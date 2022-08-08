Казахстан на атомном рубеже. Оно ему надо? - М.Дулкаиров, П.Своик

01:10 10.08.2022

Казахстан на атомном рубеже



Лилия ИГЛИКОВА



Марат Дулкаиров и Петр Своик о переломном моменте в электроэнергетике



