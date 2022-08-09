Сирийский юг просит Россию об особом статусе. Друзская община расширяет свои требования к Дамаску

07:31 10.08.2022

Сирийский юг просит Россию об особом статусе



Друзская община расширяет свои требования к Дамаску

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

9.08.2022

Возвращенные четыре года назад под контроль Дамаска южные районы Сирии заявляют о правах на особый статус. После очередных столкновений с правительственными силами друзское ополчение провинции Сувейда обратилось к России за посреднической помощью, представив список требований. Среди них – вытеснение из этой части Арабской Республики вооруженных групп, связанных с Ираном, а также снятие запретов на международную гумпомощь. Община Сувейды обращается за поддержкой к Москве не впервые, однако перечень политических условий с каждым разом увеличивается.

Автором требований стали члены наиболее крупного друзского военизированного ополчения. В списке, распространенном локальными оппозиционными изданиями, говорится о необходимости пересмотра в Сувейде правил призыва местной молодежи на военную службу, отказа от политики перемещения гражданских лиц, прекращения произвольных задержаний, а также допуска в южные районы, вернувшиеся под контроль Дамаска в 2018 году, международных гуманитарных организаций. Местное население добивается открытия независимых от официального Дамаска коридоров помощи. Единственный контрольно-пропускной пункт, имеющий мандат ООН до января 2023 года, функционирует на севере страны и граничит с Турцией.



Отдельно ополченцы призывают российскую сторону избавить провинцию от военного присутствия близких к Ирану иррегулярных формирований, которые формально действуют на стороне правительственной армии, однако считаются причиной эрозии в сфере безопасности. По крайней мере такие оценки регулярно представляют Израиль и Иордания. Друзы указывают на то, что готовы считать всех, кто связан с иранским Корпусом стражей исламской революции или ливанской "Хезболлой", своей законной целью. Кроме того, Москву просят повлиять на готовность президентского дворца в Дамаске разрешить местным жителям "практику мирных политических действий", даже если она носит антиправительственный характер.



Очередной запрос на посредническую помощь у этноконфессионального меньшинства возник после того, как Сувейда в конце минувшего месяца стала свидетельницей вооруженных столкновений между друзским ополчением и иррегулярными отрядами, предположительно связанными с сирийским аппаратом безопасности. Роль катализатора в этих трениях сыграли произвольные похищения местных жителей и внесудебные расправы. Подобный очаг напряженности в этой провинции, населенной преимущественно друзами, уже возникал в феврале этого года, когда из-за усиления протестной активности центральному правительству пришлось перебрасывать из Дамаска элитные армейские подразделения и силы безопасности.



Тогда община Сувейды попыталась использовать в качестве средства связи с Москвой главу Высшего совета друзов Израиля Муафаака Тарифа, который посетил столицу в феврале. "Друзы вместе с христианами и езидами стали меньшинством, и они чувствуют себя загнанными в угол, – пояснял тогда Тариф в разговоре с "НГР" (см. "НГ" от 02.03.22). – Пять лет через Россию мы пытаемся вести переговоры с властями Сирии, отправляем туда гуманитарную помощь для наших братьев. Поскольку друзы стараются избегать политики, то наши братья в Сирии не принимали никаких заявлений и решений против властей страны. Поэтому до какого-то времени их никто не трогал. Но к ним стали приезжать много беженцев, которым друзы помогали".



После того как ситуация в экономике ухудшилась, местное население стало оказывать неповиновение, отмечал Тариф. Действительно, с момента примирения с Дамаском южные районы Сирии все чаще становились местом антиправительственных выступлений, основным драйвером которых было стремление улучшить социальные условия. Тем не менее такие провинции, как Дераа и Кунейтра, считающиеся "колыбелью сирийской революции", были более восприимчивы к вопросу политических перемен, нежели Сувейда. Друзскую общину традиционно было принято рассматривать как политически индифферентную. Тем не менее чем дольше местные жители демонстрировали свое недовольство, тем больше в их требованиях звучали политические сигналы.



Как показали последние недели, к ситуации в южных районах приковано внимание не только соседних стран, заботящихся о безопасности собственных границ, но и антиправительственных элементов. Так, автономная администрация северо-востока Сирии, которая управляется курдами и находится под патронажем США, выразила солидарность с друзами и одобрила их готовность дать отпор проправительственным силам. "То, что происходит в Сувейде, является движением оправданного протеста и ответом на катастрофическое ухудшение условий, от которых страдает большинство сирийцев", – говорится в заявлении. В нем выражается поддержка требований друзов и подчеркивается законное право этноконфессиональных меньшинств Сирии на самоуправление.



Такие жесты солидарности со стороны вооруженных критиков Дамаска, успешно удерживающих подконтрольный им регион на северо-востоке, может стимулировать лидеров Сувейды к расширению своих политических требований, которое, в свою очередь, чревато дрейфом в сторону независимости от центральных структур власти. Очевидная готовность соседней Иордании поддержать на сирийской арене любую оппозиционную силу, которая сыграла бы роль страховки против инфильтрации проиранских формирований (см. "НГ" от 26.07.22), дает понять, что на автономную формулу управления в южных районах Арабской Республики легко может появиться не только внутренний спрос.