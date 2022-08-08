Дуализм. Верующий интернационал против мира без Бога, - Иван Охлобыстин

00:41 10.08.2022

Наше время навсегда уже отпечаталось в учебниках истории будущего. Оно бесконечно яркое. Наполненное множеством значимых событий, в которых и мы все опосредованно принимаем участие.



Учителям школьной истории будет что рассказать своим ученикам. И каждому из них будет необходимо обозначить основной смысл нынешнего политического противостояния в мире. Обобщенными сравнениями. Крупными мазками.



Вот если всю шелуху сдуть, что останется?



Дуализм.



С одной стороны: тотально растленный мир, где официально существуют политические партии педофилов. Мир экономической целесообразности даже в вопросах морали. Мир без Бога.



С другой: диковатый, но свято чтущий нравственные традиции контингент, составленный из разных вер и представлений о красоте. Образно - верующий интернационал. Не оскорбляющий себя экуменизмом, но объединенный глубокой уверенностью в божественном происхождении всего сущего.



- Вот из чего приходилось выбирать людям той прекрасной эпохи! - будет говорить учитель под восторженными взглядами, влюбленных в него старшеклассниц, - верующие выступили против неверующих и вдули им под хвостик!



Не факт конечно, что он будет говорить именно эти слова, но концептуально все более, чем правильно.



И уже потом, когда ученики переживут первое, образное впечатление о нашей исторической эпохе, учитель объяснит им, как получилось, что люди опустились до такой низости, за что и получили соответствующее наказание, можно сказать, от самой Природы, чьи интересы по Божьей Воле, мы представляем на этой тектонической плите.



Кто-то может возразить, что и среди наших противников есть верующие люди!



Нет, этого просто не может быть! Верующие люди за чертей не воюют. А эти все нацисты, капиталисты, гомосексуалисты и прочие любители обезьянок - конкретно черти. Тут и спорить не о чем! От них надо детей спасать.



И как советует моя ненаглядная супруга: Отключить интернет. Посбивать спутники. Обнулить Илона Маска. Поставить по всему периметру нашей прекрасной Отчизны стометровую стену с пулеметными вышками и пресекать все контакты с безбожниками, пока они нас чем-нибудь смертельным не заразили. За ними не задержится. Ковидов напридумали и еще придумают. В живых нас точно не оставят.



А так мы их из пулеметиков сверху…