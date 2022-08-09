Московская биржа: юань вступил в острую конкурентную борьбу с долларом США и евро

00:45 10.08.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 09.08.2022 |



Однако чрезмерное упование на юань также сопряжено с рисками



Московская биржа выполняет в России функции биржевой площадки для торговли валютами. Да начала санкционной войны на нашей валютной бирже торговались десять валют: доллар США ($), евро (EUR), британский фунт стерлингов (GPB), японская иена (JPY), гонконгский доллар (HKD), турецкая лира (TRY), швейцарский франк (CHF), китайский юань (CNY), белорусский рубль (BYR), казахстанский тенге (KZT).



Санкционная война вносит свои изменения в торговлю валютами. В начале лета Московская биржа сообщила, что с 14 июня приостанавливает торги швейцарским франком. Ограничения коснулись как валютной пары "швейцарский франк – российский рубль", так и пары "доллар США – швейцарский франк".



Приостановка операций, как сообщалось на сайте биржи, вызвана "затруднениями в проведении расчетов в швейцарском франке", которая связана с санкциями, введенными Швейцарией 10 июня. Швейцария присоединилась к шестому пакету антироссийских санкций Европейского союза. Он включает санкции в отношении операций и средств Национального расчетного депозитария (НРД), который является центральным депозитарием в России и практически полностью принадлежит Московской бирже. НРД ведет учет прав собственности на ценные бумаги, а также расчеты по сделкам с ценными бумагами и валютой. На счетах НРД в иностранных депозитариях после блокировки ЕС, проведенной 3 июня, оказались замороженными, по оценкам Frank Media, 4,5–7 млрд евро.



И вот еще одна новость с Московской биржи. С 8 августа она приостановила торги японской иеной. Ограничения коснутся валютных пар "японская иена – российский рубль" и "доллар США – японская иена", говорится в сообщении биржи. По мнению аналитиков, инвестиции в эту валюту стали слишком рискованными в условиях антироссийской санкционной политики, которую поддержала Япония. "Приостановка операций обусловлена потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в японской иене", – пояснила пресс-служба биржи. Накануне Япония ввела ряд ограничений против России: запрет на импорт золота, на оказание трастовых, бухгалтерских, аудиторских и консалтинговых услуг. Кроме того, были заморожены активы ряда российских физических и юридических лиц. Все правильно: у японской иены все признаки "токсичной" валюты.



Однако признаки такой "токсичной" валюты еще более ярко выражены у доллара США и евро. И сумма потенциальных потерь, связанных с их использованием, выше, чем те, которые могли возникнуть в связи с использованием швейцарского франка и японской иены. Почему же Москва не прекращает торги американской и европейской валютой? Все очень просто: Россия не может отказаться от доллара США и евро по той причине, что в этих двух валютах осуществляется большая часть всех российских сделок по экспорту и импорту. По итогам 2021 года на доллар США и евро пришлось соответственно 54,5 и 29,7 процента экспортной выручки. В платежах по импорту доли указанных валют равнялись соответственно 35,8 и 30,4 процента. Центробанк прекратил публикацию поквартальной статистики валютной структуры платежей по экспорту и импорту России. Да, можно предположить, что с начала санкционной войны коллективного Запада против России доля двух главных "токсичных" валют в платежных операциях по экспорту и импорту снизилась за счет более широкого использования российского рубля и валют "дружественных" государств. Но мы, наверное, не сильно ошибемся, если скажем, что и на сегодняшний день не менее половины всех расчетов по внешней торговле России все еще осуществляется с помощью доллара США и евро.



И хотели бы власти России запретить указанные "токсичные" валюты на Московской бирже, но тогда мы лишимся как минимум половины всей свой внешней торговли. С швейцарским франком и японской иеной все проще – на российскую торговлю России с Швейцарией и Японий сегодня приходится сущая мелочь.



Но если российские власти воздерживаются от запрещения доллара США и евро, то об этом всерьез думают в Вашингтоне и Брюсселе. Все больше признаков того, что коллективный Запад окончательно заблокирует работу НРД, заморозив те средства, который российский депозитарий разместил в долларах и евро в иностранных депозитариях. Да, это может стать самой мощной санкцией против России коллективного Запада – одним махом остановить половину внешней торговли России! Однако тут есть два "но".



Во-первых, коллективный Запад такой санкцией выстрелит себе даже не в ногу, а в голову. Поставки природного газа за евро в Европу немедленно остановятся. Объяснять последствия остановки поставок газа в Европу не надо. Поставки нефти за доллары, которые все еще идут в "недружественные страны", также остановятся.



