Обыск у Трампа спровоцировал новый виток политического кризиса в США, - А.Яшлавский

01:11 10.08.2022 Обыск у Трампа спровоцировал новый виток политического кризиса в США

Кто и зачем "копает" под бывшего президента



Беспрецедентный политический скандал разгорелся в США – и в его центре предсказуемо оказался бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. В его флоридском поместье агенты ФБР устроили обыск, а обвинения в адрес экс-хозяина Белого дома могут обойтись ему весьма дорого.



В понедельник ФБР выдало ордер на обыск в курортном поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида) в рамках расследования обращения с президентскими документами, включая секретные документы.



Бывший президент США подтвердил, что агенты ФБР были в Мар-а-Лаго, и сказал, что "они даже взломали мой сейф". Сам Трамп находился в Нью-Йорке, когда во Флориде шел обыск, сообщил CNN осведомленный источник.



"Мой прекрасный дом, Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, в настоящее время находится в осаде, на него совершаются набеги и он оккупирован большой группой агентов ФБР", - говорится в заявлении Трампа.



Ожидается, что в ближайшие месяцы Трамп объявит, что подаст еще одну заявку на борьбу за Белый дом на президентских выборах в 2024 году. При этом Министерство юстиции проводит два известных активных расследования, связанных с бывшим президентом. Одно из них касается попытки отменить результаты президентских выборов-2020 и драматических событий с штурмом Капитолия 6 января 2021 года, а другое расследование связано с секретными документами.



Сын Трампа Эрик сказал ведущему Fox Шону Хэннити, что "цель рейда, судя по тому, что они сказали, заключалась в том, что Национальный архив хотел, знаете ли, подтвердить, имел ли Дональд Трамп какие-либо документы в своем распоряжении".



Кристина Бобб, адвокат Трампа, заявила, что ФБР изъяло документы. "Президент Трамп и его юридическая команда сотрудничали с чиновниками ФБР и Министерства юстиции на каждом этапе пути. ФБР действительно провело необъявленный рейд и конфисковало документы", - говорит Бобб.



Обыск ФБР на курорте Дональда Трампа во Флориде - экстраординарное историческое событие, учитывая, что он был нацелен на бывшего президента Соединенных Штатов и вызвал политический резонанс, который он мог бы использовать, чтобы разжечь свою вероятную заявку на участие в Белом доме в 2024 году, – говорится в аналитическом материале политического обозревателя CNN Стивена Коллинсона. – В прошлом политические расследования, которые угрожали Трампу, только увеличивали его привлекательность для сторонников. Но федеральные агенты в понедельник действовали на основании утвержденного судьей ордера, что говорит о том, что у них были вероятные основания полагать, что преступление было совершено. Они сосредоточились на кабинетах и ​​личных покоях Трампа в его зимней резиденции в Мар-а-Лаго, пока бывший президент находился в Нью-Йорке".



Обыск в трамповском поместье был связан с возможным неправильным обращением с президентскими документами, в том числе и с засекреченными материалами, которые могли быть доставлены в дом Трампа.



Трамп быстро придал операции ФБР политический оттенок, пожаловавшись, что он стал жертвой "оружия системы правосудия" со стороны демократов, которые хотели помешать ему стать президентом после выборов 2024 года: "Такое нападение могло иметь место только в разрушенных странах третьего мира. К сожалению, Америка теперь стала одной из этих стран, коррумпированных на невиданном ранее уровне. Они даже взломали мой сейф!".



В некотором смысле его заявление само по себе читается как вступительный залп новой президентской кампании, построенной вокруг рассказа о преследовании со стороны сил "глубинного государства", отмечает обозреватель CNN.



ФБР и министерство юстиции отказались комментировать обыск. По словам высокопоставленного представителя администрации, президент Джо Байден якобы не знал об обыске в Мар-а-Лаго до тех пор, пока об этом не сообщили в новостях.



"Обыск чреват несколькими измерениями, – комментирует главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. – Первое – в рамках самого обыска. Дело в том, что это связано с работой комиссии 6 января (штурм сторонниками Трампа Капитолия в январе 2021 г. – "МК"). Сейчас эта комиссия ушла в отпуск, но ближе к выборам, к 8 ноября, в сентябре или октябре будет опубликован итоговый доклад. Хоть у комиссии и нет полномочий, кроме рекомендательных, но все, что было сказано, возможно, не создает основу для того, чтобы прямо рекомендовать возбудить уголовное дело против Трампа по обвинению его в подготовке государственного переворота (то есть, по существу обвинить его в госизмене). Формально задача ставится, она уже практически объявлена, что работа этой комиссии – соответствующим образом возбудить уголовное дело по обвинению в госизмене и перспективам соответствующего судебного преследования и тюремного заключения.



Вторая важная вещь – политический торг: либо ты, Трамп, уходишь из большой политики, и мы все заканчиваем. Либо соответствующим образом давай решать эти проблемы. Тогда мы будем раскручивать вопрос твоего правового преследования.



Трамп уже заявил в своей речи 6 августа, что эта проблема перед ним стоит, он ее прямо очертил. Но он из политики не уйдет. Ищут как раз те документы, которые составляют правонарушение. Фактически готовится суд над Трампом. Дело в том, что два суда он уже прошел во время импичмента (это и есть суд Сената над президентом США).



Здесь начинается тоже интересная история – в какой степени дойдет дело до судебного разбирательства. Суд над бывшим президентом США – вещь беспрецедентная в Америке, и она создает огромные потенциальные опасности. То есть, это ситуация "третьего мира", когда сегодня мы сажаем за решетку президента-республиканца, а завтра мы, во-первых, можем посадить любого президента-демократа (Байден здесь первый кандидат на это), а во-вторых, начать преследование президентов, которые уже были у власти. Таких сегодня два: Буш и Обама. И, надо сказать, у обоих рыльце в пушку. У одного – война на Ближнем и Среднем Востоке, в Ираке. И там разворованы десятки и сотни миллиардов долларов. Да и у Обамы тоже много чего хватает.



