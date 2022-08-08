Китайские радикалы получили шанс "ощупать" мечту, - Георгий Ярцев

08:13 10.08.2022

8 августа 2022,



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Скандал вокруг визита на Тайвань Нэнси Пелоси усилил позиции воинственно настроенных политиков в Пекине, к которым примкнул Си Цзиньпин.



Пекину предстоит опасная и сложная операция, так что на переправе через Тайваньский пролив "коней не меняют".



Пекин заявил, что учения Народно-освободительной армии Китая в Южно- и Восточно-Китайских морях, в Тихом океане и Филиппинском море принимают бессрочный характер. Фактически это означает, что остров Тайвань в любой момент может быть блокирован. Проблема в том, что, с точки зрения международного права, у тайваньцев нет своих "территориальных вод". Ведь островитяне тоже являются китайцами.



В соответствии с концепцией "Одна страна - две системы", которую предложил еще в 1980-х годах китайский руководитель Дэн Сяопин, Китайская Народная Республика (КНР) на материке и Китайская республика на острове - это одного государство. Только одно якобы социалистическое, а другое - капиталистическое, с иным административным устройством и письменностью. Тайваньцы (как, кстати, и Гонконг) были отделены от материкового Китая, когда там проводилось "упрощение" иероглифики, и значительная часть знаков были изменены или объединены в написании.



Но бывшую британскую колонию Гонконг (китайский Сянган) коммунистический Китай давно поглотил, как, кстати, и португальское Макао. Так что последний регион, который нынешний председатель КНР мог бы "воссоединить" со страной, это остров Тайвань. Фактически - отдельное государство, которым управляют потомки китайских националистов из партии "Гоминьдан", которая правила и на материке до Второй мировой войны, но к 1950 была разгромлена и выдавлена из страны коммунистами. В 1971 году Пекину передали и место в Совете безопасности ООН. Ну а начиная с 1990-х годов, большинство стран мира постепенно согласились с концепцией "одна страна - две системы", что привело к тому, что, с точки зрения ООН, и даже США, все "территориальные воды" Тайваня - это и территориальные воды материкового Китая.



Таким образом, китайцы и правда могут в любой момент ввести блокаду острова по воде, почти прекратив его международную торговлю. Авиасообщение, если оно сохранится, тут вряд ли считается - много ли самолетами вывезешь. Проблемы это может вызвать серьезные. Например, обрушить большинство высокотехнологичных производств, которым нужны современные процессоры и полупроводники, главной мировой фабрикой которых является Тайвань.



Тайванские власти, после того как официальный Пекин объявил свои морские и воздушные учения бессрочными, ответили проведением собственных военных маневров. На острове, кстати, все сильнее позиции тех, кто хочет полностью отказаться от концепции "одной страны" и стать просто еще одним государством в мире. Неудивительно, что тайваньцы стараются показать китайцам, что без боя не сдадутся. И в этом их поддерживают США и Япония.



Правда, парадоксальным образом, как раз из-за приезда на Тайвань спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси этот кризис и разгорелся. Ведь с точки зрения официального Пекина, это посещение иностранным политиком китайской территории без получения на это даже формального согласия. В Китае отдельные "горячие головы" тогда даже предлагали сбить самолет Пелоси.



В итоге, Пекин, похоже, использовал резкий жест американской конгрессвумен стратегически себе на пользу. Понятно, что поездка спикера Конгресса никаких серьезных рисков для китайских властей не создавала - не признавать же Тайвань независимым государством летела туда Нэнси Пелоси. Но этот скандал позволил китайским радикалам, список которых сейчас, похоже, включает и председателя КНР Си Цзиньпина, начать операцию, которая если не приведет к блокаде острова, как опасаются аналитики в области безопасности, то, по крайней мере, провести в режиме реального времени и на местности такие учения.



Например, даже угроза блокады дает китайским военным основу для расширения зоны будущих учений. Можно подобраться к самой береговой линии Тайваня, практически "ощупать" его.



И похоже, что именно так сейчас и хотят сделать китайские власти. Си Цзиньпин намерен осенью в третий раз переизбраться на пост председателя КНР. Тем самым он официально сломает введенную Дэн Сяопином традицию, согласно которой высшие руководители в КНР не задерживаются у власти больше двух сроков. И тут, несмотря на проведенную ранее серию спецопераций по подавлению внутрипартийной оппозиции в китайской компартии, нынешнему главе государства хорошо бы иметь обоснование для своих действий. Иначе говоря, четкий ответ на вопрос, ради чего он решил "задержаться" у власти.



Открыто начатая спецоперация по возвращению Тайваня могла бы стать таким объяснением. Ведь раз товарищ Си это дело начал, то ему и заканчивать. Так что китайцам, желающим сменить руководство страны, придется потерпеть. Операция предстоит опасная и сложная, и на переправе через Тайваньский пролив "коней не меняют".

Георгий Ярцев