Мирзиеев уволил хокима и прокурора Чиланзарского района Ташкента из-за скандала с реконструкцией улицы Чиланзарская

|23:44 Директора школы № 61 Юрия Низовского задержал КырГКНБ. За саботаж идиотских указов президента Жапарова
15:56 А была ли Россия колониальной империей? - Сергей Лесков
15:54 Белоруссия прорубает "окно" на Восток, а ШОС - "форточку" на Запад
15:51 Заявившая о домогательствах военнослужащая Айганым Ельчибаева выступила перед КазСМИ на видео
14:27 Журналист Аян Атыгаев разоблачен как инстранный агент, готовивший покушение на К.Токаева
14:23 Саммит Чижиков-Кадыркулов. Кыргызстан хочет торговать с Украиной
13:12 Россия по-прежнему собирает вокруг себя культурный мир в границах СССР
13:02 В Бразилии полицейский застрелил 8-кратного чемпиона мира по джиу-джитсу Леандро Ло
12:51 Русский с китайцем снова братья навек? А с казахом? - Сергей Станкевич
12:26 IV Всемирные игры кочевников. "Козлодранцев" разделили на две дисциплины
10:20 КырКадры. Мэром "северной" Чолпон-Аты назначен одиозный ошмяк-полукрим Жапарбек Ормонов
09:57 ТаджСуд дал пожизненное Гуломали Аембекову - сыну арестованного неформального лидера региона Толиба Аембекова
09:50 Отдаление от медведя и приближение к дракону, или Усиливается ли Китай в ЦАзии? - Рафаэлло Пантуччи
09:35 От археомодерна к империи. Лишь консервативно-революционный сценарий обеспечит нашу победу в СВО, - А.Дугин
09:30 Госдума готовит упрощенное получение гражданства РФ для "неграждан" из Прибалтики
08:58 Америка меняет права человека и ракеты на нефть, - Джемаль Бустани
08:52 Солдаты Ким Чен Ына в СВО на Украине? Почему бы нет, - В.Бурт
08:46 Как Amnesty International выступила… "рупором пропаганды путинского режима"
08:44 Возможности новые, проблемы старые: какие изменения ждут логистику с Китаем в ЦА? - Е.Косенко
08:41 Осенние ожидания казахстанцев. Хорошо бы всех акимов в..., - Данияр Ашимбаев
08:38 Студентам в Казахстане повысят стипендии
07:02 New York Post: ФБР привлекло к обыску дома Трампа не менее 100 сотрудников
06:58 Два фронта новой холодной войны. "Украинские угрозы для Пекина", - Юрий Тавровский
06:55 На глобальное "управление хаосом" у США все меньше сил и средств, - Олег Щукин
06:45 Половину всех трудовых мигрантов, работающих в России, составляют узбекистанцы
06:42 Умер американский историк лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Маккалоу
00:48 Advance: Саудовская Аравия унизила Байдена решением по добыче нефти
00:46 Британцы обсуждают надвигающуюся рецессию и готовятся голодать и мерзнуть, - Джейн Спай
00:45 Ловушка Фукидида: Вашингтон и Пекин движутся к неизбежному столкновению, - Матеуш Пискорский
00:40 Минобороны Казахстана размотал на IT-браслеты от суицида и прочий вздор почти $1 млрд!
|Мирзиеев уволил хокима и прокурора Чиланзарского района Ташкента из-за скандала с реконструкцией улицы Чиланзарская
11:36 10.08.2022
Шавкат Мирзиеев уволил хокима и прокурора Чиланзарского района из-за скандала с реконструкцией улицы Чиланзарская, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
"Сегодня на селекторном совещании под председательством руководителя администрации президента Сардора Умурзакова был подвергнут резкой критике произошедший недавно в Ташкенте и вызвавший сильное недовольство населения случай причинения вреда деревьям", – отметил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
По поручению президента освобождены от должности хоким Чиланзарского района Ташкента Ш.Мавлонов и прокурор района И.Бозоров.
Также за безответственное отношение к обязанностям объявлен выговор хокиму столицы Джахонгиру Артыкходжаеву и прокурору города Улугбеку Косимову.
Напомним, что на прошедших выходных разразился скандал с повреждением деревьев на улице Чиланзарской в ходе ее реконструкции. Хокимият Ташкента сообщил, что повреждено всего 7 деревьев. При этом специалисты Госкомэкологии заявили о 101 поврежденном дереве.