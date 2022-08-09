 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.08.2022
14:05  American Conservative: Наткнется ли Байден на новую мировую войну?
14:04  Ядерное разоружение: кризис на французских АЭС ударил по всей Европе
14:01  Латвия переходит на дрова. Газ не по карману, - Delfi.lv
14:00  ЕС выполнил свою угрозу и полностью отказался от российского угля. Кто пострадает больше?
13:57  Узбекистан впервые в истории победил на шахматной олимпиаде
13:54  Индия растет... Сверхдержавам придется потесниться, - Виталий Гранкин
13:51  Трудовые мигранты поехали в Россию на рекорд

13:50  Разместят ли Финляндия и Швеция ядерное оружие НАТО
13:29  Как вылечить Кыргызстан от долларовой лихорадки? - 24.kg
11:50  Бахтиер Исламов - новый глава Верховного суда Узбекистана
11:36  Мирзиеев уволил хокима и прокурора Чиланзарского района Ташкента из-за скандала с реконструкцией улицы Чиланзарская
11:11  Убийцу узбекской блогерши Асаль Ходжаевой приговорили к 16,5 годам тюрьмы
10:20  Закипает бунтом третья по численности исламская страна мира - Бангладеш
09:59  В Киргизии решили публично судить 5 главных героев "Революции" и Временного правительства 2010 года
08:45  Иран думать будет. Евросоюз представил компромиссный вариант "ядерной сделки", - М.Беленькая
08:17  В Японии утвердили новый состав правительства
08:13  Китайские радикалы получили шанс "ощупать" мечту, - Георгий Ярцев
07:37  "Президент Света" (Тихановская) сформировала в Вильнюсе "Белорусское правительство в изгнании"
07:35  Русская идея станет официальной идеологией России, - Александр Ростовцев
07:31  Сирийский юг просит Россию об особом статусе. Друзская община расширяет свои требования к Дамаску
07:29  Иран посоветовал России лучшее лекарство от санкций, - Анатолий Комраков
01:11  Обыск у Трампа спровоцировал новый виток политического кризиса в США, - А.Яшлавский
01:10  Казахстан на атомном рубеже. Оно ему надо? - М.Дулкаиров, П.Своик
01:08  Новый генипавирус грозит миру из Китая: заразу принесли грызуны
01:06  Украина заблокировала транзит российской нефти – самое интересное только начинается
00:45  Московская биржа: юань вступил в острую конкурентную борьбу с долларом США и евро
00:41  Дуализм. Верующий интернационал против мира без Бога, - Иван Охлобыстин
Вторник, 09.08.2022
23:44  Директора школы № 61 Юрия Низовского задержал КырГКНБ. За саботаж идиотских указов президента Жапарова
15:56  А была ли Россия колониальной империей? - Сергей Лесков
15:54  Белоруссия прорубает "окно" на Восток, а ШОС - "форточку" на Запад
15:51  Заявившая о домогательствах военнослужащая Айганым Ельчибаева выступила перед КазСМИ на видео
14:27  Журналист Аян Атыгаев разоблачен как инстранный агент, готовивший покушение на К.Токаева
14:23  Саммит Чижиков-Кадыркулов. Кыргызстан хочет торговать с Украиной
13:12  Россия по-прежнему собирает вокруг себя культурный мир в границах СССР
13:02  В Бразилии полицейский застрелил 8-кратного чемпиона мира по джиу-джитсу Леандро Ло
12:51  Русский с китайцем снова братья навек? А с казахом? - Сергей Станкевич
12:26  IV Всемирные игры кочевников. "Козлодранцев" разделили на две дисциплины
10:20  КырКадры. Мэром "северной" Чолпон-Аты назначен одиозный ошмяк-полукрим Жапарбек Ормонов
09:57  ТаджСуд дал пожизненное Гуломали Аембекову - сыну арестованного неформального лидера региона Толиба Аембекова
09:50  Отдаление от медведя и приближение к дракону, или Усиливается ли Китай в ЦАзии? - Рафаэлло Пантуччи
09:35  От археомодерна к империи. Лишь консервативно-революционный сценарий обеспечит нашу победу в СВО, - А.Дугин
09:30  Госдума готовит упрощенное получение гражданства РФ для "неграждан" из Прибалтики
08:58  Америка меняет права человека и ракеты на нефть, - Джемаль Бустани
08:52  Солдаты Ким Чен Ына в СВО на Украине? Почему бы нет, - В.Бурт
08:46  Как Amnesty International выступила… "рупором пропаганды путинского режима"
08:44  Возможности новые, проблемы старые: какие изменения ждут логистику с Китаем в ЦА? - Е.Косенко
08:41  Осенние ожидания казахстанцев. Хорошо бы всех акимов в..., - Данияр Ашимбаев
08:38  Студентам в Казахстане повысят стипендии
07:02  New York Post: ФБР привлекло к обыску дома Трампа не менее 100 сотрудников
06:58  Два фронта новой холодной войны. "Украинские угрозы для Пекина", - Юрий Тавровский
06:55  На глобальное "управление хаосом" у США все меньше сил и средств, - Олег Щукин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
American Conservative: Наткнется ли Байден на новую мировую войну?
14:05 10.08.2022

