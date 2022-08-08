Иран думать будет. Евросоюз представил компромиссный вариант "ядерной сделки", - М.Беленькая

08:45 10.08.2022

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В судьбе иранской "ядерной сделки" наступил час икс. Переговорщики покинули Вену после того, как ЕС на основе консультаций с американской и иранской делегациями представил компромиссный вариант документа по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Теперь решение, быть сделке или нет, должны принять политики в столицах, прежде всего в Вашингтоне и Тегеране. И если в США заявили о готовности быстро поставить подписи под европейскими предложениями, то с иранской стороны особых обещаний не звучало. При этом в ЕС подчеркивают, что во время последнего раунда переговоров в Вене было сделано все возможное и других вариантов быть просто не может.



"О том, о чем можно было договориться, договорились, и теперь это находится в финальном тексте. Тем не менее за каждым техническим вопросом и каждым параграфом лежит политическое решение, которое должно быть принято в столицах. Если ответы окажутся положительными, то мы сможем подписать сделку",- написал в понедельник вечером в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по окончании очередного раунда переговоров в Вене, где обсуждалась возможность восстановления СВПД в полном объеме.



В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из СВПД, который был подписан тремя годами ранее пятеркой постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германией и предполагал ограничение иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций с Ирана. Спустя год после того, как Вашингтон восстановил санкционную политику в отношении Тегерана, иранцы также начали отказываться от обязательств в рамках "ядерной сделки". После прихода в Белый дом администрации президента Джо Байдена США решили возобновить диалог с Ираном. По итогам восьми раундов непрямых переговоров в Вене, начатых в апреле прошлого года, стороны почти договорились. Однако ряд принципиальных моментов урегулировать так и не удалось. В итоге переговоры остановились почти на пять месяцев, и делегации вернулись в Вену только в минувший четверг (см. "Ъ" от 5 августа).



Основой для последнего раунда переговоров стали предложения господина Борреля, представленные всем заинтересованным сторонам 21 июля, и комментарии к ним иранцев. В результате многочасовых переговоров, когда посредники курсировали между отелями, где расположились иранская и американская делегации, в текст Жозепа Борреля были внесены коррективы.



По информации издания Politico, делегация ЕС представила решения по четырем техническим вопросам, которые до этого оставались открытыми и мешали сторонам договориться. Среди них детали, касающиеся переустановки отключенных в июне камер, и судьба небольшого количества урана, обогащенного до 60%, который не может быть вывезен из Ирана из-за высокой радиоактивности. Согласно СВПД, весь высокообогащенный уран должен быть вывезен из страны.



Кроме того, как утверждает Politico, Брюсселю нужно было решить один принципиальный вопрос. Тегеран настаивал на закрытии расследования Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о происхождении урана на трех ядерных объектах и только в этом случае был готов говорить о восстановлении СВПД. Дело в том, что в июне совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, где высказывалось недовольство иранской ядерной программой и тем, как Тегеран сотрудничает с агентством. В тексте отмечалось, что пока Иран не предоставит запрашиваемую информацию, МАГАТЭ не может подтвердить правильность и полноту иранских заявлений о том, что их ядерная программа носит сугубо мирный характер. Это разозлило иранцев. В ответ они решили отключить 27 видеокамер, которые осуществляли мониторинг на иранских ядерных объектах и работали в рамках СВПД (см. "Ъ" от 10 июня). В итоге источники Politico сообщили, что Ирану предложили заключить отдельную от СВПД политическую сделку - закрыть расследования МАГАТЭ в обмен на пояснения Тегерана о происхождении урана.



Еще одним серьезным препятствием для возобновления СВПД было требование Ирана исключить Корпус стражей исламской революции из американского списка террористических организаций и, соответственно, вывести его из-под санкций. В Вашингтоне рассматривали такую возможность, но в итоге не стали ничего менять. По словам источника Politico, Тегеран согласился отложить этот вопрос до будущих прямых переговоров с Вашингтоном. Изданию также стало известно, что Иран потребовал от США юридических гарантий, что они снова не выйдут из "ядерной сделки". Администрация Джо Байдена отказалась давать какие-либо обязательства за своих преемников.



В итоге, пишет Politico, участники переговоров в Вене разработали экономические гарантии, которые дадут Ирану возможность получить финансовую прибыль от "ядерной сделки", даже если новая администрация США опять разорвет договоренности.



До сих пор все попытки ЕС найти вариант, при котором европейские страны могли бы в полном объеме работать с Ираном, несмотря на американские санкции, так и не увенчались успехом. По итогам венских консультаций в ЕС считают, что есть реальный шанс на заключение соглашения.



США готовы "быстро заключить сделку" на основе предложений, выдвинутых Евросоюзом, заявил в понедельник журналистам на условиях анонимности представитель Госдепартамента. При этом он призвал дождаться реакции иранцев. "Давайте посмотрим, соответствуют ли их действия словам",- сказал дипломат. Со своей стороны, в МИД Ирана заявили, что сделанные ЕС предложения все еще "требуют всестороннего рассмотрения" и Тегеран планирует довести до Брюсселя и других участников переговоров свои "дополнительные замечания".



Как переговорщики надеялись реанимировать иранскую ядерную сделку

"Есть основания для оптимизма. Завершение сделки, как представляется,- это вопрос не недель, а дней. Мы действительно в шаге от договоренности, но с учетом трудностей, которые постоянно возникают в ходе переговоров, гарантировать полностью успех нельзя и точные даты назвать невозможно",- сказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов "РИА Новости" по окончании переговорного раунда. Ранее он сообщил журналистам, что ЕС подготовил текст о восстановлении СВПД на основе консультаций со всеми участниками "ядерной сделки", включая Россию, тем самым развеяв появившиеся слухи, что Москва не заинтересована в успехе венских переговоров.



По словам работающего в Вене корреспондента персидской службы BBC Бехранга Таждина, российский дипломат, беседуя с журналистами, отметил, что три-четыре вопроса все еще остаются нерешенными и они по-прежнему чувствительны как для Ирана, так и для США, и "пока все не будет согласовано, ничего не согласовано".



Кроме того, в своем Twitter господин Таждин отметил: "Важным моментом в словах посла Ульянова было то, что, если Иран захочет снова внести изменения в соглашение о возрождении СВПД и вести переговоры по этому поводу, Россия поддержит решение Ирана". Михаил Ульянов без комментариев ретвитнул этот вывод. Кроме того, в то время как некоторые западные СМИ дали понять, что предложения ЕС - окончательные, постпред РФ в своем Twitter выразил мнение, что слова Жозепа Борреля не звучат как ультиматум. То есть это оптимальный вариант, но, может быть, не финальный.



Марианна Беленькая

Газета "Коммерсантъ" №144 от 10.08.2022, стр. 6