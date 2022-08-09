 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 09.08.2022
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Бахтиер Исламов - новый глава Верховного суда Узбекистана
11:50 10.08.2022

Глава Верховного суда Козимджан Камилов покинул пост
Козимджан Камилов, только в июне переизбранный председателем Верховного суда на 5-летний срок, покинул свой пост. На его место рассматривается кандидатура советника президента Бахтиера Исламова.

Председатель Верховного суда Узбекистана Козимджан Фазилович Камилов покинул свой пост, подтвердили "Газете.uz" два независимых друг от друга источника.

Ожидается, что на его место рассматривается кандидатура советника президента Бахтиера Исламова, которую должен утвердить Сенат.

Козимджан Камилов (1957 года рождения), возглавлявший высший орган судебной власти с 2017 года, только в июне был переизбран Сенатом на пост главы Верховного суда на очередной пятилетний срок.

Бахтиер Джахангирович Исламов работает советником президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов с ноября 2021 года. До этого он занимал должность первого заместителя советника президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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