 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.08.2022
11:36  Мирзиеев уволил хокима и прокурора Чиланзарского района Ташкента из-за скандала с реконструкцией улицы Чиланзарская
11:11  Убийцу узбекской блогерши Асаль Ходжаевой приговорили к 16,5 годам тюрьмы
10:20  Закипает бунтом третья по численности исламская страна мира - Бангладеш
09:59  В Киргизии решили публично судить 5 главных героев "Революции" и Временного правительства 2010 года
08:45  Иран думать будет. Евросоюз представил компромиссный вариант "ядерной сделки", - М.Беленькая
08:17  В Японии утвердили новый состав правительства
08:13  Китайские радикалы получили шанс "ощупать" мечту, - Георгий Ярцев

07:37  "Президент Света" (Тихановская) сформировала в Вильнюсе "Белорусское правительство в изгнании"
07:35  Русская идея станет официальной идеологией России, - Александр Ростовцев
07:31  Сирийский юг просит Россию об особом статусе. Друзская община расширяет свои требования к Дамаску
07:29  Иран посоветовал России лучшее лекарство от санкций, - Анатолий Комраков
01:11  Обыск у Трампа спровоцировал новый виток политического кризиса в США, - А.Яшлавский
01:10  Казахстан на атомном рубеже. Оно ему надо? - М.Дулкаиров, П.Своик
01:08  Новый генипавирус грозит миру из Китая: заразу принесли грызуны
01:06  Украина заблокировала транзит российской нефти – самое интересное только начинается
00:45  Московская биржа: юань вступил в острую конкурентную борьбу с долларом США и евро
00:41  Дуализм. Верующий интернационал против мира без Бога, - Иван Охлобыстин
Вторник, 09.08.2022
23:44  Директора школы № 61 Юрия Низовского задержал КырГКНБ. За саботаж идиотских указов президента Жапарова
15:56  А была ли Россия колониальной империей? - Сергей Лесков
15:54  Белоруссия прорубает "окно" на Восток, а ШОС - "форточку" на Запад
15:51  Заявившая о домогательствах военнослужащая Айганым Ельчибаева выступила перед КазСМИ на видео
14:27  Журналист Аян Атыгаев разоблачен как инстранный агент, готовивший покушение на К.Токаева
14:23  Саммит Чижиков-Кадыркулов. Кыргызстан хочет торговать с Украиной
13:12  Россия по-прежнему собирает вокруг себя культурный мир в границах СССР
13:02  В Бразилии полицейский застрелил 8-кратного чемпиона мира по джиу-джитсу Леандро Ло
12:51  Русский с китайцем снова братья навек? А с казахом? - Сергей Станкевич
12:26  IV Всемирные игры кочевников. "Козлодранцев" разделили на две дисциплины
10:20  КырКадры. Мэром "северной" Чолпон-Аты назначен одиозный ошмяк-полукрим Жапарбек Ормонов
09:57  ТаджСуд дал пожизненное Гуломали Аембекову - сыну арестованного неформального лидера региона Толиба Аембекова
09:50  Отдаление от медведя и приближение к дракону, или Усиливается ли Китай в ЦАзии? - Рафаэлло Пантуччи
09:35  От археомодерна к империи. Лишь консервативно-революционный сценарий обеспечит нашу победу в СВО, - А.Дугин
09:30  Госдума готовит упрощенное получение гражданства РФ для "неграждан" из Прибалтики
08:58  Америка меняет права человека и ракеты на нефть, - Джемаль Бустани
08:52  Солдаты Ким Чен Ына в СВО на Украине? Почему бы нет, - В.Бурт
08:46  Как Amnesty International выступила… "рупором пропаганды путинского режима"
08:44  Возможности новые, проблемы старые: какие изменения ждут логистику с Китаем в ЦА? - Е.Косенко
08:41  Осенние ожидания казахстанцев. Хорошо бы всех акимов в..., - Данияр Ашимбаев
08:38  Студентам в Казахстане повысят стипендии
07:02  New York Post: ФБР привлекло к обыску дома Трампа не менее 100 сотрудников
06:58  Два фронта новой холодной войны. "Украинские угрозы для Пекина", - Юрий Тавровский
06:55  На глобальное "управление хаосом" у США все меньше сил и средств, - Олег Щукин
06:45  Половину всех трудовых мигрантов, работающих в России, составляют узбекистанцы
06:42  Умер американский историк лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Маккалоу
00:48  Advance: Саудовская Аравия унизила Байдена решением по добыче нефти
00:46  Британцы обсуждают надвигающуюся рецессию и готовятся голодать и мерзнуть, - Джейн Спай
00:45  Ловушка Фукидида: Вашингтон и Пекин движутся к неизбежному столкновению, - Матеуш Пискорский
00:40  Минобороны Казахстана размотал на IT-браслеты от суицида и прочий вздор почти $1 млрд!
Понедельник, 08.08.2022
21:34  В Хельсинки снесли монумент "Мир во всем мире", подаренный СССР
21:21  В Казахстане ликвидирован Нацхолдинг "Зерде" - первый из бессмысленно созданных
20:43  США обложили Зеленского компроматом: когда и на кого будут менять
20:40  Россия вывела свои объекты из-под инспекций США в рамках ДСНВ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
В Киргизии решили публично судить 5 главных героев "Революции" и Временного правительства 2010 года
09:59 10.08.2022

Пятерым бывшим членам Временного правительства предъявили обвинения по делу об июньских событиях 2010 года, сообщил 10 августа редакции "Сводка АКИpress" один из фигурантов дела Бектур Асанов.

Следствие завершилось и материалы дела переданы в Первомайский районный суд. Предварительные слушания назначены на 15 августа.

По его словам, помимо него на скамье подсудимых предстанут Алмазбек Атамбаев, Исмаил Исаков, Бактыбек Алымбеков и Кенешбек Дуйшебаев.

Асанов отметил, что во время следствия ему предлагали написать ходатайство о прекращении дела, потому что срок давности истек. Он отказался писать, так как будет доказывать свою невиновность в суде.

- Алмазбек Атамбаев был первым заместителем председателя Временного правительства,

- Исмаил Исаков исполнял обязанности министра обороны,

- Бакытбек Алымбеков исполнял обязанности министра внутренних дел,

- Бектур Асанов занимал пост губернатора Жалал-Абадской области,

- Кенешбек Дуйшебаев возглавлял ГКНБ.
Подробнее: svodka.akipress.org/news:1797831?f=cp

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - svodka.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660114740


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов дал поручения по реализации проекта "G4 City" в Алматинской области
- Увеличить охват детей в сельской местности дополнительным образованием поручил Алихан Смаилов
- Люди должны видеть, что поднимаемые ими проблемы решаются - Алихан Смаилов о новом формате встреч с населением
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2022 года №540
- Осенние ожидания
- Кадровые перестановки
- Возможности новые, проблемы старые
- В Алматинской и Жетысуской областях проходят учения Сил специальных операций Казахстана и Беларуси
- Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  