перспективе). Кроме того, расширение организации идеологически близкими странами ускоряет создание многополярного мира, если иметь в виду формирование различных центров силы.

Заметим, что, вероятно, вместе с Белоруссией в ШОС вступит Иран с населением почти 90 млн человек, то есть организация единовременно "обрастет" европейским и восточным "поясом" человеческого ресурса численностью в 100 млн.

Россия заинтересована во вступлении Белоруссии и Ирана в ШОС, хотя, вероятно, понимание того, что сближение этих двух стран с Китаем на общей площадке несколько понизит для них ее политический, экономический и инвестиционный вес. Но с другой стороны, позиции Москвы с расширением блока Минском и Тегераном усилятся, поскольку она получит двух новых союзников, поддерживающих ее по разным направлениям. И в особенности, исходя из того, что РБ, равно как и Россия, находятся в конфронтации с Западом, затрудняющей их экономическое развитие и подрывающей основы безопасности.

Что может и чего не может ШОС?

В том, что блок претендует на создание одного из мировых центров силы, субъекта многополярности, сомнений нет. Однако в одночасье этого не случится, и его перспективы могут оцениваться как хорошие только в том случае, если он сможет решать едва ли не все стоящие перед ним вопросы и сообща отвечать на вызовы.

Речь идет не только о принятии политических решений и урегулировании вопросов в сфере безопасности, но также и экономических. Блок должен стать и площадкой для налаживания бесконфликтных отношений между государствами-участниками, нахождения ими компромисса для разрешения спорных вопросов.

Создать нечто вроде Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), однако не в том виде, в котором она находится сейчас, а в задуманном на период ее основания, вполне реально - особенно в случае усиления ШОС такой "родственной" организацией как БРИКС, охватывающей 43% населения планеты. Напомним, в это международное объединение входят и страны ШОС - Россия, Китай (ведущая экономика), Индия.

Что еще может ШОС вместе или вне БРИКС? Воплотить в жизнь идею наднациональной валюты, что крайне актуально в пору финансово-экономических кризисов; активно сотрудничать в области безопасности, атомной энергетики (возможно, создать "внутреннее" МАГАТЭ, поскольку одни участники блока - ядерные державы, другие - развивают атомную энергетику); иные международные структуры; взаимодействовать в разведке и добыче углеводородных ресурсов; создать подобие внутриблоковой организации здравоохранения, научных изысканий, образования и т. д. То есть, чем больше будет жизнеспособных совместных программ и институтов, тем активнее и привлекательнее, для других стран, станет организация, которая, кстати, уже создала в Ташкенте региональный антитеррористический центр.

Но вот стать чем-то вроде НАТО (а с этой идеей оптимистично носятся некоторые эксперты), вряд ли возможно в обозримом будущем. Некоторые члены ШОС являются и членами ОДКБ, в которой ведущую роль играет Россия, и в которую другие участники Шанхайской организации (даже с постсоветского пространства, к примеру - Узбекистан), вступать не спешат. Ташкент и Москва 12 лет назад подписали договор о союзнических отношениях, и он, в некоторой степени, распространяется и на военную сферу. Но это совсем не то, что находиться в одном военном блоке.

Кроме того, в настоящее время фантастическим видится пребывание Индии в одном военном блоке с Пакистаном и/или Китаем. Таким образом, ШОС сейчас представляется в большей степени политической и, хорошо бы, экономической интеграционной площадкой, нежели военным блоком. И главная его задача - не стать "говорильным клубом", а наращивать свое влияние реализацией конкретных проектов и работать на реальное формирование многополярного мира.

Ирина Джорбенадзе

Источник - Росбалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660049640


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