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Узбекистан впервые в истории победил на шахматной олимпиадеУзбекистан впервые в истории победил на шахматной олимпиаде
13:57 10.08.2022

В заключительном туре Всемирной шахматной олимпиады Узбекистан победил сборную Нидерландов и стал победителем турнира. В решающем матче Жахонгир Вахидов одолел своего соперника и принес первую в истории золотую медаль олимпиады для национальной команды.

Мужская сборная Узбекистана в 11-м туре 44-й шахматной Олимпиады в Ченнаи (Индия) победила сборную Нидерландов и стала чемпионом турнира. Матч, прошедший 9 августа, завершился со счетом 2,5:1,5.

20-летний Нодирбек Якуббоев (2620) уступал по ходу партии с 23-летним Йорденом Ван Форестом (2678), но сумел выправить ситуацию и довести встречу до ничьи.

За 11 туров узбекистанец одержал пять побед, шесть ничьей и не потерпел ни одного поражения (8 очков из 11).

17-летний гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов и 28-летний Аниш Гири (2760), который входит в топ-10 лучших шахматистов мира на данный момент, также не выявили победителя, хотя узбекистанец имел небольшое преимущество. При победе он мог войти в список шахматистов с рейтингом более 2700.

За 11 туров Абдусатторов одержал восемь побед, включая ключевую победу в 10-м туре против Гукеша Доммараджу из Индии-2, трижды сыграл вничью и потерпел лишь одно поражение (8,5 очков из 11).

16-летний гроссмейстер Жавохир Синдаров (2629) согласился на ничью с 27-летним Беньямином Боком (2616), хотя также по ходу встречи имел перевес.

За 10 матчей узбекистанец одержал пять побед, трижды сыграл вничью и потерпел два поражения (6,5 очков из 10).

В параллельных матчах сборная Индии-2 победила Германию (3:1), а Армения превзошла Испанию (2,5:1,5), из-за чего Узбекистану нужна была победа для получения медали. В решающей партии 27-летний Жахонгир Вахидов (2564) доминировал над 20-летним Максом Уормердамом (2610), заставил его сдаться на 60-м ходу и принес Узбекистану первую в истории победу на олимпиаде.

Всего Вахидов сыграл восемь матчей, в которых он одержал пять побед и трижды сыграл вничью без поражений (6,5 очков из 8).

В турнире за сборную также выступал 20-летний Шамсиддин Вахидов (2552), который одержал три победы и одну ничью без поражений (3,5 очка из 4).

Таким образом, сборная Узбекистана по итогам 11 туров заняла первое место в турнирной таблице с 19 баллами и осталась единственной командой без поражений. Второе место заняла сборная Армении (19 баллов), а третье - Индия-2 (18 баллов).

Женская сборная Узбекистана по шахматам одержала победу над Коста-Рикой (2,5:1,5) и завершила олимпиаду на 31-м месте среди 162 команд. Страну представляли 21-летняя Нилуфар Якуббаева (2299), 16-летняя Умида Омонова (2195), 16-летняя Мафтуна Бобомуродова (1914), 13-летняя Афруза Хамдамова и 20-летняя Маржона Маликова (1756). Сборная Узбекистана была одной из самых молодых команд турнира.

"Золото" олимпиады выиграла женская сборная Украины, второе место заняла Грузия, третье - Индия.

В последний раз Узбекистан выигрывал медаль олимпиады в 1992 году. Тогда сборная в составе Валерия Логинова, Григория Серпера, Александра Ненашева, Сергея Загребельного, Михаила Салтаева и Саидали Юлдашева стала серебряным призером турнира в Маниле (Филиппины).

Сборная Узбекистана в декабре 2018 года также впервые заняла первое место на Всемирной шахматной олимпиаде среди юниоров до 16 лет. Тогда на первенстве страну представляли Нодирбек Абдусаттаров, Шамсиддин Вохидов, Ситора Сапарова, Жавохир Синдаров и Нодирбек Якуббоев.

Источник - Газета.uz
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