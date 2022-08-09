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Как вылечить Кыргызстан от долларовой лихорадки? - 24.kg
13:29 10.08.2022

10 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Нуркыз САБЫРОВА
Как вылечить Кыргызстан от долларовой лихорадки. Мнение экспертов

Национальный банк признал наличие черного рынка валюты в Кыргызстане, а вместе с тем и неэффективность контроля потока наличных денег. Это говорит о том, что регулятору вместе с кабмином необходимо принять действенные меры, чтобы не усугубить ситуацию.

В вопросе выхода из положения мнения экспертов разделились. Одни считают, что скоро все наладится. Другие видят корень проблемы в самом фундаменте валютного рынка Кыргызстана, где изначально выпустили из-под контроля финансовый сектор.

Из двух зол
Сегодня наличные доллары поступают в страну через коммерческие банки. Они налаживают поставки из разных стран по альтернативным каналам. Из-за сложности логистики валютных поступлений банки берут комиссию с клиентов за обналичивание. За счет комиссии покрывают расходы на поставку.

По данным Нацбанка, ранее поступление наличных долларов и евро в Кыргызстан осуществляли преимущественно из России по минимальной комиссии.

"Учитывая введенные санкции в отношении России и полную остановку поставок наличных долларов и евро, отечественные коммерческие банки вынуждены искать альтернативные пути ввоза валюты из других стран", - заявил заместитель председателя НБ КР Нурбек Жениш.

По словам экономиста Илимбека Абдиева, лихорадка валютного рынка в Кыргызстане является временным явлением. Она пройдет, когда стабилизируется ситуация в России, потому что основной отток валюты из Кыргызстана идет на ее рынок.

Когда наладится ситуация в России, предугадать невозможно. В стране с марта действуют различные валютные ограничения. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила это тем, что наличную валюту в Россию нельзя ввозить из-за санкций США и Евросоюза.

"У нас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением валюты в нашу страну изменится", - говорила она в конце июля.

До отмены эмбарго на ввоз в Россию наличных долларов и евро вряд ли стоит ожидать отмены запрета на продажу их простым гражданам. За счет этого вымывание наличных денег из Кыргызстана в Россию будет проходить активно.

"Тут такая дилемма: если мы закроем границы, то вместе с оттоком валюты остановится и ее приток. В таком случае основная нагрузка ляжет на валютную корзину резервов Нацбанка, что не очень хорошо", - прокомментировал Илимбек Абдиев.

Он пояснил, что в решении проблемы с дефицитом наличных долларов лучше держать границы открытыми и позволить банкам зарабатывать, чем вводить тотальный контроль на денежные потоки и истощать золотовалютные резервы Нацбанка.

Кто на этом наживается
Дефицит наличных долларов в Кыргызстане создал условия для стремительного роста прибыли коммерческих банков и обменных бюро. Если доходы первых можно посчитать по официальным данным регулятора, то обороты вторых даже трудно представить.

Согласно отчету о прибыли коммерческих банков на сайте Нацбанка, только за шесть месяцев этого года их чистая прибыль выросла на 397,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Активный рост наблюдается с марта, когда увеличение прибыли составило 203 процента. В апреле - 292,3 процента, мае - 347 процентов, в июне - 397 процентов.

При этом доходы от кредитов у банков выросли на 19,7 процента, а операционные доходы увеличились на 372 процента, или в 4,72 раза. Важно отметить, что основная доля операционных доходов приходится на валютные операции. Учитывая эти показатели, можно предположить, что доходы обменных пунктов также возросли в разы, потому что они выступают основными поставщиками наличной валюты населению, скупая ее у коммерческих банков и продавая без ограничений.

В конце июля для предотвращения сговора между банками и обменными бюро регулятор ввел ограничение для банков на продажу валюты обменникам в пределах суммы оборотных средств бюро. Но это, сообщил заместитель председателя НБ КР Нурбек Жениш, не сократило объемы оборотов обменных бюро, оставив их на прежнем уровне.

"Информация по объемам купли-продажи долларов и другой иностранной валюты, совершаемой через обменки и коммерческие банки, у нас есть. Они каждый день предоставляют данные. Из-за введения ограничений на операции между банками и обменниками их взаимодействие сократилось, но объемы оборотов бюро остались на прежнем уровне", - сказал Нурбек Жениш на пресс-конференции.

Исходя из этого, можно предположить, что обменные бюро продолжают компенсировать дефицит наличных долларов, скупая их на подпольных рынках и продавая по более высокому курсу.

Ошибка была вначале
Экономист Кайрат Итибаев считает, что валютный рынок Кыргызстана изначально находится в уязвимом положении из-за работы обменок.

"Банковский сектор подотчетен и регулируется Нацбанком, поэтому такая маленькая операция, как обмен валюты, должна совершаться исключительно в банках", - считает эксперт.

По его мнению, прививкой от повторной валютной лихорадки в Кыргызстане может стать закрытие обменок, потому что они предоставляют услуги всем без исключения. Из-за этого вымывание наличных денег из страны идет без каких-либо сложностей.

Нацбанк поднимал вопрос о закрытии или ужесточении выдачи лицензии обменным бюро. Но наше общество не восприняло это положительно.

Кайрат Итибаев
Напомним, регулятор выдвигал инициативу об исключении обменных пунктов из списка лицензируемых и регулируемых субъектов в декабре 2014 года. Одной из причин стал рост инфляции на 3 процента, что обусловил повышенный обменный курс иностранной валюты из-за ажиотажного спроса.

Спасение в безнале
Выправить ситуацию с дефицитом наличных долларов, по мнению Кайрата Итибаева, поможет полный переход валютных расчетов в безналичную форму.

"Купля-продажа товаров и услуг в стране должна происходить в национальной валюте. Если вам отправили деньги в долларах, не обязательно снимать их в валюте и платить комиссию банкам. Можно ее конвертировать в сомы и обналичить без процентов", - считает экономист.

Эксперт отмечает необходимость перехода на сомы в расчетах внутри страны.

"Это даст основания для предотвращения инфляции", - объясняет Кайрат Итибаев.

Вместе с тем экономист считает, что актуальным решением проблемы будет введение запрета на вывоз наличной валюты.

"Мы запаздываем в этом. На фоне глобального топливного и продовольственного кризиса Нацбанку надо принимать экстраординарные решения по защите валютного рынка. Нужно ставить жесткие ограничения на вывоз наличных денег до $5 тысяч. Безналичные можно вывозить без проблем. Но наличные должны быть под запретом, или облагаться большими комиссиями вплоть до 30 процентов от вывозимой суммы", - считает Кайрат Итибаев.

Для недопущения повторных случаев валютного дефицита, по мнению экономиста, нужно увеличивать объемы экспорта, что в будущем обеспечит стабильный приток валюты в республику.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660127340


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