The American Conservative
США

Наткнется ли Байден на новую мировую войну?

Полковник Дуглас Макгрегор в статье для ТАС прокомментировал визит Пелоси на Тайвань. Политикам не стоит сотрясать воздух, ведь это может привести к военному конфликту, к которому США не готовы, считает он.

Поведение сегодняшних политиков в Вашингтоне до ужаса похоже на поведение британских лидеров в начале Первой мировой войны.

В 1979 году тогдашний президент Картер официально объявил об отказе США от Договора о взаимной обороне 1954 года с Тайванем. Действия Картера внезапно положили конец обязательству Вашингтона защищать Тайвань от нападения со стороны материкового Китая. Тем не менее, отвечая на вопрос журналиста о том, применит ли он военную силу в ответ на возможное китайское вторжение на Тайвань, нынешний американский президент Байден заявил: "Да, это то, к чему мы стремимся".

В том, что касается обороны и внешней политики, в высших политических кругах Вашингтона обнаруживается очень мало хладнокровных реалистов. С 1945 года, за несколькими небольшими исключениями, большинство американских президентов были склонны ставить свою краткосрочную политическую известность или эфемерные либеральные цели выше реальных и конкретных национальных интересов в отношениях Америки с другими государствами. И Байден вовсе не исключение из этих правил.

Руководствуясь больше импульсами и эмоциями, чем разумом или знанием фактов, президент Байден, как и большая часть правящего политического класса Вашингтона, может быть в частном порядке вполне доволен визитом спикера Пелоси в Тайбэй. Однако, если поездку спикера Пелоси на Тайвань рассматривать в контексте явно необдуманного ранее упомянутого замечания Байдена, становится ясно, что такое сочетание оказывает негативное влияние на всю Азию.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно выразил мнение, широко распространенное в азиатском регионе, когда сказал: "Мир и стабильность в Тайваньском проливе важны для безопасности не только Японии, но и всего мира". На вопрос, поддерживает ли Япония, возможно, самый важный стратегический партнер Америки в Азии, визит спикера Пелоси на Тайвань, Мацуно ответил: "Я не могу это комментировать". А вот президент Республики Корея Юн Сок Ель просто отказался от встречи с Пелоси.

Эти события не должны удивлять американцев. Спикер палаты не является полноправным выразителем внешней политики США, если только он специально не уполномочен на это президентом и государственным секретарем. В эпоху, когда официальные представители президента так часто опровергают его заявления, это отсутствие ясности в нашей внешней политике только усиливается тем, что сенаторы и конгрессмены, делающие громкие заявления, на самом деле не несут никакой ответственности за события за пределами Америки. Американцам следует с подозрением относиться к политикам, которые используют кризисы за границей, чтобы попасть в заголовки газет за счет забвения национальных стратегических интересов США. Такое поведение политиков опасно для страны.

Разумная внешняя политика и военная стратегия должны включать в себя нечто большее, чем рассмотрение каждого потенциального конфликта как великого "морального обязательства", в котором на карту поставлены все ценности американской цивилизации. Иными словами, нашим политикам не следует попусту сотрясать воздух. Это может привести к вооруженному конфликту, к которому вооруженные силы США не готовы. Военные действия не следует инициировать до тех пор, пока не станет понятна истинная цель конфликта, пока не будут определены порождаемые им требования к американскому народу, а желаемый конечный результат станет не только понятен, но и достижим. Хотя эти моменты должны казаться любому нормальному наблюдателю самоочевидными, история показывает, что это не так.

