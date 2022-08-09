ЕС выполнил свою угрозу и полностью отказался от российского угля. Кто пострадает больше?

14:00 10.08.2022

Никита Еременко



Европа полностью отказывается от российского угля. Великобритания и Евросоюз с сегодняшнего дня прекращают импортировать российский уголь в рамках санкций, введенных в ответ на спецоперацию России на Украине.



10 августа вступило в силу эмбарго ЕС на импорт угля из России. Большие потери грозят не только российским шахтерам, но также железной дороге и морским портам на Балтике и в Мурманске, утверждается в публикации Deutsche Welle.



"Даже если эту санкционную меру когда-то отменят, возврата к прошлому все равно не будет: в течение нынешнего десятилетия большинство европейских стран намерено полностью отказаться от использования в электроэнергетике самого вредного для глобального климата ископаемого энергоносителя. Так что российские угольщики окончательно потеряли сейчас европейский рынок сбыта", – говорится в статье издания.



Как отмечается, такая потеря не заставит Владимира Путина остановить спецоперацию на Украине, в ЕС понимают, что угольное эмбарго – всего лишь одна из многих санкций Запада, призванных максимально увеличить для России цену своей политики.



Однако, как указано, для нескольких важных отраслей российской экономики и для некоторых регионов России отказ европейцев от российского угля непременно обернется ощутимыми убытками.



"Больше всего пострадают шахтеры Кузбасса и других угольных регионов РФ. Немалый ущерб понесет также такой крупный российский работодатель, как компания РЖД, для которой перевозки угля являются одной из ключевых статей дохода", – говорится в статье.



Пострадают, как сообщается, и ориентированные на перевалку угля российские порты на Балтике, особенно в Усть-Луге, а также Мурманский транспортный узел, ведь концепция его развития в значительной мере была связана с надеждами на рост угольного экспорта.



"Сейчас достаточно предложений из Южной Африки, Австралии, США, Колумбии или Индонезии", – подчеркнул в беседе с DW председатель правления немецкого Союза импортеров угля Александер Бете.



Бете отмечает, что с сентября спрос на уголь в Германии, которая прекратила собственную добычу в конце 2018 года, заметно вырастет, поскольку в рамках экстренных мер по экономии дефицитного природного газа сейчас из резерва выводят и запускают угольные электростанции, призванные заменить газовые. Впрочем, согласно его прогнозу, поставки вырастут по сравнению с 2021 годом примерно на 11%. Причем, как отмечается, этот всплеск спроса на уголь окажется недолговечным.



"Иными словами, в Германии и в целом в Евросоюзе у угля нет не то что долгосрочных, а даже среднесрочных перспектив. А у российского угля и подавно", – оптимистично резюмируется в статье.



"Надо запомнить, кто кому урон наносить собрался угольными санкциями – Европа России или наоборот. А то ведь вскоре опять начнут кричать, что во всем виновата "угольная блокада, введенная Россией", – комментирует ситуацию политолог Владимир Корнилов.