Во-вторых, частично блокировка торговли долларом и евро на Московской бирже может быть компенсирована наращиванием операций на внебиржевом рынке (торговля валютой, которая ведется российскими банками). Коллективному Западу наносить удары по внебиржевому рынку сложнее, чем по валютному рынку Московской биржи. Кстати, в этом случае придется разработать специальный метод определения валютного курса доллара США и евро. Банк России будет собирать котировки по продаже и покупке валюты у "доверенных" коммерческих банков. Скорее всего, это будут уже не нынешние "плавающие" курсы, а более "жесткие". Чем-то механизм определения курса будет напоминать тот, который сегодня используется в Китае ("контролируемый курс"). Некоторые эксперты полагают, что такой "нерыночный" способ определения курса неизбежно будет провоцировать банки на манипуляции и даже картельный сговор между "доверенными" банками.



Среди экспертов есть скептики, которые считают, что вероятность по блокировке операций с долларами США и евро на Московской бирже не высока. Но Банк России настоятельно рекомендует участникам биржевой торговли снижать свои позиции в долларах и евро. Указанные две "токсичные" валюты предлагается максимально конвертировать в китайский юань и другие "дружественные" валюты. Конечно, среди "дружественных" валют юань – вне конкуренции. Между прочим, Московская биржа стала первым организованным рынком юаня за пределами Китая. На Московской бирже первые торги валютной парой китайский юань/российский рубль (CNY/RUB) с поставкой "сегодня" прошли в декабре 2010 года. Торги валютной парой CNY/RUB с поставкой "завтра" стали доступны на бирже в 2013 году.



Торговля валютами на Московской бирже сильно просела со времени начала санкционной войны. Объем торгов всеми валютами составил по итогам февраля очень высокий показатель – около 10,2 трлн рублей. А вот в июне – всего 3,8 трлн руб. В прошлом месяце – уже 4,5 трлн руб., или на 18% больше.



И сейчас на Московской бирже юань вступил в острую конкурентную борьбу с долларом США и евро. Торги долларом США в июле составили более половины – 2,4 трлн руб. На втором месте оказался евро – 1,1 трлн руб. (25% всех оборотов на бирже). Третье место занял китайский юань – 890 млрд руб. (20%). Другие "дружественные" валюты и близко не приближаются к юаню (обороты в прошлом месяце, млрд руб.): гонконгский доллар – 4,8; казахстанский тенге – 4,0; турецкая лира – 2,6; белорусский рубль – 1,0.



Третье место за юанем по итогам всего прошлого месяца. Однако в третьей декаде июля юань в отдельные дни стал опережать евро, а один раз обошел даже доллар США. Не исключено, что по итогам августа юань станет второй валютой по оборотам, обойдя евро. А до конца осени или года обойдет и доллар США.



В общем, при любых сценариях получается, что Московская биржа со временем может превратиться в площадку, где будет торговаться преимущественно китайский юань. Некоторые считают, что китайская валюта – палочка-выручалочка для России в условиях санкционной войны. Однако чрезмерное упование на юань также сопряжено с рисками. Во-первых, как я уже отметил, денежные власти Китая пользуются не "плавающим", а "регулируемым" курсом юаня. Время от времени они могут целенаправленно понижать курс своей национальной валюты для повышения конкурентоспособности своих товаров на мировом рынке. Во-вторых, нынешнее обострение ситуации вокруг Тайваня может привести к санкциям со стороны США в отношении Китая. Вплоть до заморозки гигантских валютных резервов КНР (свыше 3,2 трлн долл.). А это может подорвать позиции юаня как резервной валюты.



Конечно, конвертации нынешних "токсичных" валют (доллара США и евро) в китайский юань и другие "дружественные" валюты на Московской бирже следует рассматривать как промежуточную цель. Конечной целью этих операций должны стать закупки машин и оборудования для индустриализации России. Юань тут очень понадобится. Ведь по итогам 2021 года 40 процентов всего российского импорта машин и оборудования пришлось на закупки в Китае. С начала санкционной войны коллективного Запада против России наш импорт машин и оборудования из Китая заметно снизился по той причине, что китайские поставщики опасались вторичных санкций. Однако последние события вокруг Тайваня дают надежду, что Китай будет более активно сотрудничать с Россией. В том числе увеличит поставки необходимых нам машин и оборудования. Источник - фонд стратегической культуры

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