Убийцу узбекской блогерши Асаль Ходжаевой приговорили к 16,5 годам тюрьмы

11:11 10.08.2022

Шайхантахурский районный суд по уголовным делам Ташкента 9 августа вынес приговор по уголовному делу об убийстве блогера Асаль Ходжаевой, известной под псевдонимом Asalhoney.



Как сообщила пресс-служба судов столицы, судья Толибжон Обидов признал уроженца Хорезмской области Каримбергана Шоназарова (1997 года рождения) виновным по пункту "и" части 2 статьи 97 ("Умышленное убийство из корыстных побуждений") и пунктам "в" и "г" части 3 статьи 164 ("Разбой с противоправным проникновением в жилище и с причинением тяжкого телесного повреждения") Уголовного кодекса Узбекистана. Подсудимый приговорен к 16,5 годам тюрьмы.



Суд также постановил вернуть 10,2 млн сумов в банке "Ипак йули" законному представителю погибшей и взыскать в его пользу 20,85 млн сумов ущерба.



Асаль Ходжаева была найдена мертвой в своей квартире в Яшнабадском районе столицы 18 марта этого года.