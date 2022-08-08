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В Японии утвердили новый состав правительства
08:17 10.08.2022

Ясукадзу Хамада стал новым министром обороны страны.

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси сохранил свой пост в правительстве Фумио Кисиды после проведенных в среду перестановок. Новый список министров зачитал на специальной пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно, который также продолжит исполнять свои обязанности.

"Главой МИД остается Есимаса Хаяси", - сказал он. Свои портфели в правительстве также сохранили министр финансов Сюнъити Судзуки, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Тэцуо Сайто, а также министр по восстановлению экономики Дайсиро Ямагива, который по совместительству занимает недавно созданную должность ответственного за продвижение стартапов и возглавляет штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Как отмечал в беседе с ТАСС профессор Токийского университета и эксперт Токийского фонда Кадзуто Судзуки, внешняя политика Японии не должна измениться после перестановок в кабмине. Агентство Kyodo также отмечало, что решение оставить Хаяси на посту главы МИД связано в первую очередь с нестабильной обстановкой в мире и стремлением сохранить в этих условиях внешнеполитический аппарат.

Министр экономики

Новым министром экономики, торговли и промышленности назначен Ясутоси Нисимура, который в прошлом году был министром по восстановлению экономики и отвечал за меры по борьбе с коронавирусом.

"Министром экономики, торговли и промышленности, ответственным за сотрудничество с Россией в экономической сфере, ответственным за содействие "зеленой трансформации" (декарбонизации - прим. ТАСС) назначен Ясутоси Нисимура", - сказал он.

Оппозиционные партии ранее требовали упразднить должность министра, ответственного за связи с Россией, на фоне ситуации вокруг Украины. Вместе с тем в марте премьер-министр Фумио Кисида заявил, что поскольку Токио не видит сейчас условий для развития экономического сотрудничества с РФ, то занимающий этот пост министр будет следить за соблюдением санкций в отношении России и их влиянием на японский бизнес.

Ясутоси Нисимура родился в октябре 1962 года. В 2019-2021 году он возглавлял министерство по восстановлению экономики. Нисимура представляет в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) фракцию экс-премьера Синдзо Абэ, убитого в июле. Нисимура был внесен в санкционные списки МИД РФ.

Министр обороны

Ясукадзу Хамада стал новым министром обороны Японии.

66-летний Хамада уже занимал пост главы оборонного ведомства в 2008-2009 гг. Он не слишком известен широкой публике, но считается одним из самых подкованных специалистов по вопросам обороны в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). На посту главы оборонного ведомства он сменил Нобуо Киси, приходящегося младшим братом Синдзо Абэ, убитому в прошлом месяце в результате покушения.

Вернулись в правительство ранее занимавшие различные министерские посты Таро Коно, Санаэ Такаити и Кацунобу Като. Коно, который ранее возглавлял, в частности, МИД и министерство обороны, получил портфель министра, ответственного за проведение цифровизации. Такаити, которая являлась одним из ближайших соратников Абэ и известна своей позицией "ястреба", получила должность министра экономической безопасности. Като в свою очередь вернулся на должность главы Минздрава, которую он уже занимал в правительстве Абэ. Примечательно, что Коно и Такаити осенью прошлого года были основными конкурентами Фумио Кисиды на должность нового председателя ЛДП и премьера.

Вместе с перестановками в кабмине Кисида осуществил изменения в руководстве правящей партии. Одним из главных таких изменений стал перевод министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуды на влиятельный пост главы Политического совета партии, который, как считают некоторые наблюдатели, по своей значимости равен трем министерским портфелям. Должность же главы министерства экономики перешла к Ясутоси Нисимуре.

В последние три недели уровень поддержки населения у кабмина во главе с Кисидой упал примерно на 10 п. п. Повлекшие за собой снижение рейтинга проблемы связаны в первую очередь с внутренними вопросами, включая инфляцию и сообщения о связях политиков с противоречивой религиозной организацией "Церковь объединения". В связи с этим каких-либо изменений во внешней политике страны после перетасовки не ожидается.

Источник - ТАСС
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