Первого августа 1914 года, в день мобилизации Германии к войне с Россией и Францией, ведущие члены британского кабинета выступили против вступления Англии в войну против Германии. Однако окончательное решение об участии Британии в конфликте не было результатом длительного и сложного процесса принятия решений. Сэр Эдвард Грей, министр иностранных дел, просто заявил, что Великобритания несет "моральное обязательство" поддерживать нейтралитет Бельгии.

Сэр Уинстон Черчилль, первый лорд Адмиралтейства, в свою очередь, утверждал, что британский электорат требует действий. Хотя позже он скажет, что Королевский флот был единственной силой, которая могла заставить Германию проиграть войну всего за полдня, и что эта решающая роль британского флота определила бы исход всего конфликта. Позиция Черчилля побудила министров поверить в то, что Германия будет вынуждена сражаться на море на условиях, выгодных для Британской империи.

Британский премьер-министр Герберт Асквит в конце концов пришел к выводу, что, если его правительство не объявит войну Германии и Австро-Венгрии, его политические оппоненты заменят его новым правительством, которое это сделает. Четвертого августа, после того как британское правительство объявило войну немцам, генерал Китченер, недавно назначенный начальником британского имперского генерального штаба, сообщил плохие новости: война, как настаивал Китченер, продлится не менее трех лет, и потребует от британцев участия миллионов ее солдат в долгом, изматывающем сражении на континенте. Министры были ошеломлены.

Решение Британии начать войну с Германией и Австро-Венгрией не было обусловлено объективной оценкой соответствующих стратегических преимуществ и недостатков участников Первой мировой войны. Те политики в Вашингтоне, которые сегодня призывают к конфронтации с Китаем, также руководствуются больше эмоциями, чем разумом.

Пекин ожидает, что непосредственная угроза Китаю будет исходить от Тихоокеанского флота ВМС США и американских военно-воздушных сил. Исходя из этого, за последние два десятилетия Пекин вложил значительные средства в создание мощного сочетания эшелонированной противовоздушной обороны и обширного арсенала наземных тактических и средних высокоточных ракет класса "земля-земля", реактивных снарядов и барражирующих боеприпасов, связанных с постоянными космическими и наземными платформами разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR-Strike).

В случае конфликта вокруг Тайваня надводный флот ВМС США должен будет действовать вдали от береговой линии Китая, чтобы избежать ракетных ударов НОАК. Это серьезно ограничит его способность влиять на военную ситуацию внутри страны. США может как-то блокировать тихоокеанское побережье Китая, но для этого ему придется полагаться в первую очередь на свои многоцелевые атомные подводные лодки, находящиеся на большой глубине.

Но такая блокада китайского побережья не сведет на нет главное стратегическое преимущество Китая. Глубина его континентальной территории с дружественно настроенной и богатой природными ресурсами Россией на севере предполагает, что блокада со стороны США вряд ли увенчается успехом. Судя по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны.

Нереалистичные представления о требованиях современной войны в сочетании с ложным чувством морального превосходства нанесли непоправимый вред Британской империи и в конечном итоге низвели Великобританию до статуса второстепенной мировой державы. Главный вопрос для американцев заключается в том, а не похож ли наш политический истеблишмент в Вашингтоне на бронтозавра с телом длиной 50 метров и мозгом размером с булавку. С каждым днем для американцев, обладающих здравым смыслом, становится все более важным заменить обладателей булавочных мозгов, организующих постоянные политические шоу внутри вашингтонской кольцевой дороги, прежде чем они поведут американцев по тому губительному пути, по которому британцы пошли в 1914 году.

Автор: Дуглас Макгрегор (Douglas Macgregor) - полковник (в отставке), старший научный сотрудник The American Conservative, бывший советник министра обороны в администрации Трампа, отмеченный наградами ветеран боевых действий и автор пяти книг.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660129500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов дал поручения по реализации проекта "G4 City" в Алматинской области
- Увеличить охват детей в сельской местности дополнительным образованием поручил Алихан Смаилов
- Люди должны видеть, что поднимаемые ими проблемы решаются - Алихан Смаилов о новом формате встреч с населением
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2022 года №540
- Осенние ожидания
- Кадровые перестановки
- Возможности новые, проблемы старые
- В Алматинской и Жетысуской областях проходят учения Сил специальных операций Казахстана и Беларуси
- Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  