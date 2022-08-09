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Латвия переходит на дрова. Газ не по карману, - Delfi.lv
14:01 10.08.2022

Delfi.lv
Латвия

Латвийцы смогут получить компенсацию за дрова даже без чека на покупку

Из-за роста цен на энергоресурсы в Латвии будут выплачивать компенсации домохозяйствам, использующим для отопления дрова, пишет Delfi. При этом плата за газовый обогрев жилых помещений увеличится в несколько раз.

Поддержка в условиях роста цен на энергоресурсы задним числом будет применяться в том числе к домохозяйствам, использующим в качестве топлива дрова, древесные пеллеты или брикеты, причем поддержку можно будет получить без предъявления чеков о покупке этих товаров, заявил в понедельник депутат Сейма Юрис Пуце.

По словам Пуце, значительная часть населения Латвии использует дрова при отоплении жилых помещений, причем это не самые состоятельные жители. Политик отметил, что некоторые из этих жителей уже заготовили дрова, и по закону они не обязаны хранить платежные документы. Кроме того, есть жители, которые рубят дрова самостоятельно, однако это не значит, что они не тратят на это средства.

Таким образом, все жители, которые используют для отопления дрова и закупили их с мая, смогут получить компенсацию от самоуправления даже без предъявления документов на покупку. В свою очередь, с сентября можно подать заявку на компенсацию, предоставив платежные документы, пояснил Пуце.

Политик отметил, что 11 августа пакет поддержки для всех граждан будет рассмотрен Сеймом во всех чтениях, чтобы он как можно скорее вступил в силу.

Ранее Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) предложило предоставлять компенсацию жителям, использующим для отопления дрова, даже в том случае, если документ, удостоверяющий покупку, не сохранился.

Министерство предлагает определить возможность получения компенсации в размере 140 евро, если у человека не сохранился платежный документ на покупку дров.

Между тем, клиенты компании – поставщика природного газа Latvijas gāze, которые отапливают свои дома голубым топливом, в последние дни получили неприятную новость – ежемесячный счет за газ для пользователей выровненного платежа увеличится в несколько раз. По прогнозам экспертов, стоимость вырастет до 600 евро в месяц за газ вместо 180 евро.

Источник - ИноСМИ
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