Но есть еще один любопытный аспект. У Трампа на многие моменты жизни срабатывал тефлоновый эффект. При определенных условиях он может считать, что это будет шоу, которое окажется в центре внимания. И это может добавить ему, как ни странно, дополнительных очков. Судебное разбирательство, которое мыслится по категории с обвинительным уклоном, может вообще кончиться большим шоу. И даже народ потребует освободить Трампа.



Помимо этого, допустим, что для республиканцев уже заявили, что этот обыск ничего не даст, и он заглохнет. Тем не менее, некоторые представители республиканской партии уже заявили, что если они придут к власти по итогам выборов 8 ноября, то есть установят контроль над Палатой представителей, они начнут какие-то деяния против администрации Байдена. Идея простая – организовать импичмент. Может быть начато следствие против министра юстиции и генерального прокурора Гарланда, следствие против ФБР. Даже если это ничем не кончится, тем не менее, могут быть внутриполитические последствия, связанные с тем, что республиканцы начнут заниматься незаконной деятельностью и в ФБР, и в Министерстве юстиции, и может быть в каких-то других органах. Кстати, об этом давно говорили, что в свое время ФБР установило слежку за предвыборным штабом Трампа и до сих пор работа специального прокурора по расследованию "Рашагейта" тоже может быть сюда подверстана. И это очень серьезно.



То есть, это может кончиться тем, что республиканцы могут разгромить администрацию Байдена и демократов. Но вообще на сегодняшний день, по событиям в Афганистане, ничего в общем не произошло. Байденовская администрация никого не сдала. Но зная американскую кровожадность, она может спровоцировать, что республиканцы устроят разгром демократической администрации Байдена. Начав с одного, потом уже пойдет министр юстиции, директор ФБР, потом будут заниматься Блинкеном, потом Остином, Хантером Байденом, семейством Байдена. А там уже пока до всего дойдет, от администрации останутся рожки да ножки.



Вот эта ситуация – это такой масштабный политический кризис, который имеет отношение к самому Трампу, может быстро спровоцировать в Америке принцип "око за око, зуб за зуб".



И наконец, это уже просто удар по американской политической системе. Иногда сегодня в Америке говорят, что американская демократия как таковая заканчивается. Либеральная демократия настолько дала сбой, что эта политическая система, которая была создана в последней четверти XVIII века, подошла к концу. Сегодня все, что мы видим – это, в общем, похороны политической либеральной американской системы, которая пришла к своему логическому концу. Она изжила самою себя, потому что базируется не только на законах, но и на неписанных нормах Конституции. Сейчас уже попраны и те и другие, уже перешли красную линию.



В общем, кризис американской политической системы вступает в очередную непредсказуемую фазу, но в конечном итоге связанную с нарастанием дисфункций и развалом в самой политической системе.



Дело в том, что в отношении Трампа не принято одно очень важное решение, которое началось с президента Гувера, когда в Америке возник институт Президентских библиотек. Во всех этих библиотеках есть официальные, всем известные документы, а есть еще и документы, связанные с внутренней жизнью Белого дома. В данном случае, все, что проходило через Белый дом, через Овальный кабинет, считается собственностью президента. Бывшие президенты имеют право на создание этой библиотеки, в которой весь мир изучает американский опыт. И вот там находятся все документы, в том числе и совершенно секретные. Но при одном определенном положении, что эти библиотеки считаются частью Национального архива. Это очень важный момент.



В отношении Трампа ничего подобного не приняли, поэтому весьма сложно сказать, каким образом эта коллизия будет решена, потому что до этого все было цивилизованно. Были соответствующие архивные работники, они занимались этой проблемой. Да, эти библиотеки имеют секретные документы, которые рассекречиваются спустя 20 лет. Из последнего – секретные переговоры Клинтона с Ельциным. И это на сегодня норма.



Какие документы взял Трамп с собой, в какой степени он имел на это право или не имел – это, с моей точки зрения, пока открытая проблема. Понятно, что ищут какие-то документы, которые бы изобличили Трампа в том, что он действительно готовил государственный переворот и чтобы начать против него уголовное преследование. Вот это самое главное. Все остальное – вещь беспрецедентная. Если что-то кому-то надо было, то все оформлялось другим способом, да и в общем американские президенты не имели поводов чего-то скрывать. Да, некоторые документы уничтожались, это известно, но их могли запереть в Президентские библиотеки и поставить гриф "совершенно секретно".



Но есть и другая ситуация. В любом случае, рассекречивание происходит не автоматически. Есть момент, когда специальная комиссия (в данном случае комиссия федерального правительства по рассекречиванию) сама принимает решение надо ли рассекречивать какой-то документ спустя несколько лет или нет. Но это в рамках цивилизованных традиционных форм.



На сегодняшний день – это вещь беспрецедентная. И в Америке по этому поводу могут только гадать. Они живут по принципу прецедента, и каким образом сегодня эти прецеденты будут действовать, никто не знает, не говоря уже о том, получит ли этот скандал развитие или может быть его попытаются придавить, понимая, что это такой ящик Пандоры, который через какое-то время обойдется себе дороже.



Поэтому сегодня вся эта история разлетается, как горячие пирожки, сама ситуация обоюдоострая. В зависимости от этого, много зависит от того, будет ли этому дан ход или вопрос быстро исчезнет с тем, чтобы сегодня не провоцировать ответных действий республиканцев в ближайшем будущем или вообще".



Андрей Яшлавский

Полина Коноплянко Источник - МК

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