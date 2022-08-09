 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.08.2022
14:05  American Conservative: Наткнется ли Байден на новую мировую войну?
14:04  Ядерное разоружение: кризис на французских АЭС ударил по всей Европе
14:01  Латвия переходит на дрова. Газ не по карману, - Delfi.lv
14:00  ЕС выполнил свою угрозу и полностью отказался от российского угля. Кто пострадает больше?
13:57  Узбекистан впервые в истории победил на шахматной олимпиаде
13:54  Индия растет... Сверхдержавам придется потесниться, - Виталий Гранкин
13:51  Трудовые мигранты поехали в Россию на рекорд

13:50  Разместят ли Финляндия и Швеция ядерное оружие НАТО
13:29  Как вылечить Кыргызстан от долларовой лихорадки? - 24.kg
11:50  Бахтиер Исламов - новый глава Верховного суда Узбекистана
11:36  Мирзиеев уволил хокима и прокурора Чиланзарского района Ташкента из-за скандала с реконструкцией улицы Чиланзарская
11:11  Убийцу узбекской блогерши Асаль Ходжаевой приговорили к 16,5 годам тюрьмы
10:20  Закипает бунтом третья по численности исламская страна мира - Бангладеш
09:59  В Киргизии решили публично судить 5 главных героев "Революции" и Временного правительства 2010 года
08:45  Иран думать будет. Евросоюз представил компромиссный вариант "ядерной сделки", - М.Беленькая
08:17  В Японии утвердили новый состав правительства
08:13  Китайские радикалы получили шанс "ощупать" мечту, - Георгий Ярцев
07:37  "Президент Света" (Тихановская) сформировала в Вильнюсе "Белорусское правительство в изгнании"
07:35  Русская идея станет официальной идеологией России, - Александр Ростовцев
07:31  Сирийский юг просит Россию об особом статусе. Друзская община расширяет свои требования к Дамаску
07:29  Иран посоветовал России лучшее лекарство от санкций, - Анатолий Комраков
01:11  Обыск у Трампа спровоцировал новый виток политического кризиса в США, - А.Яшлавский
01:10  Казахстан на атомном рубеже. Оно ему надо? - М.Дулкаиров, П.Своик
01:08  Новый генипавирус грозит миру из Китая: заразу принесли грызуны
01:06  Украина заблокировала транзит российской нефти – самое интересное только начинается
00:45  Московская биржа: юань вступил в острую конкурентную борьбу с долларом США и евро
00:41  Дуализм. Верующий интернационал против мира без Бога, - Иван Охлобыстин
Вторник, 09.08.2022
23:44  Директора школы № 61 Юрия Низовского задержал КырГКНБ. За саботаж идиотских указов президента Жапарова
15:56  А была ли Россия колониальной империей? - Сергей Лесков
15:54  Белоруссия прорубает "окно" на Восток, а ШОС - "форточку" на Запад
15:51  Заявившая о домогательствах военнослужащая Айганым Ельчибаева выступила перед КазСМИ на видео
14:27  Журналист Аян Атыгаев разоблачен как инстранный агент, готовивший покушение на К.Токаева
14:23  Саммит Чижиков-Кадыркулов. Кыргызстан хочет торговать с Украиной
13:12  Россия по-прежнему собирает вокруг себя культурный мир в границах СССР
13:02  В Бразилии полицейский застрелил 8-кратного чемпиона мира по джиу-джитсу Леандро Ло
12:51  Русский с китайцем снова братья навек? А с казахом? - Сергей Станкевич
12:26  IV Всемирные игры кочевников. "Козлодранцев" разделили на две дисциплины
10:20  КырКадры. Мэром "северной" Чолпон-Аты назначен одиозный ошмяк-полукрим Жапарбек Ормонов
09:57  ТаджСуд дал пожизненное Гуломали Аембекову - сыну арестованного неформального лидера региона Толиба Аембекова
09:50  Отдаление от медведя и приближение к дракону, или Усиливается ли Китай в ЦАзии? - Рафаэлло Пантуччи
09:35  От археомодерна к империи. Лишь консервативно-революционный сценарий обеспечит нашу победу в СВО, - А.Дугин
09:30  Госдума готовит упрощенное получение гражданства РФ для "неграждан" из Прибалтики
08:58  Америка меняет права человека и ракеты на нефть, - Джемаль Бустани
08:52  Солдаты Ким Чен Ына в СВО на Украине? Почему бы нет, - В.Бурт
08:46  Как Amnesty International выступила… "рупором пропаганды путинского режима"
08:44  Возможности новые, проблемы старые: какие изменения ждут логистику с Китаем в ЦА? - Е.Косенко
08:41  Осенние ожидания казахстанцев. Хорошо бы всех акимов в..., - Данияр Ашимбаев
08:38  Студентам в Казахстане повысят стипендии
07:02  New York Post: ФБР привлекло к обыску дома Трампа не менее 100 сотрудников
06:58  Два фронта новой холодной войны. "Украинские угрозы для Пекина", - Юрий Тавровский
06:55  На глобальное "управление хаосом" у США все меньше сил и средств, - Олег Щукин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Индия растет... Сверхдержавам придется потесниться, - Виталий Гранкин
13:54 10.08.2022

Сверхдержавам придется потесниться

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Человечество не успело привыкнуть к тому, что США делят мировое первенство с Китаем, как в клуб супергосударств начала прорываться Индия.

