Украина заблокировала транзит российской нефти – самое интересное только начинается

01:06 10.08.2022

Елена Острякова



Украинская государственная компания "Укртранснафта" остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", по которой сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию.



Как сообщили в российской "Транснефти", транзит был остановлен из-за невозможности провести платеж за него в условиях санкций ЕС, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается, сказал пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. Он пояснил, что украинская компания работает на условиях стопроцентной предоплаты.



"Но при осуществлении платежа за транзит по территории Украины денежные средства были возвращены на счет ПАО "Транснефть". Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций", – сказал Демин.



Выход предложила венгерская нефтегазовая компания MOL. Она инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита по "Дружбе".



"Заготовочка. В Киеве хотели поставить Россию в безвыходное положение, но тут венгры все испортили", – прокомментировал ситуацию политолог Марат Баширов.



Однако эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов считает, что ситуация так просто не разрешится, потому что ЕС пытается через Украину убрать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с политической арены Европы.



"Тут надо понимать, что прекращение прокачки по газопроводу "Дружба" - это не решение киевских властей, а целенаправленное давление на Венгрию со стороны ЕС и попытка убрать Орбана с политической арены Европы", - сказал Демидов.