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Иран посоветовал России лучшее лекарство от санкций, - Анатолий Комраков
07:29 10.08.2022

Исламская Республика начинает строительство своей экспортной инфраструктуры в других странах
Анатолий Комраков
09.08.2022
Россия и Иран оказались конкурентами на экспортных рынках, оставленных им американскими и европейскими санкциями. Лучшим средством против этих санкций в Иране называют строительство нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и инфраструктуры в странах-импортерах. Похожие идеи звучат и в РФ. А Иран уже анонсировал строительство и модернизацию НПЗ в Венесуэле, Ливане, Сирии и Ираке.

Одним из основных решений для нейтрализации санкций США является развитие экстерриториального сотрудничества с другими странами в нефтяной отрасли – например, строительство и участие в нефтеперерабатывающих заводах за рубежом, заявил член комитета иранского парламента по энергетике Касем Саеди.

По его словам, Иран достиг договоренностей с Сирией и Ираком о строительстве там нефтеперерабатывающих заводов и управлении ими в качестве акционера. Кроме того, сказал он, подписаны соглашения с южноамериканскими странами, такими как Венесуэла, о модернизации их нефтеперерабатывающих заводов. Исламская Республика также выразила готовность предоставить такие же услуги Ливану. "Скорее всего они будут приветствовать это предложение, и мы обязательно будем сотрудничать с другими странами Центральной Азии в ближайшем будущем", – добавил Саеди.

Иран добился значительного прогресса в области технических и инженерных знаний и технологий, в подготовке специалистов, что позволяет ему делать такие предложения партнерам. В конце июля сообщалось, что Иран планирует построить у себя два новых НПЗ мощностью 300 тыс. барр. в сутки (б/с) каждый, тогда как мощность действующего крупнейшего НПЗ в стране, Абаданского, оценивается в 400 тыс. б/с.

В России также звучат предложения о развитии экстерриториального сотрудничества, причем как от властей, так и бизнесменов. Еще в апреле президент Владимир Путин поручил правительству и российским нефтегазовым компаниям составить план расширения экспортной инфраструктуры в страны Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Хотя президент параллельно советует предпринимателям инвестировать "лучше в дом", в отечественную экономику. Предлагал российский лидер подумать и над созданием Евразийского экспортного центра и торговых домов, чтобы активнее развивать сотрудничество с иностранными союзниками.

Для успешного развития экономики необходимо забыть про импортозамещение и госкапитализм и вложить силы в восстановление экспорта, его переориентацию на новые рынки, заявил в апреле предприниматель и общественный деятель Олег Дерипаска (см. "НГ" от 11.04.22). "Если мы сделаем это за следующие четыре-пять лет, то через десять лет мы можем построить такую же успешную модель экономики не с европейцами, а с партнерами из Юго-Восточной Азии, Китая Индии, Южной Америки", – подчеркнул Дерипаска. "Заняться нужно судами, локомотивами, портами, крановыми хозяйствами, транспортными коридорами, логистикой. Все это должно быть не только у нас в стране, но и там, куда мы везем", – говорил он.

У России есть огромный потенциал экстерриториального инвестирования, о чем говорят, например, строящиеся блоки атомных станций в Турции, недавно запущенный проект в Египте, а в понедельник Росатом начал опытную эксплуатацию двух промышленных объектов в Боливии. Есть и отрицательный опыт: весной 2020 года из-за санкций США была практически остановлена работа российских нефтекомпаний в Венесуэле. Отстает РФ от Ирана и в планах строительства новых НПЗ на своей территории. А вот на территории Ирана РФ уже инвестирует.

В конце мая вице-премьер Александр Новак встретился в Тегеране с иранским коллегой Мохаммадом Мохбером и представителями деловых кругов. Известно, что в первую очередь обсуждались вопросы энергетики. Подробности не раскрываются, но источники агентств уверяют, что речь шла о важной политической сделке: Тегеран отказывается от увеличения поставок нефти на международный рынок, а Москва за это финансирует различные иранские инфраструктурные проекты. В частности, еще в начале года Россия открыла кредит на 1,4 млрд евро для строительства на юге Ирана тепловой электростанции "Сирик".

Накануне Евросоюз, выступающий в качестве координатора на переговорах в Вене, представил окончательный вариант соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Мы работали четыре дня, и сегодня текст представлен сторонам переговоров. Они завершены, это окончательный текст, он не будет пересматриваться", – отметил источник в ЕС. Эксперты "НГ" считают, что ход возвращения к СВПД, подписанному в 2015 году и приостановленному из-за решения бывшего президента США Дональда Трампа о выходе из него в 2018-м, будет прямо влиять на планы экстерриториальных инвестиций Ирана, но не сможет их отменить.

"В связи с положительными сигналами из Вены, не исключено, что проекты строительства иранских НПЗ в других странах несколько отодвинутся по срокам", – прогнозирует завсектором Ирана Института востоковедения РАН Нина Мамедова. "О проектах создания десятков предприятий в области нефтехимии за рубежом Иран заявлял давно, ведь страна много лет находится под санкциями и ей надо куда-то сбывать свои углеводороды, и кое что из этих проектов даже реализовано, – сказала она "НГ". – Проложить большой трубопровод из Ирана в Пакистан не получилось, но проложены газопроводы в Турцию, Армению, Ирак и Оман. Активность в реализации планов коррелируется с перспективами реализации "ядерной сделки". Если результат по "ядерной сделке" будет положительным и давление санкций снизится, то и планы строительства нефтяной инфраструктуры в других странах могут быть несколько отложены". Мамедова не считает, что Иран активизировался в этом направлении из-за стремления конкурировать с РФ. "Взаимодействие наших стран сейчас на достаточно высоком уровне, не исключаю, что эти проекты согласуются двумя сторонами", – сказала она.

"Когда нефть из подсанкционной страны перерабатывается в другой стране, нефтепродукты из этой второй страны уже, как правило, не будут считаться "токсичными" с точки зрения санкций, да и доказать конкретные объемы переработки "санкционной" нефти будет сложно, если вторая страна не будет торопиться сама раскрывать конфиденциальные данные, – пояснил "НГ" ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович. – При этом необязательно строить новые НПЗ, можно покупать доли в уже работающих производствах и получать в том числе права на принятие управленческих решений". Конкуренция России и Ирана на рынке нефти неизбежна, считает эксперт. "Обе страны экспортируют сходный товар, и им приходится делить дружественный к подсанкционным странам китайский рынок. Но эта конкуренция не означает блокировки кооперации России с Ираном по множеству других проектов, включая и энергетику (США и Австралия, например, тоже конкуренты на рынке СПГ)", – говорит Митрахович.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660105740


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