Через несколько дней исполнится 75 лет индийской независимости. По числу жителей (примерно 1,4 млрд, 18% населения планеты) Индия то ли уже вышла на первое место в мире, то ли (по оценке ООН) сделает это в следующем году. Впервые в истории Китай перестает быть самой многолюдной страной на Земле.

Но дело не просто в количестве граждан, хотя Индия во много раз больше любого другого государства из тех, которые возникли после Второй мировой войны. Она - единственная среди них великая мировая держава.

У нее - ядерное оружие (фактически еще с начала 1970-х), третьи в мире после США и КНР военные траты (около $80 млрд в 2021-м по оценке стокгольмского SIPRI) и третья на планете экономика (если считать ВВП по паритетам покупательной способности).

Решая, к какому клубу ее приписать, - просто великих держав или уже супергосударств, - надо взять в расчет, что по объему ВВП ППС Индия в два - два с половиной раза уступает Китаю и США, но уже почти в два раза обходит Японию, больше чем вдвое - Германию, в два с половиной раза - Россию. Причем индийские темпы роста в последние годы превосходят китайские, более или менее плавно снижающиеся.

Когда речь идет о мировом статусе государства, то не меньшее значение, чем формальные параметры, имеют глобальные амбиции и манера поведения. И в этом смысле Индия сейчас тоже меняется, причем радикально.

Последние восемь лет ею руководит правительство националистической "Бхаратия джаната парти" во главе с премьером-харизматиком Нарендрой Моди. Критики называют партию фашизоидной, а ее главу - почти диктатором. Правы они или нет, но, хотя демократический режим там пока более или менее сохраняется, непредсказуемость и крутость действий руководства страны как на внешнем, так и на внутреннем фронте ясно говорят о замахе на сверхдержавность.

Чего пока не хватает Индии, чтобы уверенно вписаться в этот статус?

Во-первых, военной мощи. Вопрос не только в том, что индийские военные траты, сами по себе очень внушительные (4% мировых), вдесятеро уступают американским и втрое - китайским. Более существенно, что промышленность Индии еще не в состоянии оснастить полуторамиллионные войска страны.

Примерно на две трети они обеспечены вооружением российского производства, особенно флот и авиация. В десятые годы Индия была крупнейшим получателем российского военного экспорта (до $5 млрд в год).

Эта держава, видимо, повторяет путь Китая, который сначала тоже в больших количествах приобретал в РФ оружие, а сейчас делает упор уже на собственное производство и экспортирует не меньше вооружений, чем покупает.

Вторым пунктом, по которому Индия не дотягивает до сверхдержавности, является экономический потенциал.

Усредненная отсталость ее хозяйства тут, опять-таки, не главное. Потому что архаичность индийского аграрного сектора, в котором все еще занята почти половина рабочей силы, вполне сочетается, например, с мощным производством и экспортом программного обеспечения. Индия поставляет на внешние рынки не только софт, но и многочисленных специалистов по нему, которые стали одной из самых высокооплачиваемых категорий занятых в Соединенных Штатах.

Однако в целом вес Индии в мировом обмене товарами и услугами в разы уступает вкладу не только Китая, но и Германии, второй по значению торговой сверхдержаве.

Зато в качестве приобретателя нефти (5 млн барр в день) Индия является одним из грандов мирового энергорынка. И ее стратегия на этом участке уже становится важнейшим фактором глобальной политики. Скажем, переориентация индийского нефтеимпорта на Россию, о возможности которой так много говорят, в принципе способна перекрыть потери РФ от ожидаемого прекращения торговли энергоносителями с ЕС.

Надо только уточнить, что пока до этого далеко. Хотя российский экспорт угля и нефти в Индию сильно вырос, его нынешние объемы (по предварительным оценкам, до $1,5 млрд в месяц) все равно не очень велики.

Поэтому популярные рассуждения о том, что российская экономика превращается в сырьевой придаток китайской, силы не теряют. Чтобы добиться такой же роли при индийском народном хозяйстве, нужно еще работать и работать.

И третье обстоятельство, не позволяющее пока аттестовать Индию как полноценную сверхдержаву, - это локальность ее главных внешнеполитических целей. Основным объектом ее устремлений и опасений был и остается соседний Пакистан. Растущий разрыв в мощи между его армией и индийскими вооруженными силами компенсируется тем, что Пакистан также обладает ядерным оружием.

То же и с Китаем. Индийское с ним соперничество достаточно интенсивно и все ярче окрашивается желанием взять реванш за прошлые поражения. Но происходит оно пока в основном на общих границах, а не на мировых пространствах.

Все это, вместе взятое, заставляет отнести Индию скорее к кандидатам в сверхдержавы. Однако ее вхождение в этот клуб, из которого наше государство выбыло при распаде СССР и в котором к Соединенным Штатам в нынешнем веке присоединился только Китай, - явно вопрос ближайших лет. Очень скоро привычные мировые расклады потеряют прежний смысл. И без Нью Дели что-либо важное на планете просто не будет происходить.

Виталий Гранкин

Источник - Росбалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660128840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов дал поручения по реализации проекта "G4 City" в Алматинской области
- Увеличить охват детей в сельской местности дополнительным образованием поручил Алихан Смаилов
- Люди должны видеть, что поднимаемые ими проблемы решаются - Алихан Смаилов о новом формате встреч с населением
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2022 года №540
- Осенние ожидания
- Кадровые перестановки
- Возможности новые, проблемы старые
- В Алматинской и Жетысуской областях проходят учения Сил специальных операций Казахстана и Беларуси
- Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  