 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Закипает бунтом третья по численности исламская страна мира - Бангладеш
10:20 10.08.2022

Теперь и в Бангладеш
После Шри-Ланки жертвой топливного кризиса становится 170-миллионная "Страна бенгальцев"

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Третья по численности населения мусульманская страна мира, Бангладеш, охвачена массовыми антиправительственными выступлениями, вызванными самым масштабным с момента обретения страной независимости повышением цен на топливо. Энергетический кризис стал самым серьезным вызовом правительству премьер-министра Шейх Хасины, c перерывами правящей страной уже четверть века. Правительство называет повышение цен неизбежным в связи с потрясениями на мировом рынке, вызванными войной санкций с Россией, а также давлением со стороны МВФ, требующего отказаться от субсидий на топливо. События в 170-миллионной "Стране бенгальцев" развиваются по сценарию соседней Шри-Ланки. Главная интрига состоит в том, удастся ли Шейх Хасине, пережившей около 30 покушений и попытку военного переворота, удержать ситуацию под контролем.

Непрекращающиеся многотысячные протесты, потрясающие Бангладеш с конца прошлой недели, когда правительство объявило о повышении цен на бензин и дизельное топливо на 52% (это самый резкий скачок с момента обретения страной независимости в 1971 году), превратили улицы Дакки и других крупных городов в арену ожесточенных столкновений. Видеокадры огромных толп, окружающих автозаправки, поджигающих покрышки, ящики и другие подручные средства и забрасывающих камнями спецназовцев, которые разгоняют митингующих с помощью слезоточивого газа и водометов, доказывают: на карте Южной Азии появилась еще одна зона нестабильности.

Вслед за Шри-Ланкой, где энергетический кризис вызвал массовые протесты и привел к бегству из страны президента Готабаи Раджапаксы, волна беспорядков, поджогов, актов вандализма и антиправительственных выступлений накрыла третье по численности населения мусульманское государство мира, в котором проживает 170 млн человек.

Отметившая в прошлом году 50-летие независимости Народная Республика Бангладеш, граничащая с Индией и Мьянмой, возникла в 1971 году в результате раскола Пакистана, после девятимесячной войны за независимость "Страны бенгальцев". Это самое густонаселенное и восьмое по численности населения государство мира, которое за последние годы сумело совершить головокружительный скачок в своем развитии, превратившись из бедной и неблагополучной страны в одну из наиболее быстро развивающихся экономик мира.

Сильнейшим ударом по экономике Бангладеш, в которой преобладают энергоемкие отрасли (производство стали, цемента, пластмасс, а также текстильная и кожевенная промышленность), стали потрясения на мировых энергетических рынках, вызванные войной санкций с Россией.

Не имеющая достаточных разведданных запасов углеводородов и зависящая от импорта нефти и СПГ, Народная Республика Бангладеш оказалась в числе наиболее уязвимых азиатских стран.

В связи с этим премьер-министр Шейх Хасина в прошлом месяце сделала непривычно жесткое для страны развивающегося мира заявление с критикой политики Запада, в первую очередь главного стратегического партнера Бангладеш - США. "Ваши санкции направлены на то, чтобы оказать давление на Россию. Но в какой степени они чувствуют это давление? Все страны независимо от их статуса - развитые, развивающиеся и с низким уровнем дохода - страдают",- заявила госпожа Хасина, добавив, что ее страна крайне нуждается в топливе и удобрениях.

С самого начала войны санкций правительство в Дакке заявляло о своей заинтересованности в закупках российской нефти, глядя на пример своего соседа и экономического партнера - Индии, покупающей российскую нефть со значительной скидкой.

Эту заинтересованность подтвердил во вторник в интервью "РИА Новости" посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан. "Мы пытаемся договориться об импорте российской нефти. Я знаю, что это попадает под санкции США. Но мы открыты для переговоров с Россией",- подчеркнул посол Ахсан.

