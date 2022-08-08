Директора школы № 61 Юрия Низовского задержал КырГКНБ. За саботаж идиотских указов президента

23:44 09.08.2022

9 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Директора школы № 61 Юрия Низовского задержал ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили родители учащихся.



Отмечается, что задержание произошло около часа назад.



"Пришли шесть парней из ГКНБ и забрали на его же машине. Запретили снимать на фото и видео. Обыскали его кабинет и опечатали. По словам супруги Юрия Низовского, в их квартире также проводят обыск", - сказала одна из родительниц.



В мэрии Бишкека подтвердили, что кабинет директора школы № 61 опечатан. От дальнейших комментариев отказались.



Напомним, согласно указу президента, к началу нового учебного года в 966 школах должны смениться директора, поскольку они занимают должность более пяти лет. Пока они продолжают исполнять обязанности до назначения новых руководителей. Конкурс стартовал в Таласе, шесть претендентов из семи не смогли преодолеть необходимый порог.



Директор школы № 61 Юрий Низовский отказался участвовать в конкурсе, считая этот процесс унизительным.



Ранее на акцию протеста вышли участники Общественного движения родителей по защите образования Кыргызской Республики. Около 40 человек с плакатами в руках собрались у здания Министерства образования и науки.