Мирзиеев уволил хокима и прокурора Чиланзарского района Ташкента из-за скандала с реконструкцией улицы Чиланзарская

11:36 10.08.2022

Шавкат Мирзиеев уволил хокима и прокурора Чиланзарского района из-за скандала с реконструкцией улицы Чиланзарская, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



"Сегодня на селекторном совещании под председательством руководителя администрации президента Сардора Умурзакова был подвергнут резкой критике произошедший недавно в Ташкенте и вызвавший сильное недовольство населения случай причинения вреда деревьям", – отметил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.



По поручению президента освобождены от должности хоким Чиланзарского района Ташкента Ш.Мавлонов и прокурор района И.Бозоров.



Также за безответственное отношение к обязанностям объявлен выговор хокиму столицы Джахонгиру Артыкходжаеву и прокурору города Улугбеку Косимову.



Напомним, что на прошедших выходных разразился скандал с повреждением деревьев на улице Чиланзарской в ходе ее реконструкции. Хокимият Ташкента сообщил, что повреждено всего 7 деревьев. При этом специалисты Госкомэкологии заявили о 101 поврежденном дереве.