Как и почему рухнула политическая вертикаль на Шри-Ланке
Как заявил "Ъ" информированный источник в Дели, "текстильная промышленность Бангладеш в случае введения Вашингтоном вторичных санкций получила бы сильнейший удар, учитывая, что американский рынок остается ведущим для производимой в стране готовой одежды. Однако российская нефть для Бангладеш может вначале поставляться в Индию, перерабатываться и уже затем поступать в страну в виде продуктов нефтепереработки".

В свою очередь, посол Бангладеш Камрул Ахсан напомнил "РИА Новости", что Москва уже оказывает стране содействие в строительстве АЭС в Руппуре (стоимость проекта оценивается в $14 млрд). Первый энергоблок станции, спроектированной по российскому проекту, должен быть введен в эксплуатацию в 2023 году, а второй - на следующий год. Кроме того, у "Газпрома" есть контракт на разведку в стране месторождений газа.

Однако весь драматизм ситуации в Бангладеш состоит в том, что стране нужна срочная помощь.

Принимавшиеся на протяжении последних месяцев антикризисные меры (включая отключения электроэнергии, особенно болезненно сказывающиеся в условиях аномальной летней жары), остановка работы дизельных электростанций, сокращение импорта и беспрецедентное повышение цен на бензин и дизельное топливо уже раскачали ситуацию. Помимо топлива резко выросли цены на продовольствие, предметы первой необходимости и общественный транспорт.

При этом правительство премьера Шейх Хасины дает понять, что оно не может отыграть ситуацию назад. Отказ от государственных субсидий на топливо - одно из ключевых условий МВФ, в настоящее время ведущего переговоры о предоставлении Дакке критически важного для нее кредита в размере $4,5 млрд и требующего от властей страны проведения жесткой фискальной политики, в то время как митингующие добиваются обратного - сохранения субсидий на топливо и снижения цен. Между тем валютные резервы Бангладеш в конце июля составили $39,4 млрд по сравнению с $45,7 млрд летом прошлого года.

Как Индия относится к санкциям против России
"На протяжении последних лет радикальные элементы в Бангладеш, где традиционно сильны исламистские антиправительственные группировки, пытались не раз бросить вызов правительству, возглавляемому Шейх Хасиной - дочерью первого президента страны Муджибура Рахмана,- напомнил "Ъ" индийский эксперт, главный редактор аналитического портала India Narrative Атул Аниджа.- Кроме того, самостоятельной силой, имеющей свои политические амбиции, выступали военные. Подтверждением этого стало убийство основателя Бангладеш и отца Шейх Хасины Муджибура Рахмана в ходе военного переворота в августе 1975 года. Сегодня джинн протестов в очередной раз вырвался из бутылки, бросив новый вызов Шейх Хасине, с перерывами правящей страной со второй половины 1990-х годов".

За время своей долгой политической карьеры, которая началась еще в 1960-е годы, когда "Страна бенгальцев" была еще частью Пакистана, Шейх Хасина пережила около 30 покушений на свою жизнь и попытку военного переворота в январе 2012 года -она была предпринята группой нелояльных властям офицеров, поддерживаемых исламскими экстремистами. Ядро заговорщиков составляли полтора десятка высших армейских чинов, придерживавшихся радикальных религиозных взглядов, однако высшее военное руководство в решающий момент сохранило лояльность премьер-министру. Арестованные заговорщики позднее предстали перед военным трибуналом.

"Хотя кризис в Бангладеш во многом напоминает события в Шри-Ланке, имея схожую природу, многоопытная Шейх Хасина предпримет все усилия, чтобы удержаться на плаву. В этом ей в первую очередь поможет Индия, не заинтересованная в возникновении перманентного очага нестабильности у ее границ,- отметил Атул Аниджа.- Впрочем, учитывая динамику ситуации, нельзя исключать самых радикальных сценариев".

Сергей Строкань

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660116000


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