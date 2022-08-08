|В Киргизии решили публично судить 5 главных героев "Революции" и Временного правительства 2010 года
09:59 10.08.2022
Пятерым бывшим членам Временного правительства предъявили обвинения по делу об июньских событиях 2010 года, сообщил 10 августа редакции "Сводка АКИpress" один из фигурантов дела Бектур Асанов.
Следствие завершилось и материалы дела переданы в Первомайский районный суд. Предварительные слушания назначены на 15 августа.
По его словам, помимо него на скамье подсудимых предстанут Алмазбек Атамбаев, Исмаил Исаков, Бактыбек Алымбеков и Кенешбек Дуйшебаев.
Асанов отметил, что во время следствия ему предлагали написать ходатайство о прекращении дела, потому что срок давности истек. Он отказался писать, так как будет доказывать свою невиновность в суде.
- Алмазбек Атамбаев был первым заместителем председателя Временного правительства,
- Исмаил Исаков исполнял обязанности министра обороны,
- Бакытбек Алымбеков исполнял обязанности министра внутренних дел,
- Бектур Асанов занимал пост губернатора Жалал-Абадской области,
- Кенешбек Дуйшебаев возглавлял ГКНБ.
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